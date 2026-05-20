El Gobierno buscará reducir subsidios por Zona Fría y bloquear la interpelación contra Adorni en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, discute con legisladores de peronismo y la izquierda

La Libertad Avanza intentará hoy darle media sanción en la Cámara de Diputados a una reforma que restringe el acceso al subsidio de gas por Zona Fría, junto con la denominada ley Hojarasca y una decena de tratados internacionales. Sin embargo, avanzar con estos proyectos no será el único objetivo político del oficialismo: en paralelo apuestan a hacer una demostración de fuerza y desarticular el intento opositor de interpelar, y eventualmente remover, al jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

La oposición había convocado a una sesión para este miércoles a las 11 con el objetivo de obligar a Adorni a dar explicaciones sobre sus viajes y su patrimonio. Ya lo habían intentado la semana pasada, pero tuvieron que posponer la sesión porque el quórum (129 diputados presentes) no estaba asegurado. La reticencia de los gobernadores a enfrentarse con la Casa Rosada fue determinante para que la convocatoria fuera un fracaso.

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A pedido del peronismo, que había quedado excluido del acuerdo para convocar a la primera sesión, decidieron ampliar el temario para sumar proyectos “sociales”. Entonces, además de la interpelación al jefe de Gabinete se pondrían en debate proyectos relacionados con las licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar (medicamentos gratuitos), un proyecto para ampliar las prestaciones del PAMI y pedidos de informe a Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete

Sin embargo, La Libertad Avanza convocó a su propia sesión para el mismo día pero una hora antes, a las 10. Según el reglamento, la primera sesión que alcance quórum podrá avanzar con su temario, lo que convertiría en letra muerta la agenda alternativa. Además, el Gobierno podrá exponer una vez más que cuenta con el respaldo de la mayoría de los gobernadores.

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El primer proyecto de la orden del día será la denominada ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su objetivo es eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales.

Javier Milei y Federico Sturzenegger

“Con un millón de normas es imposible para un ciudadano saber qué norma le aplican. El primer costo es para el ciudadano. Además, habiendo normas que se superponen o dicen cosas distintas, también se generan problemas en la aplicación. Es un costo para la administración pública. Con este proyecto buscamos comenzar a ordenar esto”, había explicado el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, cuando defendió el proyecto en comisión.

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Luego seguirán una serie de tratados internacionales de extradición y asistencia jurídica mutua con Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia e Italia, el Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños, el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio y una condecoración a un veterano de Malvinas.

Pero el plato fuerte de la jornada será la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría. En las filas del oficialismo aseguran que tienen las 129 voluntades necesarias para dar inicio al debate pero reconocen que el verdadero desafío será sostener ese número hasta el final para evitar que la sesión se caiga.

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La iniciativa del oficialismo apunta a restringir el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, mientras que excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Desde la Casa Rosada aseguran que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio. También podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

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Según fuentes oficiales, volver al esquema original representará un ahorro de entre $200 y $460 mil millones. En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

María Carmen Tettamanti, secretaria de Energía

Fuentes oficiales revelaron ayer que el Gobierno había negociado “compensaciones” con un grupo de provincias “cálidas” a través de subsidios a la energía eléctrica. Las beneficiadas serían Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. “Varias provincias plantearon que no podía mirarse solamente la lógica de ‘zona fría’, porque en el norte existe un consumo energético altísimo por calor extremo. Ahí aparecieron compensaciones vinculadas a ‘zonas calientes’”, detallaron a Infobae.

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Por otro lado, el proyecto permitirá que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que se vieron afectadas durante los últimos años por el congelamiento de tarifas puedan aplicar ese crédito para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.