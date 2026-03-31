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Los mejores memes de la histórica eliminación de Italia ante Bosnia: de la “maldición” del Repechaje al Mundial por TV

La selección azzurra perdió frente a Bosnia-Herzegovina y los usuarios reaccionaron en las redes sociales

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Italia volvió a quedarse afuera de un Mundial
Italia volvió a quedarse afuera de un Mundial

La selección de Italia cayó en los penales ante Bosnia-Herzegovina y quedó eliminada del Mundial 2026. Es la tercera vez consecutiva que la Azzurra, cuatro veces campeona a lo largo de la historia, se pierde la cita máxima y en las redes sociales estallaron los memes.

Uno de los apuntados por los usuarios fue el jugador Alessandro Bastoni, quien se fue expulsado en el primer tiempo tras una dura patada al borde del área y dejó a su equipo con diez jugadores desde los 41 minutos del primer tiempo. Al defensor del Inter le hicieron un montaje con los colores de la bandera de Bosnia y llovieron las críticas por su actuación.

Otra de las reacciones más comunes entre los simpatizantes fue la imagen del equipo italiano mirando la pantalla de un televisor por la reciente eliminación de la Copa del Mundo. Hubo más memes relacionados a la desgracia de la Azzurra en sus últimos intentos por clasificar a los Mundiales y recordaron sus fracasos anteriores, como en las eliminatorias para Rusia 2018 y Qatar 2022.

*El penal que dejó afuera del Mundial a Italia

En cuanto al partido, la Azzurra profundizó su crisis futbolística y seguirá sin jugar la máxima cita de selecciones. El equipo de Gennaro Gattuso cayó 4-1 ante Los Dragones en Zenica y el boleto quedó en poder de los bosnios.

La tetracampeona del mundo empezó arriba en el resultado por el gol de Moise Kean en el primer cuarto de hora, luego de una pésima salida del arquero Nikola Vasilj, pero ese fue el único intento de una floja producción en los 45 minutos iniciales. La expulsión de Alessandro Bastoni en el cierre de la etapa obligó a la salida forzada de Mateo Retegui para reacomodar al equipo. En consonancia, Italia tomó una postura cautelosa y Bosnia se cansó de tirarle centros al área.

Cuando los italianos pudieron sacar la cabeza del agua, tuvieron opciones para liquidar el pleito en los pies de Francesco Pio Esposito y Federico Dimarco, pero dejaron escapar la posibilidad y su rival se aferró a esa vida con el 1-1 marcado por Haris Tabaković. Ya en el alargue, no hubo modificaciones y la moneda de los penales cayó en la vereda de los balcánicos, que compartirán el Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Por otro lado, Italia continúa una espiral negativa sin fin porque es el tercer Repechaje que pierde para ir a un Mundial de manera seguida y volverá a decir ausente después de sus faltazos a Rusia 2018 y Qatar 2022. Incluso, fue eliminado en primera fase de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Hace 20 años no juega un partido eliminatorio de Copa del Mundo: hay que remontarse a la final ganada contra Francia en Alemania 2006.

LOS MEJORES MEMES DE LA ELIMINACIÓN DE ITALIA

Italia volvió a quedarse afuera de un Mundial
Italia volvió a quedarse afuera de un Mundial
Otro de los memes tras la eliminación de Italia del Mundial 2026
Otro de los memes tras la eliminación de Italia del Mundial 2026
Imagen de tres paneles. Arriba: un vampiro de caricatura se aleja del sol. Medio: Superman de caricatura se aleja de la kriptonita verde. Abajo: una figura de caricatura con una bandera italiana se aleja del trofeo del Mundial de fútbol
Este popular meme ilustra de forma humorística cómo Italia, al igual que un vampiro al sol o Superman a la kryptonita, parece tener el punto débil la Copa del Mundo
Captura de pantalla de un tuit que muestra una tarjeta con la bandera de Italia, la palabra 'Italy' y 'FIFA #13' sobre un fondo negro. Una flecha roja señala 'FIFA #13'
Otra cargada para la selección de fútbol de Italia, que se quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva
Tuit de Rub con mensaje viral 'No es muy difícil, siempre serán el México de Temu'. Muestra marcador de fútbol México 2-1 Bosnia y Herzegovina
Los hinchas mexicanos cargaron a Italia por quedarse afuera del Mundial ante Bosnia
Meme de cuatro paneles con imágenes de Pablo Escobar. Arriba: 2018 (Italia 0-0 Suecia), 2022 (Italia 0-1 Macedonia del Norte). Abajo: 2026 (Bosnia 1-1 Italia)
Las cargadas de los usuarios en las redes para Italia, que volvió a quedarse afuera de un Mundial
Fotografía de un futbolista con camiseta y pantalones cortos azules y amarillos, con estrellas blancas, gritando y apretando los puños en un campo de fútbol
Alessandro Bsatoni, con los colores de la bandera de Bosnia-Herzegovina
Dos futbolistas en campo. Uno con camiseta azul, rostro furioso. El otro, de Italia #21, serio. Gráfico: '21 BASTONI DIRECT RED CARD'
Alessandro Bastoni, el blanco de los memes
Portero de fútbol con camiseta verde y guantes, manos en la cabeza, en un campo de césped. Marcador de penaltis al fondo: BIH 5-4, ITA 5-1
Gianluigi Donnarumma se lamenta tras la eliminación de Italia ante Bosnia
Tres hombres con camisetas de Italia llevan un ataúd azul con el logo 'ITALIA' y la bandera; sobre él hay una camiseta y botines de fútbol; uno de ellos llora
Otro de los memes luego de la derrota de Italia frente a Bosnia
los memes de italia eliminada mundial 2026
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