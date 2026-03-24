Tomás Etcheverry cayó ante Tommy Paul en el Masters 1000 de Miami Open

Tomás Etcheverry se despidió en los octavos de final del Masters 1000 de Miami al caer ante el estadounidense Tommy Paul (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Por los octavos de final del Masters 1000 de Miami, el estadounidense Tommy Paul brilló en la cancha Grandstand del Hard Rock Stadium y venció en sets corridos al argentino Tomás Etcheverry por 6-1 y 6-3, en una hora y 14 minutos de juego.

Paul (23° del ranking ATP) mostró un nivel muy sólido para imponerse sobre Etcheverry (32°). En el primer set, el jugador de Voorhees, entrenado por el argentino Hugo Armando, ganó el 92 por ciento de los puntos con su servicio y apenas cedió tres. Además, logró dos quiebres y, en solo 30 minutos, se adelantó por 6-1.

En el segundo parcial, el argentino intentó meterse en partido y aguardó una merma en la intensidad de su rival. Si bien por momentos buscó profundidad y peso en sus golpes, el local sostuvo su nivel, volvió a quebrar el saque y encaminó la victoria por 6-3.

El estadounidense, quien es el tenista de su país con más triunfos en la temporada (15), se medirá en la siguiente instancia con el francés Arthur Fils (31°), quien superó al monegasco Valentin Vacherot (25°) por 6-4, 6-7(4) y 6-4.

No obstante, Etcheverry tiene como objetivo, a sus 26 años, poder consolidarse en el tour. En 2023 firmó su mejor actuación en un Grand Slam al alcanzar los cuartos de final y fue finalista en los ATP de Santiago y Houston. En la temporada siguiente perdió su tercera final en el circuito en Lyon y alcanzó su mejor posición en el ranking mundial, el puesto 27.

Con falta de autoridad en su juego y una merma en la confianza, alternó entre victorias y derrotas. Cambió su equipo de trabajo al sumar a Horacio de la Peña, quien no logró sacar su mejor versión. Posteriormente, decidió contratar a Kevin Konfederak, exentrenador de Francisco Cerúndolo (19°). En la actualidad, trabaja con el mismo coach que el británico Cameron Norrie (24°) y cuenta además con Walter Grinovero como segundo entrenador.

Tomás Etcheverry campeón del ATP 500 de Río de Janeiro

En esta nueva etapa de su carrera, pudo quitarse la espina que arrastraba y que le restaba seguridad en los momentos importantes. Se consagró campeón por primera vez en el ATP de Río de Janeiro al vencer en la final al chileno Alejandro Tabilo (41°). “Por lejos es el mejor inicio de temporada, estar en octavos de Miami es súper especial, es un torneo que me gusta mucho”, expresó el Retu en zona mixta tras imponerse en sets corridos al español Rafael Jódar (109°) y alcanzar por primera vez los octavos de final en un Masters 1000.

Del otro lado de la red, Tommy Paul, de 28 años, volvió a demostrar que, si su tenis se mantiene sólido, puede competir de igual a igual contra cualquier jugador. El norteamericano que fue semifinalista del Australian Open en 2023 y ex número 8 del mundo en 2025, suma cuatro títulos ATP Tour: Estocolmo 2021 y 2024, además de Dallas y Londres en 2024. A eso se le agregan finales destacadas en Acapulco y Eastbourne en 2023, y en Delray Beach en las temporadas 2024 y 2026, resultados que reflejan su regularidad en el más alto nivel.