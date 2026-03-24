Deportes

Wayne Rooney calificó al Mundial de Sudáfrica 2010 como el peor de la historia: “No se sentía como una Copa del Mundo”

El exfutbolista inglés argumentó que la falta de ambiente y el distanciamiento con los hinchas marcaron negativamente su experiencia en el torneo

Guardar
Wayne Rooney calificó el Mundial
Wayne Rooney calificó el Mundial de Sudáfrica 2010 como el peor de la historia (REUTERS)

El excapitán de la selección inglesa, Wayne Rooney, generó controversia al afirmar que el Mundial de Sudáfrica 2010 fue “el peor de la historia” y una experiencia completamente ajena al espíritu habitual de la competición, lo que reavivó el debate sobre el legado de esa Copa del Mundo y la frustración que acompañó la campaña inglesa en ese torneo.

Durante una entrevista reciente en el ciclo británico The Overlap, describió la edición africana como diferente al resto de los torneos, marcando así un fuerte contraste con otras opiniones del ámbito futbolístico internacional.

El exdelantero de Manchester United explicó que, para él, “no existe un Mundial peor que Sudáfrica 2010. Ese torneo nunca se sintió como un Mundial”. Sus palabras fueron recogidas por GOAL.com, el portal especializado en fútbol, que destacó la contundencia de su opinión.

En el Mundial de Sudáfrica 2010, la selección de Inglaterra quedó eliminada en octavos de final tras una derrota 4-1 frente a Alemania y apenas logró superar la fase de grupos, sumando solo cinco puntos en tres partidos y mostrando un rendimiento por debajo de las expectativas. Rooney, quien llegó al torneo como una de las máximas figuras del equipo dirigido por Fabio Capello, no pudo anotar ningún gol durante la competencia y fue objeto de duras críticas tanto por su desempeño como por su reacción hacia los hinchas ingleses, a quienes increpó después de un empate sin goles frente a Argelia.

La selección de Inglaterra, bajo
La selección de Inglaterra, bajo el mando de Fabio Capello, fue eliminada por Alemania en octavos de final tras perder 4-1 (AP)

Una experiencia frustrante para Rooney

En su diálogo con The Overlap, Rooney rememoró detalles precisos sobre el ambiente vivido durante el certamen. “Íbamos camino a nuestro partido inaugural contra Estados Unidos y la atmósfera era completamente inusual. Estaba oscuro, no había aficionados cerca y faltaba esa bienvenida habitual de los simpatizantes que uno espera antes de un partido”, relató el exatacante. “Simplemente, no se sentía como un Mundial en absoluto”.

La percepción negativa de Rooney se vio potenciada tanto por el pobre rendimiento colectivo como por su propia sequía goleadora, que lo convirtió en blanco de las críticas de la prensa y la afición. Tras el empate 0-0 ante Argelia, fue captado por cámaras televisivas burlándose de los hinchas ingleses que abucheaban al equipo, un episodio que ilustró la tensión y distancia entre los jugadores y su público durante ese campeonato.

Expectativas y un nuevo fracaso: el Mundial que hizo Inglaterra

Inglaterra llegó a Sudáfrica con una plantilla considerada entre las más competitivas de la época, bajo el mando del técnico italiano Fabio Capello. Sin embargo, desde el inicio, la selección mostró dificultades para encontrar cohesión y ritmo de juego. En la fase de grupos, los “Three Lions” empataron 1-1 con Estados Unidos, igualaron 0-0 frente a Argelia y obtuvieron una ajustada victoria 1-0 sobre Eslovenia, lo que les permitió avanzar a octavos de final en segundo lugar de su grupo.

El desenlace se dio en la derrota frente a Alemania, donde Inglaterra fue superada ampliamente por 4-1. El partido quedó marcado por el recordado gol no convalidado a Frank Lampard, cuya pelota cruzó claramente la línea de meta sin ser sancionada por el árbitro ni sus asistentes. Este incidente, conocido como “gol fantasma”, intensificó la polémica y el descontento entre jugadores, cuerpo técnico y seguidores.

Según Statista, el portal alemán de estadísticas deportivas, Inglaterra había llegado al certamen con una expectativa de figurar al menos entre los cuatro primeros, algo que no lograba desde 1990. La temprana eliminación y el escándalo arbitral reforzaron el sentimiento de fracaso y dejaron una huella indeleble en figuras como Rooney.

La temprana eliminación de Inglaterra
La temprana eliminación de Inglaterra dejó a Rooney sin goles y en el centro de las críticas de la prensa y la afición durante el torneo (REUTERS)

Diferencias con las calificaciones

Las declaraciones de Rooney contrastan con la visión oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, y de numerosos observadores internacionales. El entonces presidente de la entidad, Sepp Blatter, describió la edición de Sudáfrica 2010 como “el mejor Mundial de la historia” por su organización y su importancia cultural para el continente africano.

A pesar de este reconocimiento, el testimonio del excapitán inglés subraya la distancia entre la evaluación institucional y la experiencia personal de los protagonistas. “Mis recuerdos están claramente marcados por la manera en que nos despidieron del torneo”, reconoció Rooney, quien admitió que la combinación de malos resultados, ambiente frío y frustración individual forjaron su opinión negativa sobre aquel Mundial.

Temas Relacionados

MundialesSudáfrica 2010InglaterraWayne RooneyNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un lujoso Lamborghini y una exclusiva campera de edición limitada: la glamorosa llegada de una estrella de Hungría al entrenamiento

Dominik Szoboszlai acaparó los flashes al arribar al centro deportivo de su selección en un vehículo de alta gama y vestido a la moda

Un lujoso Lamborghini y una

El mensaje de bienvenida del Chiqui Tapia a Lionel Messi antes de los últimos amistosos de cara al Mundial 2026: “Llegó el mejor del mundo”

El presidente de la AFA tuvo un recibimiento especial con el capitán de la selección argentina, quien se sumó al plantel para los partidos ante Zambia y Mauritania

El mensaje de bienvenida del

La insólita acusación desde Francia al Real Madrid por la lesión de Mabppé: “Examinaron la rodilla equivocada”

El periodista Daniel Riolo denunció que el cuerpo médico del club español habría cometido un error en la revisión del delantero, lo que provocó el despido del staff

La insólita acusación desde Francia

La Premier League aprobará una nueva regulación financiera para controlar el gasto de los clubes

La nueva normativa obligará a los equipos a destinar como máximo el 85% de sus ingresos a transferencias, salarios y honorarios de agentes, con castigos previstos para quienes superen ese límite

La Premier League aprobará una

La citación de último momento que realizó Lionel Scaloni para los amistosos de la selección argentina de cara al Mundial 2026

Ante la baja de Gonzalo Montiel, el entrenador de la Albiceleste sumó al debutante Agustín Giay para los duelos ante Mauritania y Zambia

La citación de último momento
DEPORTES
El mensaje de bienvenida del

El mensaje de bienvenida del Chiqui Tapia a Lionel Messi antes de los últimos amistosos de cara al Mundial 2026: “Llegó el mejor del mundo”

La insólita acusación desde Francia al Real Madrid por la lesión de Mabppé: “Examinaron la rodilla equivocada”

La Premier League aprobará una nueva regulación financiera para controlar el gasto de los clubes

La citación de último momento que realizó Lionel Scaloni para los amistosos de la selección argentina de cara al Mundial 2026

Boca Juniors confirmó la lesión de Agustín Marchesín: se perderá varios partidos por la Libertadores y el Superclásico

TELESHOW
Cami Homs alentó a José

Cami Homs alentó a José Sosa junto a su beba de casi dos meses: el tierno video en la cancha

Darío Barassi vio a una participante caer del estudio de Ahora Caigo y su reacción sorprendió a todos

Joaquín Levinton desata risas en Es mi sueño con su pregunta a Pintos: “¿Cuánto pagaste, Abel?”

La descomunal fiesta de Yanina Latorre por sus 57 años: gazebo con luces, el show de Carlos Baute y baile sin parar

El inesperado reencuentro de Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano: el gesto que sorprendió a todos

INFOBAE AMÉRICA

Las graves inundaciones azotan Hawái

Las graves inundaciones azotan Hawái mientras se restablece la electricidad y se levantan evacuaciones

La crisis cubana

La novia de Borges que aparece en las listas negras de la dictadura

El vicepresidente Félix Ulloa suscribe acuerdo para fortalecer la capacitación jurídica en El Salvador

“Quiero enterrarlo completo”: el drama de una madre en Ecuador tras el hallazgo de su hijo desmembrado