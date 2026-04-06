Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

La goleada de River Plate por 3-0 ante Belgrano no solo generó euforia en el Monumental. Las redes sociales estallaron con memes y comentarios tras el cuarto triunfo consecutivo del equipo bajo la conducción de Eduardo “Chacho” Coudet, un arranque perfecto que disparó comparaciones directas con Marcelo Gallardo.

Coudet, que llegó apenas hace cuatro fechas, acumuló el pleno de victorias y muchos usuarios destacaron que logró cambiar la cara del equipo con los mismos jugadores que antes no conseguían resultados. La comparación con Gallardo fue uno de los ejes de los memes, en los que se veían imágenes de ambos técnicos y frases irónicas sobre la “mano” del nuevo entrenador.

Otro foco estuvo puesto en Santiago Beltrán, el arquero juvenil que respondió con seguridad en las pocas llegadas de Belgrano. Los posteos y memes lo posicionaron como una de las grandes figuras.

Las cuentas partidarias también celebraron el debut de Lautaro Pereyra y el protagonismo de otros juveniles promovidos por el entrenador. Facundo Colidio fue otro de los protagonistas en las redes: su gol de cabeza cortó una racha de 26 partidos.

El clima de memes y bromas se extendió a la previa del próximo Superclásico, con usuarios proyectando el buen momento de River y la ilusión de los hinchas tras el envión anímico de los últimos partidos.

Los mejores memes de la goleada de River ante Belgrano: