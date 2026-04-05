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Román Burruchaga cayó ante Tommy Paul y no logró coronarse en el ATP de Houston

El argentino desperdició tres match points y se le escapó el título. El estadounidense se quedó con la final por 6-1, 3-6 y 7-5

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Román Burruchaga Challenger Rosario
Román Burruchaga perdió la final del ATP 250 de Houston ante el local Tommy Paul

El estadounidense Tommy Paul se consagró campeón del ATP 250 de Houston al derrotar en la final a Román Burruchaga, que venía de consagrarse la semana pasada en el Challenger de San Pablo, por 6-1, 3-6 y 7-5. El argentino ascenderá al puesto 61 del ranking mundial, la mejor ubicación de su carrera.

Paul (ocupa el puesto 21 del ranking ATP Tour), nacido en Voorhees hace 28 años, desplegó su mejor repertorio desde el inicio. En pocos minutos acorraló al argentino, lo movió de lado a lado y supo manejar la tensión propia de un debutante en este tipo de instancias. Así, tomó el control con autoridad para quedarse con el primer set por 6-1, respaldado por números contundentes: dos aces, un 74% de efectividad con el primer servicio, dos quiebres y 14 tiros ganadores.

En el arranque del segundo parcial, Burruchaga (77°) mostró otra actitud. Con la necesidad de seguir en partido, se enfocó en su propuesta, buscó mejores sensaciones y logró salir del dominio impuesto por su rival. El porteño encontró ese impulso anímico, quebró el servicio y se adelantó 3-0. Sin embargo, en el quinto game no pudo sostener la diferencia y, aunque Paul tampoco pudo ratificarla de inmediato, el marcador quedó 4-2. Esa ventaja la defendió con solidez para llevar el encuentro al set decisivo tras imponerse por 6-3.

En el último parcial, las cartas ya estaban echadas para ambos jugadores. Con la tarde estadounidense avanzada, bajo un cielo nublado, el viento en descenso y la humedad aún presente, el desarrollo ganó en tensión. El porteño volvió a tomar la iniciativa y, ante un público que acompañó con respeto durante toda la jornada, consiguió el primer quiebre para adelantarse 3-1.

A pesar de ello, el estadounidense no bajó la guardia y se mantuvo siempre en partido. Contó con varias oportunidades para recuperar el quiebre en distintos pasajes del set y pudo concretarlo en el décimo juego, luego de levantar tres match points. Con templanza en los momentos más exigentes, Paul se hizo fuerte ante su gente para consagrarse campeón por 7-5.

Román Burruchaga en Rosario Challenger
Román Burruchaga alcanzará desde este lunes su mejor posición en el escalafón mundial, el puesto 61

Burruchaga viene creciendo a pasos agigantados en el circuito desde la temporada pasada. El tenista dirigido por Miguel Pastura y Leo Mayer encontró nuevamente en Brasil un terreno fértil el último domingo, consolidando su evolución en la categoría con el trofeo en San Pablo.

Durante el último año se adueñó de los trofeos en Piracicaba y Costa de Sauípe, a las que también sumó el trofeo obtenido en Buenos Aires. Además, había comenzado la temporada en el puesto 104 del ranking ATP y, gracias a sus buenos resultados, logró meterse dentro del Top 100; ahora, tras alcanzar la final en el certamen de Estados Unidos, escalará hasta la posición 61.

Houston, un torneo con acento argentino

Con más de un siglo de tradición, el US Men’s Clay Court Championship se sostiene como uno de los certámenes más emblemáticos del circuito. Su historia se remonta a 1910, cuando tuvo su primera edición en Omaha, Nebraska, con la intención de promover el desarrollo del tenis sobre polvo de ladrillo en el oeste de Estados Unidos, en una etapa en la que la superficie buscaba consolidarse.

Con el paso del tiempo, el torneo fue mudándose por distintas ciudades hasta encontrar su sede definitiva en Houston en 2001. Desde su llegada a Texas, no solo logró estabilidad organizativa, sino que también adquirió un rasgo distintivo dentro del calendario: hoy es el único evento del ATP Tour que se disputa sobre polvo de ladrillo en suelo estadounidense, en un contexto dominado ampliamente por las canchas duras.

A lo largo de su historia, varios argentinos lograron inscribir su nombre entre los campeones: José Luis Clerc (1980 y 1981), Horacio de la Peña (1993), Juan Ignacio Chela (2010) y Juan Mónaco, quien se consagró en dos oportunidades (2012 y 2016).

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