Deportes

Francisco Cerúndolo ganó con autoridad y se metió entre los ocho mejores del Masters 1000 de Miami

El argentino superó en sets corridos al francés Ugo Humbert por 6-4 y 6-3 y aguarda por Alexander Zverev o Quentin Halys

Guardar

Francisco Cerúndolo selló su pase a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami tras imponerse en sets corridos al francés Ugo Humbert por 6-4 y 6-3, en una hora y 18 minutos de juego. Por un lugar en las semifinales se medirá con el ganador del cruce entre el alemán Alexander Zverev y el galo Quentin Halys.

Las canchas duras del Hard Rock Stadium le sientan como jugar en Argentina, según supo revelar el propio Cerúndolo (19° del ranking ATP). El porteño, de 27 años, volvió a exhibir una de sus mejores versiones, con un tenis sólido y agresivo para imponerse sobre Humbert (34°).

En el inicio del encuentro, el nivel del argentino fue de menor a mayor con el correr de los games. Su derecha, cada vez más profunda y pesada, comenzó a marcar diferencias. En el séptimo juego logró el quiebre que le permitió colocarse 4-3 y luego administrar la ventaja para cerrar el primer set por 6-4.

Francisco Cerúndolo se clasificó para
Francisco Cerúndolo se clasificó para los cuartos de final del Masters 1000 de Miami Open (Crédito: Geoff Burke-Imagn Images)

Con la confianza en alza y manejando los tiempos del partido, Fran volvió a golpear en el arranque del segundo parcial al quebrar el servicio del francés y adelantarse 1-0. El público presente en la Grandstand también acompañó, entusiasmado con el rendimiento del argentino, al que alentó con cánticos por momentos al estilo Copa Davis. Ese quiebre inicial, sumado a otro que consiguió en el octavo game con un tiro ganador de revés en la devolución, al grito de “vamos”, fue suficiente para sellar el triunfo por 6-3.

Su llegada a esta instancia se produjo tras conseguir uno de los mejores triunfos de su carrera frente al ruso Daniil Medvedev, actual número 10 del mundo. Para el porteño significó su victoria número 16 ante jugadores del top ten, con un registro de 21 derrotas. Además, no lograba un éxito de este calibre desde la temporada pasada, cuando superó al alemán Alexander Zverev (4°) en el Masters 1000 de Madrid; desde entonces, acumulaba seis caídas consecutivas, una tónica que logró revertir en Miami.

Con este triunfo, el albiceleste alcanzó por cuarta vez los cuartos de final en el certamen estadounidense, donde su mejor actuación se dio en 2022, cuando llegó a las semifinales. En aquella edición, superó al francés Gael Monfils (153°), al local Frances Tiafoe (20°) y al italiano Jannik Sinner (2°), antes de caer frente al noruego Casper Ruud (12°).

A pesar de que Sebastián Báez (52°) es el jugador argentino en actividad con más títulos ATP Tour -acumula siete trofeos-, el mayor de los hermanos Cerúndolo sigue demostrando regularidad en los torneos que más puntos otorgan. Esta temporada alcanzó los octavos de final del Australian Open, instancia a la que también llegó en Roland Garros en dos ocasiones (2023 y 2024). Sumó su cuarto título en el Argentina Open y cayó en la ronda de 32 en Indian Wells; en 2025 había alcanzado los cuartos de final.

Cabe destacar que, en el primer turno, el platense Tomás Etcheverry (32°) quedó eliminado al caer ante el local Tommy Paul (23°) por 6-1 y 6-3, en una hora y 14 minutos de juego.

Triunfo de Zeballos y Granollers

Horacio Zeballos y Marcel Granollers
Horacio Zeballos y Marcel Granollers avanzan a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami

La dupla integrada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers aseguró este martes su clasificación a los cuartos de final del Miami Open. En un encuentro definido por la solidez en los puntos clave, los principales favoritos del torneo se impusieron a los franceses Theo Arribage y Albano Olivetti por 6-4 y 7-6(6).

Con este resultado, Zeballos y Granollers, actualmente ubicados en la tercera posición del ranking de dobles, avanzan con firmeza con el deseo de obtener su octavo título de categoría Masters 1000 como pareja.

En la próxima instancia buscarán un lugar en las semifinales frente a la dupla ganadora del cruce entre el monegasco Hugo Nys y el francés Édouard Roger-Vasselin, o el alemán Kevin Krawietz y el austríaco Neil Oberleitner.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFrancisco CerúndoloHoracio ZeballlosMarcel GranollersTomás EtcheverryTommy PaulMasters 1000 MiamiMiamiMasters 1000Tenisdeportes-argentina

Últimas Noticias

Francisco Cerúndolo, tras una victoria que ilusiona en el Masters 1000 de Miami: “Esto no terminó, quiero ir por más”

El argentino celebró su clasificación a cuartos de final en el certamen estadounidense tras superar al francés Ugo Humbert por 6-4 y 6-3

Francisco Cerúndolo, tras una victoria

Atento River Plate: se modificó la fecha del debut en la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia

La programación original del primer partido del equipo argentino en el torneo continental se adelanta, mientras la institución busca emparejar los tiempos de descanso antes de enfrentar a su clásico rival

Atento River Plate: se modificó

La tenista bicampeona del Argentina Open abrió una cuenta de OnlyFans: “Una mirada real tras bambalinas”

La húngara Panna Udvardy se sumó a la tendencia de varias de sus colegas

La tenista bicampeona del Argentina

La encendida defensa de un ex compañero de Cavani ante las críticas que recibe en Boca Juniors: “Me recontra duele”

Lucas Torreira lamentó la mala actualidad del punta en el Xeneize, quien solo jugó un puñado de minutos sin goles marcados en 2026

La encendida defensa de un

Con Lionel Messi, la Selección arrancó su preparación para los amistosos ante Mauritania y Zambia: las fotos de la práctica

Scaloni dirigió la primera práctica antes del amistoso en La Bombonera de este viernes

Con Lionel Messi, la Selección
DEPORTES
Francisco Cerúndolo, tras una victoria

Francisco Cerúndolo, tras una victoria que ilusiona en el Masters 1000 de Miami: “Esto no terminó, quiero ir por más”

Atento River Plate: se modificó la fecha del debut en la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia

La tenista bicampeona del Argentina Open abrió una cuenta de OnlyFans: “Una mirada real tras bambalinas”

La encendida defensa de un ex compañero de Cavani ante las críticas que recibe en Boca Juniors: “Me recontra duele”

Con Lionel Messi, la Selección arrancó su preparación para los amistosos ante Mauritania y Zambia: las fotos de la práctica

TELESHOW
Carmiña reapareció en la casa

Carmiña reapareció en la casa de Gran Hermano para pedirle perdón a Mavinga por sus expresiones racistas: el fuerte momento

Rocco Canataro de la banda Roze marchó por su abuelo desaparecido: “Hacer memoria para que nunca se olvide”

Ángel de Brito habló de la polémica de un jugador de la selección argentina con Emilia Mernes: “La mujer se enteró”

Rolando Barbano fue víctima de un robo durante el recital de AC/DC: “Es difícil protegerse de esto”

La palabra de Camila Galante sobre los rumores que vinculan a Leandro Paredes con Emilia Mernes: “No perdoné nada”

INFOBAE AMÉRICA

Canal de Panamá no limitará

Canal de Panamá no limitará participación en nuevo embalse: empresas europeas y chinas podrán competir

El ejército iraní juró continuar la guerra “hasta la victoria total” y rechazó las negociaciones anunciadas por Trump

El régimen iraní designó al general Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

El régimen de Irán confirmó el bloqueo al estrecho de Ormuz: sólo permite el paso a los buques “no hostiles”

El Parlamento chavista designó a Mervin Maldonado como jefe del programa para migrantes venezolanos en el exterior