Política

Desarma y sangra: Milei mira desde Olivos el enfrentamiento abierto de sus confidentes

El Presidente recibió infinidad de mensajes el fin de semana para que interceda en la batalla Karina - Caputo. El tuit que provocó la ira del asesor. La teoría del porqué del silencio de ministros ante el escándalo Adorni. Cristina no encuentra (¿ni encontrará?) candidato competitivo

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Javier Milei (REUTERS)
Javier Milei (REUTERS)

Domingo por la tarde. Javier Milei en la Quinta de Olivos recibe mensajes de WhatsApp que se reproducen en su teléfono. En paralelo observa que la tendencia en X por las acusaciones entre el espacio de Santiago Caputo y Martín Menem no deja de escalar. Esa red social es la obsesión presidencial. Quienes le mandan mensajes son hombres que responden a Caputo, que estuvieron con el Presidente desde el inicio de la aventura política cuando llamaba la atención en los canales de televisión. Le hicieron saber de los tuits de la supuesta cuenta del presidente de la Cámara de Diputados, contra Caputo y su equipo. Algunos, inclusive, contra el propio Presidente. Milei recibió las presuntas pruebas. “No estaba contento, para nada”, señaló alguien que constató el diálogo con uno de ellos ante Infobae. ¿Pasará algo? Difícil.

Milei buscó evitar más ruido el martes por la noche: “Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete”, sostuvo en declaraciones al streaming oficialista Neura. Y agregó: “Si quieren, les paso el video que armó (Santiago) Oría donde explica lo que le hicieron a Martín Menem. Esa controversia está prefabricada para generar un problema”, insistió.

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Tampoco eligió la crítica para sus subordinados: “Santiago Caputo es como un hermano para mí, y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal y extraordinaria”, remarcó.

Javier Milei habló sobre la interna libertaria en redes sociales

Distinto a lo que había dicho horas atrás Daniel Parisini (Gordo Dan en X): “Ahora, al menos, sabemos quien es quien”, disparó. Todos coinciden en que la disputa de poder entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y Caputo llegó a un punto imposible de sostener. El riojano desmintió el hecho tuitero ante el bloque de los diputados libertarios y el Gabinete. Envió el mismo mensaje a ambos grupos. Tiró la responsabilidad sobre alguien que funciona como community manager. En el chat de ministros, solo se apuró a responder Juan Bautista Mahiques, de Justicia (quien debió salir a decir que no estudian completar la Corte Suprema).

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La mayor bronca de Caputo vino por un tuit específico. “Acá preocupado por el enojo de SLYT (NdeR: Secretaría Legal y Técnica) que laburó al pedo 6 meses. No pasa nada campeón”, rezaba el mensaje de la cuenta anónima que vinculan a Menem. El asesor contó que esa frase solo pudo saberla Menem y el interlocutor con el que habló por teléfono aquel día. Esa vez, Caputo dijo: “No te podés cagar en 6 meses de trabajo de legal y técnica”. Desde Las Fuerzas del Cielo dicen estar hartos de las operaciones cruzadas. “Tiran con cuestiones personales todo el tiempo. Eso no se hace. Se creen los grandes gestores del triunfo de octubre y lo concreto es que si Santiago no lograba el tuit de Scott Bessent (secretario del Tesoro de Estados Unidos) era derrota absoluta”.

Karina Milei y Santiago Caputo. cada vez más enfrentados (REUTERS)
Karina Milei y Santiago Caputo. cada vez más enfrentados (REUTERS)

Lo cierto es que ya no se ocultan esas acusaciones. Y cada uno dispara con lo que quiere. El último ejemplo lo dio Nicolás Promanzio, comunicador libertario de “Las Fuerzas del Cielo” y panelista del streaming “Carajo”, donde se agrupan todos los que tienen a Caputo como jefe político. Promanzio tuvo un fugaz paso como funcionario del ministerio de Defensa. Allí el ministro, Carlos Presti, reporta directamente a Karina Milei. En medio de las denuncias por supuestas licitaciones a medida con sobreprecios en ese área, el libertario tuiteó ayer por la tarde: “No busquen el N° de proceso 84/13-0785-LPR26 en el portal http://compr.ar”. Se refería a un expediente con el nombre descriptivo: “Permuta TN de membrillo por repuestos para camioneta Chevrolet”.

Para detener la hemorragia política el Gobierno busca frenar la escalada con una reunión de Gabinete el próximo lunes 25 tras el Tedeum patrio. Esa reunión sería sin Caputo ni Menem por no ser ministros. Tampoco Patricia Bullrich, senadora con voz propia y apuntada por Karina por filtraciones a la prensa. El martes 26 si habría la postergada “mesa política”, aunque a confirmar. “Salvo que X diga lo contrario”, respondió con un mensaje incómodo uno de los operadores de Casa Rosada.

El problema de sostener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa. Si bien algún peronista en soledad pidió la interpelación, como Hugo Moyano (h) en Infobae a las Nueve, el resto del bloque parece más tranquilo con dejarlo naufragar de a poco en el cargo. El asunto no terminó. Se instalaron dos cuestiones preocupantes para el Gobierno. La primera, que Adorni podría ser llamado a indagatoria antes del inicio del Mundial de fútbol. La segunda, que el silencio de muchos funcionarios se debe a que habrían realizado algunas tareas con el jefe de Gabinete más allá de la gestión estrictamente oficial. Es decir que Adorni, en caso de caer del todo, sería un peligro penal, además del político. “Voy a ser original, no voy a hablar de Manuel Adorni”, dijo Guillermo Francos en el almuerzo del Rotary Club el pasado jueves. El ex jefe de gabinete esbozó una crítica en Infobae sobre la reacción de Casa Rosada por el asunto y salió una versión interna de que podrían sacarlo del directorio de YPF. Parece haber sido la última advertencia.

Manuel Adorni, un hombre de traje y corbata, sonríe detrás de un podio blanco con el logo 'YPF LUZ', con paneles solares y un cielo azul con nubes de fondo
Manuel Adorni

Hoy el Gobierno tendrá una oportunidad de oro para retomar la conversación. Es que la oposición convocó a una sesión en Diputados a las 11 para interpelar al ministro coordinador. El oficialismo se movió rápido y convocó una sesión una hora antes (10 AM) para tratar la Ley Hojarasca y reformar el régimen de Zona Fría. La decisión tiene dos objetivos. El primero, aprobar iniciativas que Javier Milei considera clave y pondrán a prueba la alianza con gobernadores cercanos, sobre todo los del sur que podrían acompañar una medida que lejos está del apoyo social. El segundo, frenar esa interpelación, ya que si hay quórum (casi garantizado) se deberá levantar la convocatoria opositora.

Dentro de la oposición, la ex presidenta Cristina Kirchner sigue sin encontrar un candidato competitivo para plantarle al gobernador bonaerense Axel Kicillof. El experimento Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan, parece más una aventura para ganar tiempo que algo concreto de cara al 2027. Cristina y su entorno entienden que sin un candidato con chances, la negociación con Kicillof será en desventaja, al menos para aportar al vicepresidente. El ex ministro de Economía polariza directamente con Milei, salteando a La Cámpora en la discusión. Ante ese escenario, la agrupación de Máximo Kirchner no encuentra contendiente.

cristina kirchner axel kicillof
Cristina Kirchner y Axel Kicillof (NA)

Por eso los gritos a la CGT, escuchados a la distancia por la central obrera y minimizados ante Infobae. “Nos tira para buscarnos. Muestra debilidad innecesaria”, dijo a este medio uno de los triunviros. ¿Piensa Cristina un acuerdo a cambio de tener al candidato a sucederlo? Es una de las tantas hipótesis. No hay espacio allí para Sergio Massa, quien no muestra sus cartas y se mantiene en silencio -salvo contadas ocasiones por la elección legislativa del 2025- desde que asumió Milei. Quienes lo vieron en las últimas semanas lo notaron interesado en entender el avance del fiscal Franco Piccardi en la investigación por las SIRA que comenzó a moverse de manera sostenida. El ruido interno en la interna peronista viene por la cercanía del fiscal con Eduardo “Wado” De Pedro, uno de los posibles candidatos de La Cámpora a gobernador de Buenos Aires.

Esta vez (¿será?) los intendentes quieren algo más que migajas que caigan de la mesa. A la espera de una decisión política o judicial que habilite una reelección más (negocios son negocios), las reuniones en la calle Suipacha en la zona de Retiro se repiten cada vez más. Son muchos los miércoles donde se vio a intendentes del conurbano como Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Ariel Sujarchuk (Escobar) y el ministro de Infraestructura de PBA, Gabriel Katopodis. Alguna vez, también, el de La Matanza, Fernando Espinoza.

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