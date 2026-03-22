Asistencia de taco de Giuliano Simeone y golazo de Nahuel Molina: las perlitas del Atlético de Madrid en la caída ante el Real Madrid

La espectacular asistencia de taco de Giuliano Simeone

El Real Madrid se impuso por 3-2 ante Atlético de Madrid en un clásico vibrante disputado en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la fecha 29 de La Liga. Los goles del local llegaron por intermedio de un doblete de Vinícius Júnior y un tanto de Federico Valverde, mientras que para el conjunto rojiblanco anotaron Ademola Lookman y Nahuel Molina. El desarrollo del encuentro dejó acciones memorables, además del protagonismo de varios jugadores argentinos presentes.

La reacción de Diego Simeone en el banco de suplentes sintetizó la intensidad de un clásico que mantuvo en vilo a los hinchas hasta el último minuto. El empate parcial de Atlético de Madrid, logrado por un potente disparo de Nahuel Molina desde fuera del área, desató una celebración espontánea en el técnico. El tanto supuso el número 22 para el defensor cordobés en su carrera de clubes y fue el tercero de la temporada.

El Atlético de Madrid cayó 3-2 ante el Real Madrid (REUTERS/Ana Beltran)

La jornada fue testigo de la asistencia magistral de Giuliano Simeone, quien sorprendió con un pase de taco en el área, que habilitó a Ademola Lookman para abrir el marcador. La jugada, nacida tras un ataque que involucró a Julián Álvarez y Matteo Ruggeri, culminó con la definición precisa del atacante nigeriano al palo izquierdo de Andriy Lunin. Este gesto técnico del delantero no solo marcó el ritmo ofensivo del Atlético, sino que también evidenció su aporte defensivo, ya que logró despejar dos disparos de Vinícius Júnior prácticamente sobre la línea del arco.

La visita se adelantó en un partido en el que el Real Madrid dominaba en las primeras acciones. El conjunto local generó peligro en los minutos iniciales, con aproximaciones de Vinícius y una intervención exigida de Juan Musso ante Dani Carvajal. El partido vivió un intercambio constante de ocasiones. Federico Valverde rozó el primer gol tras una subida por la banda derecha, con una pelota que estrelló en el poste. Casi de inmediato, Marcos Llorente exigió una intervención de reflejos por parte de Lunin tras un pase de Griezmann.

El primer tanto llegó cuando Lookman, tras recibir un pase de Ruggeri, encontró a Simeone cerca en la jugada. El argentino, en lugar de definir, optó por un taco que dejó al delantero nigeriano de cara al gol. Este gol supuso la apertura del marcador a los 33 minutos, tras varios intentos fallidos de ambos equipos.

Nahuel Molina volvió a convertir un golazo con la camiseta del Colchonero (REUTERS/Jon Nazca)

El empate llegó en la segunda parte mediante un penal convertido por Vinícius Júnior, tras una infracción de Dávid Hancko sobre Brahim Díaz. El brasileño ejecutó con seguridad y colocó la pelota lejos del alcance de Musso. Solo 4 minutos después, Valverde aprovechó un error defensivo y puso en ventaja a los locales, luego de un remate con el borde externo del pie derecho.

Atlético de Madrid no se resignó y volvió a equilibrar el resultado con un derechazo de Nahuel Molina. La acción se originó en una combinación con Julián Álvarez y significó una inyección de ánimo para el conjunto dirigido por el Cholo. El gol, de unos 20 metros de distancia, dejó sin opciones al arquero madridista, que apenas pudo seguir la trayectoria del disparo con la mirada.

En la recta final, Real Madrid recuperó la ventaja con un remate de Vinícius Júnior, quien eludió a tres defensores antes de enviar el tiro al segundo palo de Musso. Poco después, el árbitro expulsó a Valverde tras una falta sobre Álex Baena, dejando al equipo local con un jugador menos.

Giuliano Simeone se lució con un taco que habilitó a Ademola Lookman (REUTERS/Jon Nazca)

Julián Álvarez estuvo cerca de igualar el marcador con un disparo de larga distancia, pero el palo evitó lo que pudo haber sido el 3-3, en una de las últimas aproximaciones del Atlético. El Colchonero rompió una racha de cuatro victorias consecutivas y cerró el encuentro en la cuarta posición con 57 puntos. Por su parte, Real Madrid extendió su serie de cinco triunfos y se ubicó segundo, detrás del líder Barcelona con 4 unidades de diferencia.

Entre los convocados del Atlético para la selección argentina figuran Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez. En el Real Madrid, Franco Mastantuono también integra la lista para los próximos amistosos contra Mauritania y Zambia en la Bombonera. El Atlético de Madrid recibirá al Barcelona en la próxima fecha, mientras que el Real Madrid enfrentará al Mallorca de Martín Demichelis.