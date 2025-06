Paul Pogba habló de su encuentro con Riquelme y dejó una sugerente frase sobre los hinchas de Boca en el Mundial de Clubes

*Pogba habló sobre la hinchada de Boca en el Mundial de Clubes

Paul Pogba, campeón del mundo con Francia en 2018, estuvo presente en Miami durante el Mundial de Clubes y no ocultó su asombro por la pasión de los hinchas de Boca Juniors. El mediocampista de 32 años, que está cerca de regresar al fútbol en Mónaco tras cumplir una sanción por dopaje, compartió diferentes opiniones en una entrevista con el Kun Agüero por ESPN.

El volante, que pasó por clubes como la Juventus o el Manchester United, estuvo presente en el Hard Rock Stadium viendo el duelo entre el Xeneize y Benfica y quedó encantado con los fanáticos del conjunto argentino. “Me encantó la gente que fue a ver el partido de Boca, es una locura porque yo fui a Marsella, que es caliente, Napoli es caliente, pero lo de Boca... nunca vi eso en mi vida”, aseguró Pogba, quien se fotografió con Juan Román Riquelme y visitó a sus ex compañeros Marcos Rojo, Ander Herrera, Sergio Romero y Edinson Cavani durante su estadía en Estados Unidos.

¿Cómo fue el encuentro con los hoy futbolistas de Boca? “Charlamos de todo, la vida, la familia, me preguntaron cuánto tiempo me quedaba (de la sanción), normal, hablamos de fútbol. Hacía muchos años que no los veía y hablamos por mensajes, son buena gente”, dijo el mediocampista.

Durante la charla, Pogba fue consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta xeneize tras su encuentro con Juan Román Riquelme y el francés no descartó la chance: “En la vida nunca se sabe”, confesó durante la charla en el programa La Casa del Kun, que se emite desde Miami en medio del torneo que organiza la FIFA.

El volante francés junto a Riquelme, Marcos Rojo y Edinson Cavani

Pogba habló sobre su experiencia frente a equipos sudamericanos y destacó la dificultad de enfrentarlos: “Es siempre duro jugar. Para mí, siempre fue duro. Puede ser de Perú, de Argentina, de Uruguay, porque pelean. Primero van a pelear, siempre agresivos, y tienen talento también, jugadores top que juegan en Europa. Siempre es duro contra un equipo de Sudamérica, para mí no hay un país más abajo...”.

El francés valoró la presencia de público latino en ciudades como Miami, lo que, según él, convierte a los equipos europeos en visitantes en el Mundial de Clubes. Además, coincidió con Agüero sobre el clima: “El calor de acá es como el de Brasil, y en Europa no están acostumbrados”.

En la entrevista, el volante con pasado en el seleccionado galo también defendió a Marcos Rojo, actualmente sin lugar en el primer equipo por decisión de Miguel Ángel Russo: “¿Por qué no juega Rojo? Tengo que hablar con Román, el presi. Lo conocí. Pero no le dije, no me metí”, bromeó Pogba. Más serio, agregó: “Yo sé que cuando Marcos juega, da todo, 100%. Espero que juegue el último partido. Le deseo lo mejor, espero que juegue. Y Marcos es uno de los argentinos que se visten bien, porque los otros...”.

*El apoyo de Pogba a Marcos Rojo

En otro de los momentos destacados de la charla con Agüero, en la que también participó la periodista Morena Beltrán y el streamer Luquitas Rodríguez, Pogba reflexionó sobre el carácter de los futbolistas argentinos. “Yo tengo una pregunta para ustedes, los argentinos: ¿por qué los argentinos son tan malos en la cancha, peleando, hablando, y afuera son súper buena gente? Quiero saber eso...”. Tras mencionar a jugadores como Leandro Paredes o Rodrigo De Paul, a quienes describió como duros rivales pero muy amigables fuera de la cancha, el francés concluyó: “Me gusta compartir con argentinos. Marcos Rojo también... En los entrenamientos juega siempre duro, pero me encanta, te prepara para los partidos. Pero sabés que con esa gente vas a la guerra, tenés un soldado”.

Este martes, el Xeneize enfrentará al Auckland City desde las 16 (hora argentina) en la sede de Nashville por la última fecha del Grupo C. El conjunto que dirige Russo tiene que golear a su par neozelandés y esperar que el Bayern Múnich supere a Benfica para avanzar a los octavos de final del Mundial de Clubes que se disputa en Estados Unidos.