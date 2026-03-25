Francisco Cerúndolo ganó con autoridad y se metió entre los ocho mejores del Masters 1000 de Miami

Francisco Cerúndolo selló su pase a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami tras imponerse en sets corridos al francés Ugo Humbert por 6-4 y 6-3, en una hora y 18 minutos de juego. Por un lugar en las semifinales se medirá con el ganador del cruce entre el alemán Alexander Zverev y el galo Quentin Halys.

Las canchas duras del Hard Rock Stadium le sientan como jugar en Argentina, según supo revelar el propio Cerúndolo (19° del ranking ATP). El porteño, de 27 años, volvió a exhibir una de sus mejores versiones, con un tenis sólido y agresivo para imponerse sobre Humbert (34°).

En el inicio del encuentro, el nivel del argentino fue de menor a mayor con el correr de los games. Su derecha, cada vez más profunda y pesada, comenzó a marcar diferencias. En el séptimo juego logró el quiebre que le permitió colocarse 4-3 y luego administrar la ventaja para cerrar el primer set por 6-4.

Francisco Cerúndolo se clasificó para los cuartos de final del Masters 1000 de Miami Open (Crédito: Geoff Burke-Imagn Images)

Con la confianza en alza y manejando los tiempos del partido, Fran volvió a golpear en el arranque del segundo parcial al quebrar el servicio del francés y adelantarse 1-0. El público presente en la Grandstand también acompañó, entusiasmado con el rendimiento del argentino, al que alentó con cánticos por momentos al estilo Copa Davis. Ese quiebre inicial, sumado a otro que consiguió en el octavo game con un tiro ganador de revés en la devolución, al grito de “vamos”, fue suficiente para sellar el triunfo por 6-3.

Su llegada a esta instancia se produjo tras conseguir uno de los mejores triunfos de su carrera frente al ruso Daniil Medvedev, actual número 10 del mundo. Para el porteño significó su victoria número 16 ante jugadores del top ten, con un registro de 21 derrotas. Además, no lograba un éxito de este calibre desde la temporada pasada, cuando superó al alemán Alexander Zverev (4°) en el Masters 1000 de Madrid; desde entonces, acumulaba seis caídas consecutivas, una tónica que logró revertir en Miami.

Con este triunfo, el albiceleste alcanzó por cuarta vez los cuartos de final en el certamen estadounidense, donde su mejor actuación se dio en 2022, cuando llegó a las semifinales. En aquella edición, superó al francés Gael Monfils (153°), al local Frances Tiafoe (20°) y al italiano Jannik Sinner (2°), antes de caer frente al noruego Casper Ruud (12°).

A pesar de que Sebastián Báez (52°) es el jugador argentino en actividad con más títulos ATP Tour -acumula siete trofeos-, el mayor de los hermanos Cerúndolo sigue demostrando regularidad en los torneos que más puntos otorgan. Esta temporada alcanzó los octavos de final del Australian Open, instancia a la que también llegó en Roland Garros en dos ocasiones (2023 y 2024). Sumó su cuarto título en el Argentina Open y cayó en la ronda de 32 en Indian Wells; en 2025 había alcanzado los cuartos de final.

Cabe destacar que, en el primer turno, el platense Tomás Etcheverry (32°) quedó eliminado al caer ante el local Tommy Paul (23°) por 6-1 y 6-3, en una hora y 14 minutos de juego.

Triunfo de Zeballos y Granollers

Horacio Zeballos y Marcel Granollers avanzan a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami

La dupla integrada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers aseguró este martes su clasificación a los cuartos de final del Miami Open. En un encuentro definido por la solidez en los puntos clave, los principales favoritos del torneo se impusieron a los franceses Theo Arribage y Albano Olivetti por 6-4 y 7-6(6).

Con este resultado, Zeballos y Granollers, actualmente ubicados en la tercera posición del ranking de dobles, avanzan con firmeza con el deseo de obtener su octavo título de categoría Masters 1000 como pareja.

En la próxima instancia buscarán un lugar en las semifinales frente a la dupla ganadora del cruce entre el monegasco Hugo Nys y el francés Édouard Roger-Vasselin, o el alemán Kevin Krawietz y el austríaco Neil Oberleitner.