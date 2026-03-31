Sebastián Báez y Mariano Navone tuvieron un arranque firme en Bucarest

Sebastián Báez jugó en buen nivel y ganó sin sobresaltos (Fuente: REUTERS/Jorge Silva)

El tenis argentino comenzó a paso firme su participación en el ATP 250 de Bucarest, uno de los torneos que marca el inicio de la gira europea sobre polvo de ladrillo. Este martes, Sebastián Báez y Mariano Navone sellaron triunfos sólidos en sus respectivos debuts y avanzaron a la segunda ronda del certamen.

El primero en salir a la cancha fue el bonaerense, actual número 50 del ranking ATP, quien resolvió con autoridad su compromiso ante el lituano Vilius Gaubas (108°). Báez se impuso por 6-3 y 6-1 en un encuentro que dominó desde el inicio a partir de un rendimiento convincente desde el fondo de la cancha.

Sebita, uno de los especialistas argentinos sobre polvo de ladrillo, dejó en claro por qué se siente cómodo en esta superficie. Tras un arranque equilibrado y con un quiebre por lado, Báez rompió el servicio de su rival tras un extenso cuarto game -hubo 17 puntos- y, a partir de allí, tomó el control absoluto del partido.

Con un nuevo break en el noveno juego, el argentino se llevó la primera manga y, desde entonces, su dominio fue aún más marcado: presionó constantemente con una derecha pesada y profunda, aprovechó los errores del europeo y cerró el encuentro sin sobresaltos.

Este triunfo representa un impulso importante para Báez, que busca reencontrarse con su mejor nivel en una gira clave del calendario, donde históricamente obtuvo buenos resultados.

Sin embargo, en lo que va del año, el argentino mostró una versión renovada en canchas rápidas, donde incluso consiguió mejores números que en la gira sudamericana sobre polvo y logró triunfos resonantes.

En la capital de Rumania, el próximo rival de Báez será el francés Titouan Droguet (122°).

Previamente fue el turno de Navone, quien también debutó con victoria frente al australiano Christopher O’Connell. El argentino, ubicado en el puesto 60 del ranking mundial, se impuso por 6-4 y 7-6 (8) en un partido exigente que puso a prueba su temple en los momentos decisivos.

Mariano Navone estuvo fino en los puntos decisivos y se llevó el triunfo en dos sets (Fuente: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La Nave mostró carácter y solidez mental para sacar adelante un duelo que tuvo pasajes complejos. En el primer set, logró un quiebre clave que le permitió tomar ventaja y sostenerla hasta el cierre. Sin embargo, el segundo parcial fue mucho más disputado, con ambos jugadores manteniendo sus turnos de saque y llevando la definición al tie break.

Allí, el tenista de 9 de Julio sacó a relucir su mejor tenis en los puntos cruciales de la puja con O’Connell (128°). Luego de un desempate muy parejo, logró inclinar la balanza a su favor por 10-8 y se llevó una victoria que puede resultar fundamental desde lo anímico.

El triunfo de Navone le permite encarar con mayor optimismo el desafío de encontrar regularidad, un atributo que le fue esquivo durante la temporada pasada y el inicio de la actual.

Si bien a mediados de mes La Nave ganó el Challenger de Cap Cana (reparte 175 puntos y es una de las estaciones más importantes en el segundo nivel del tenis mundial) y levantó su primer trofeo sobre canchas rápidas, viene con un rendimiento tambaleante en el ATP Tour: en lo que va del 2026, ganó 4 partidos y perdió 8. Su próximo escollo, este miércoles, será el danés Elmer Moller (134°).