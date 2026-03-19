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Con su gol 900, Lionel Messi rompió un récord histórico de Cristiano Ronaldo: cómo quedó la carrera por los 1.000

El astro rosarino marcó ante Nashville en la Concachampions, acortó la diferencia con el delantero portugués y estableció una nueva marca

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Con su gol 900, Lionel
Con su gol 900, Lionel Messi rompió un récord histórico de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional y batió el récord histórico que estaba en poder de Cristiano Ronaldo: se convirtió en el jugador más rápido y más joven en llegar a esa marca. El capitán del Inter Miami logró este hito a los 38 años y 268 días, tras abrir el marcador frente a Nashville SC en la revancha de los octavos de final de la Concachampions, y recortó la distancia con el delantero portugués, quien lidera la tabla histórica con 965 goles.

El gol que marcó el nuevo registro llegó después de una asistencia de Sergio Reguilón, cuando Messi controló el balón frente a varios defensores y definió con un tiro rasante que superó al arquero Brian Schwake. Messi necesitó 1.142 partidos para alcanzar los 900 tantos, superando el ritmo de Cristiano Ronaldo, quien llegó a esa cifra a los 39 años y 213 días, en su partido número 1.236.

El nuevo récord que alcanzó
El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi con su gol 900

La pelea por ser el máximo goleador de la historia del fútbol mantiene la atención de aficionados y analistas. Messi, con 900 goles en 1.142 encuentros, se encuentra a 65 tantos de igualar a Cristiano Ronaldo, quien suma 965 goles en 1.306 partidos y busca alcanzar los 1.000 antes del final de su carrera. El portugués anotó su último gol el 25 de febrero con Al-Nassr contra Al Najma, en la Saudi Pro League.

En la estadística internacional, Cristiano Ronaldo mantiene la ventaja en goles a nivel de selecciones, con 143 tantos, mientras que Lionel Messi registra 115. Ali Daei, de Irán, completa el podio con 109 goles. Por clubes, Messi ha anotado 672 goles y repartido 269 asistencias en 778 partidos con el Barcelona, 32 goles y 34 asistencias en 75 partidos con el París Saint-Germain, 81 goles y 43 asistencias en 93 partidos con el Inter Miami y 115 goles en 196 presentaciones con la selección argentina.

*Así fue el gol 900 de Lionel Messi en su carrera.

El argentino ostenta además el récord de títulos en la historia del fútbol, con un total de 48: 35 con el Barcelona, 3 con el PSG, 6 con la selección argentina y 3 con el Inter Miami. En la última temporada, Messi cerró con 46 goles, superando algunas de sus campañas en el Barcelona y ubicándose entre los máximos goleadores del mundo, junto a Kylian Mbappé (59 goles en 2025), Harry Kane (54) y Erling Haaland (51).

Messi registró su mejor año en 2012, cuando anotó 91 goles entre el Barcelona y la selección argentina. En su trayectoria, suma 112 goles de penal y 70 de tiro libre, además de 52 hat-tricks. Entre sus momentos destacados, figura el doblete en el Clásico del Sol frente a Orlando City y un tanto ante DC United tras la visita del equipo a la Casa Blanca.

La competencia entre Messi y Cristiano Ronaldo por llegar a los 1.000 goles sigue vigente, con el argentino manteniéndose cerca gracias a su regularidad goleadora en la MLS y su aporte en la selección nacional. El portugués, por su parte, continúa ampliando su ventaja en partidos disputados, con 171 encuentros más que Messi. La carrera entre ambos futbolistas se perfila como una de las más destacadas en la historia del deporte, con cifras que superan registros históricos y marcan un nuevo estándar para las futuras generaciones.

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