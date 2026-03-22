Wayne Rooney puso en duda la grandeza de Neymar: “Nunca fue de talla mundial”

Wayne Rooney genera polémica al afirmar que Neymar nunca fue un jugador de talla mundial y siempre estuvo a la sombra de Lionel Messi (REUTERS)

Wayne Rooney desafió el estatus de Neymar al afirmar que “nunca fue un jugador de talla mundial” y siempre estuvo a la sombra de Lionel Messi durante su paso por el Barcelona, en el programa británico The Overlap.

La controversia incluye la comparación directa con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, así como la situación actual de Neymar, que quedó fuera de la lista más reciente de la selección brasileña, un hecho que complica su futuro internacional y su última oportunidad junto a su equipo nacional.

Las palabras de Rooney han generado discusión sobre el reconocimiento global de Neymar y sus desafíos actuales. El exdelantero inglés expresó que, si bien aprecia el talento del brasileño, nunca lo ubicó “al nivel de los mejores”, mencionando explícitamente a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Por su lado, Neymar atraviesa un panorama complejo, condicionado por la exclusión reciente en la convocatoria de la selección brasileña y la incertidumbre sobre su participación en el próximo Mundial, que dependerá de su recuperación física y rendimiento competitivo.

El camino futbolístico de Neymar

El impacto de Neymar en el Barcelona, junto a Messi y Suárez, llevó al club a conquistar la Champions League y otros títulos en la temporada 2014-2015 (AFP PHOTO/ LLUIS GENE)

Neymar captó la atención internacional desde sus inicios en el Santos, donde debutó en el primer equipo y marcó numerosos goles. Su llegada al Barcelona significó la formación del trío ofensivo junto a Lionel Messi y Luis Suárez, que llevó al club español a conquistar la UEFA Champions League, la liga española y la Copa del Rey durante la temporada 2014-2015.

Estos títulos lo ubicaron como uno de los futbolistas más reconocidos por su impacto en las conquistas continentales y nacionales. El traspaso de Neymar al Paris Saint-Germain constituyó una de las transferencias más costosas de la historia, donde sumó trofeos adicionales.

Su etapa tanto en el club francés como posteriormente en Arabia Saudí estuvo marcada por lesiones recurrentes. Cuando volvió al Santos, cerró una etapa clave en su carrera.

Debate sobre el legado y la actualidad de Neymar

La opinión pública y especialistas han discutido durante años el verdadero lugar de Neymar entre los grandes referentes del fútbol moderno, como Messi o Ronaldo.

La última oportunidad de Neymar para jugar el Mundial depende de su recuperación física y desempeño competitivo en los próximos meses (REUTERS/Thiago Bernardes)

La postura de Rooney refuerza la percepción de que el brasileño no logró superar la sombra de figuras más determinantes. En ese sentido, en el programa británico The Overlap, el exfutbolista inglés manifestó: “Me gusta Neymar, pero nunca lo he considerado un jugador de la más alta categoría. Ya sabes, del nivel de Messi o Ronaldo. Jugaba bien en el Barcelona, pero Messi siempre le hacía sombra”, según recogió el medio deportivo Goal.

Pese a los cuestionamientos, Neymar suma títulos nacionales e internacionales tanto en Brasil como en Europa, además de distinciones individuales que respaldan su calidad y rendimiento ofensivo. No obstante, su historial incluye períodos prolongados de lesión y cambios de club que afectaron su continuidad en el alto rendimiento.

Futuro y opciones en la selección brasileña

La actualidad de Neymar está definida por retos físicos y la incógnita sobre su presencia en la selección brasileña. El seleccionador Carlo Ancelotti declaró durante una conferencia de prensa: “Neymar también puede estar en el Mundial. Si llega al próximo Mundial al 100%, podrá estar en el Mundial. ¿Por qué no está ahora en esta lista? Porque no está al 100%. Ahora mismo necesitamos jugadores al 100%”.

El seleccionador Carlo Ancelotti aclara que Neymar podrá estar en la lista final de Brasil si demuestra estar al 100% antes del torneo en Estados Unidos, México y Canadá (REUTERS/Thiago Bernardes)

El delantero brasileño no fue incluido en la convocatoria para los amistosos de marzo, aumentando las dudas sobre sus posibilidades en la mayor cita internacional.

El medio deportivo Goal registró la respuesta de Neymar una vez conocida la exclusión: “Acaban de anunciar la convocatoria de la selección. No nos han convocado. Por supuesto, estoy triste, pero siempre apoyaré a la selección”.

La última opción de Neymar para jugar un Mundial se juega en los próximos meses y depende de su recuperación y regularidad competitiva. La lista definitiva de la selección brasileña se conocerá el 18 de mayo, fecha que será clave para saber si podrá continuar su historia internacional.

El torneo está programado para este verano en Estados Unidos, México y Canadá. El delantero afronta la presión de una competencia interna elevada y la certeza de que el margen para el error es cada vez más reducido.