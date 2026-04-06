Boca aterrizó en Chile con una llamativa lista de convocados: el equipo de Úbeda con seis cambios para su debut en la Libertadores

Con una lista de 28 jugadores convocados, el equipo de Claudio Úbeda jugará este martes ante la Universidad Católica por la primera jornada del Grupo D

Boca Juniors ya se encuentra en Chile con una delegación que llamó la atención por la cantidad de variantes y la inclusión de futbolistas en recuperación, en la antesala de su estreno en la Copa Libertadores ante Universidad Católica, este martes desde las 21:30 por el Grupo D. El equipo dirigido por Claudio Úbeda presentará seis cambios en la formación titular respecto al último partido disputado en Córdoba ante Talleres correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura.

La delegación xeneize desembarcó en Santiago alrededor de las 17 horas con una lista de 28 jugadores, donde figuran Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos a pesar de no estar disponibles por lesión. El Chango participó de prácticas con juveniles y se espera que pronto integre la convocatoria oficial, mientras que la evolución del arquero será evaluada semana a semana.

La decisión de incluirlos responde a la intención de que ambos continúen con la puesta a punto junto al plantel, entrenándose a la par en territorio chileno el día siguiente del partido. Además, se confirmó que Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia y Edinson Cavani permanecen en Buenos Aires en busca de la mejor condición física para los próximos compromisos.

El cuerpo técnico dispuso entrenamientos en canchas de césped sintético en Ezeiza para adaptar al grupo a la superficie del Claro Arena, sede del encuentro previsto para este martes y que contará con 2.000 hinchas xeneizes. En ese contexto, Úbeda definió una alineación que renueva por completo la defensa y suma variantes en el mediocampo.

El once titular estará compuesto por Leandro Brey en el arco, quien continuará reemplazando a Marchesín mientras se recupera de un desgarro grado 3. En la defensa, ingresan Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, en reemplazo de Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida, de muy buen rendimiento ante Tallere s . La mitad de la cancha contará con Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes —que regresa tras su paso por la selección argentina—, Milton Delgado y Tomás Aranda, quien fue una de las figuras en Córdoba y seguirá en su rol de enganche. El ataque estará conformado por la dupla habitual de Miguel Merentiel y Adam Bareiro, que el que marcó el gol del triunfo en el partido pasado.

Esta formación responde a la estrategia de Úbeda de rotar futbolistas para sostener el rendimiento físico y dar minutos a los suplentes, como ocurrió en el reciente triunfo ante Talleres. El mediocampo elegido por el entrenador es considerado el más potente del ciclo, con Paredes como eje, Ascacíbar recuperado y Delgado y Aranda aportando equilibrio y creatividad. Ánder Herrera y Tomás Belmonte quedarán como alternativas en el banco.

Leandro Paredes en el entrenamiento de Boca Juniors. El capitán volverá a ser titular en el debut por la Copa Libertadores (@BocaJrsOficial)

El debut copero de Boca marca el regreso del club a la competencia tras dos años de ausencia en la fase de grupos. La expectativa dentro del plantel es alta, y algunos protagonistas, como Leandro Paredes, Adam Bareiro y Ayrton Costa, compartieron sus promesas personales en caso de lograr el título, en un intento por reforzar la motivación grupal ante el desafío continental.

“No me gustan mucho las promesas. Ojalá podamos competir, estar a la altura de esta competición, de los demás equipos para poder pelearla hasta el final”, reconoció el capitán Paredes. Por su parte, Bareiro reconoció: “Siempre trato de cumplir mis promesas visitando a la virgen de Caacupé de Paraguay. Acá también lo podría hacer con la virgencita de Luján... Teñirme el pelo puede ser”. En tanto, el defensor aseguró: “No sé, me pelo… Prometo todo…”.

El plantel trabajó intensamente en Ezeiza para adaptarse a las condiciones que encontrará en el estadio chileno, donde buscará iniciar el camino en el Grupo D con una victoria. El cuerpo técnico prevé nuevas rotaciones en los próximos partidos, con la mira puesta en la seguidilla de compromisos que incluye el clásico ante Independiente, el próximo sábado desde las 19:30 en La Bombonera y el Superclásico frente a River (el domingo 19, desde las 17 horas, en el Monumental de Núñez). Cinco días antes, el 14 de abril, el Xeneize recibirá en su estadio al Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha de la Copa Libertadores.