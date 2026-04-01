La reacción de Vito De Palma luego de que Italia se quedara otra vez sin Mundial: “El pescado siempre huele mal por la cabeza”

El análisis de Vito De Palma sobre la eliminación de Italia, que quedó afuera por tercer Mundial consecutivo

Alguien que sufrió mucho la eliminación de Italia en el Repechaje para el Mundial 2026 es Vito De Palma. Al comentarista le tocó analizar la derrota por penales de su país ante Bosnia, que decretó la tercera ausencia seguida de la Azzurra de una Copa del Mundo.

Vito primero se lamentó en la transmisión de ESPN: “Me cuesta esta vez más que otra vez decirlo, pero gracias por traerme”, le dijo al relator Miguel Simón. Más tarde, el comunicador italiano se pronunció en un video en sus redes sociales. “Estos son los videos que uno nunca quisiera grabar. Pero hay que estar al pie de cañón siempre, no solo en el triunfo, porque esto es el sentido del deporte. Hay que saber ganar, hay que saber perder y más cuando las razones de esa derrota son tan claras y hay culpables tan evidentes que siguen sin pagar por sus errores”, comenzó.

“Italia perdió merecidamente por toda una serie de razones. Como se suele decir en Sudamérica, ‘el pescado siempre huele mal por la cabeza’. Nosotros estamos pagando una crisis del fútbol italiano en general, porque también a nivel de clubes. Italia, en todas las décadas había salido campeón de alguna Champions League. La última fue en 2010 (Inter de Milán). Ya van a ser 16 años. Ahora no tenemos a ningún equipo en cuartos de final”, añadió.

En su opinión, la caída data desde la última conquista en Alemania 2006: “Va a ser el tercer Mundial consecutivo en el cual Italia no participa y en los dos anteriores salió en primer turno. ¿Y cómo se explica eso? Ha caído el nivel promedio de la calidad de los jugadores italianos. Sería fácil decir que se ha perdido esa esencia de equipo duro, combativo, que sabía defender. En cambio, esta es una Italia que no logra mantener el arco invicto casi nunca, sobre todo en las ocasiones más importantes como esta. El hecho es que, del 2006, ese campeonato del mundo casi milagroso, en el medio del escándalo de ‘Calciopoli’, empezó la caída del fútbol italiano. Pasaron 20 años”.

Luego reflexionó el tiempo perdido y cómo afectará a las nuevas generaciones: “Italia, en 24 años, habrá jugado tan solo seis partidos de un Mundial, tres partidos de la primera fase en 2010 en Sudáfrica y tres partidos de la primera fase en 2014 en Brasil. Hay chicos de veinte años que no han visto nunca a Italia en el Mundial. Hay chicos de 25 años que no recuerdan a Italia cuando ganó en 2006. Es algo que tiene que llevar a reflexionar".

El análisis de Vito De Palma sobre la eliminación de Italia, que quedó afuera por tercer Mundial consecutivo

Vito pidió un cambio radical en la dirigencia del fútbol italiano y acusó que “acá la primera cabeza que tiene que caer es la del presidente de la Federación, Gravina, que ya debió haberse ido cuando se falló el otro Mundial, que ya debió haberse ido después del papelón hecho en la última Eurocopa. Como todo hombre de poder se agarró del sillón, pero creo que hoy no va a tener ninguna posibilidad de mantenerse en el cargo. Y si él renuncia, como es normal en estas circunstancias, está claro que la federación va a ser intervenida porque no ha sabido reaccionar”.

Además, apuntó contra el arbitraje del Calcio: “También porque lo que estamos viviendo hoy con el tema arbitraje. Sí, yo estoy obsesionado con los árbitros justamente porque viví el 2006 y todo lo que eso implicó y no hubo castigo real para la categoría arbitral. El hijo de Pairetto, del que era el principal responsable de ese escándalo, está dirigiendo en Serie A”.

Este tema, según la opinión de De Palma, estuvo vinculado a la tarjeta roja de Alessandro Bastoni a los 41 minutos: “La expulsión de Bastoni es una jugada por la cual él está acostumbrado que en Italia nadie lo echa. Bastoni cometió una ingenuidad tremenda. Este es el problema que tiene Italia, está acostumbrada a tener reglas diferentes, pero se nota cuando cruzamos la frontera”.

En cuanto al DT, Gennaro Gattuso, sostuvo que “yo nunca quise una línea de tres defensores. Bosnia le cabeceó a Italia cada vez que tiró un centro. Después, entre Donnarumma y la poca precisión de los cabeceadores, eso no provocó gol”. Y planteó alternativas que le hubiesen gustado como entrenador: “De Zerbi acaba de firmar con el Tottenham. Así que había otra opción”. También se refirió a Carlo Ancelotti a quien considera “el técnico más ganador de la historia, el mejor técnico italiano de la historia, prefiere ir a dirigir Brasil que ir a dirigir a su propia nación. ¿Y por qué? Porque no quiere tener nada que hacer con esta dirigencia. Al final, esa es la historia de un fracaso anunciado. La historia de un fracaso que se maquilló en algún momento con esa Eurocopa ganada de manera casi mágica, porque hay que recordar que ahí Italia no pudo ganar ni la semifinal ni la final en los dos partidos contra España e Inglaterra, que los ganó por penales”.

En el final, dejó una frase que generó algunos comentarios en contra en sus publicaciones: “Hay gran amargura. Cuando se empezaban a patear los penales, realmente no sabía qué desear, porque, de todas maneras, Italia, si hubiese ido al Mundial, no hubiese podido hacer un buen papel. Si esto ahora provoca la limpieza que Italia necesita hace muchísimo tiempo a nivel de federación, dentro de todo habrá sido por lo menos un dolor productivo“.

Y concluyó que “estamos para ver otro Mundial por televisión. A esperar cuatro años más para poder volver a ver a Italia en un Mundial”.