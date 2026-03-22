Deportes

Asistencia de taco de Giuliano Simeone y golazo de Nahuel Molina: las perlitas del Atlético de Madrid en la caída ante el Real Madrid

El aporte de los argentinos no pudo evitar la caída del Colchonero, que pudo llevarse el empate tras un remate de Julián Álvarez que dio en el poste

Guardar
La espectacular asistencia de taco de Giuliano Simeone

El Real Madrid se impuso por 3-2 ante Atlético de Madrid en un clásico vibrante disputado en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la fecha 29 de La Liga. Los goles del local llegaron por intermedio de un doblete de Vinícius Júnior y un tanto de Federico Valverde, mientras que para el conjunto rojiblanco anotaron Ademola Lookman y Nahuel Molina. El desarrollo del encuentro dejó acciones memorables, además del protagonismo de varios jugadores argentinos presentes.

La reacción de Diego Simeone en el banco de suplentes sintetizó la intensidad de un clásico que mantuvo en vilo a los hinchas hasta el último minuto. El empate parcial de Atlético de Madrid, logrado por un potente disparo de Nahuel Molina desde fuera del área, desató una celebración espontánea en el técnico. El tanto supuso el número 22 para el defensor cordobés en su carrera de clubes y fue el tercero de la temporada.

El Atlético de Madrid cayó
El Atlético de Madrid cayó 3-2 ante el Real Madrid (REUTERS/Ana Beltran)

La jornada fue testigo de la asistencia magistral de Giuliano Simeone, quien sorprendió con un pase de taco en el área, que habilitó a Ademola Lookman para abrir el marcador. La jugada, nacida tras un ataque que involucró a Julián Álvarez y Matteo Ruggeri, culminó con la definición precisa del atacante nigeriano al palo izquierdo de Andriy Lunin. Este gesto técnico del delantero no solo marcó el ritmo ofensivo del Atlético, sino que también evidenció su aporte defensivo, ya que logró despejar dos disparos de Vinícius Júnior prácticamente sobre la línea del arco.

La visita se adelantó en un partido en el que el Real Madrid dominaba en las primeras acciones. El conjunto local generó peligro en los minutos iniciales, con aproximaciones de Vinícius y una intervención exigida de Juan Musso ante Dani Carvajal. El partido vivió un intercambio constante de ocasiones. Federico Valverde rozó el primer gol tras una subida por la banda derecha, con una pelota que estrelló en el poste. Casi de inmediato, Marcos Llorente exigió una intervención de reflejos por parte de Lunin tras un pase de Griezmann.

El primer tanto llegó cuando Lookman, tras recibir un pase de Ruggeri, encontró a Simeone cerca en la jugada. El argentino, en lugar de definir, optó por un taco que dejó al delantero nigeriano de cara al gol. Este gol supuso la apertura del marcador a los 33 minutos, tras varios intentos fallidos de ambos equipos.

Nahuel Molina volvió a convertir
Nahuel Molina volvió a convertir un golazo con la camiseta del Colchonero (REUTERS/Jon Nazca)

El empate llegó en la segunda parte mediante un penal convertido por Vinícius Júnior, tras una infracción de Dávid Hancko sobre Brahim Díaz. El brasileño ejecutó con seguridad y colocó la pelota lejos del alcance de Musso. Solo 4 minutos después, Valverde aprovechó un error defensivo y puso en ventaja a los locales, luego de un remate con el borde externo del pie derecho.

Atlético de Madrid no se resignó y volvió a equilibrar el resultado con un derechazo de Nahuel Molina. La acción se originó en una combinación con Julián Álvarez y significó una inyección de ánimo para el conjunto dirigido por el Cholo. El gol, de unos 20 metros de distancia, dejó sin opciones al arquero madridista, que apenas pudo seguir la trayectoria del disparo con la mirada.

En la recta final, Real Madrid recuperó la ventaja con un remate de Vinícius Júnior, quien eludió a tres defensores antes de enviar el tiro al segundo palo de Musso. Poco después, el árbitro expulsó a Valverde tras una falta sobre Álex Baena, dejando al equipo local con un jugador menos.

Giuliano Simeone se lució con
Giuliano Simeone se lució con un taco que habilitó a Ademola Lookman (REUTERS/Jon Nazca)

Julián Álvarez estuvo cerca de igualar el marcador con un disparo de larga distancia, pero el palo evitó lo que pudo haber sido el 3-3, en una de las últimas aproximaciones del Atlético. El Colchonero rompió una racha de cuatro victorias consecutivas y cerró el encuentro en la cuarta posición con 57 puntos. Por su parte, Real Madrid extendió su serie de cinco triunfos y se ubicó segundo, detrás del líder Barcelona con 4 unidades de diferencia.

Entre los convocados del Atlético para la selección argentina figuran Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez. En el Real Madrid, Franco Mastantuono también integra la lista para los próximos amistosos contra Mauritania y Zambia en la Bombonera. El Atlético de Madrid recibirá al Barcelona en la próxima fecha, mientras que el Real Madrid enfrentará al Mallorca de Martín Demichelis.

Temas Relacionados

Atlético de MadridReal MadridLa LigaNahuel MolinaGiuliano SimeoneJulián ÁlvarezDeportes-Argentina

Últimas Noticias

La ruptura entre John y Tyson Fury genera incertidumbre en el mundo del boxeo

El distanciamiento familiar, intensificado tras recientes derrotas y decisiones tomadas sin consulta, ha impactado la confianza en el futuro de la carrera del púgil y ha encendido señales de alarma en su entorno profesional

La ruptura entre John y

Las tribunas tubulares que estrenó Estudiantes de Río Cuarto para recibir a River Plate

El elenco cordobés realizó una obra inusual para aumentar la capacidad del estadio Antonio Candini

Las tribunas tubulares que estrenó

El desencajado festejo de Guardiola durante la final de la Copa de la Liga que el Manchester City le ganó al Arsenal

El entrenador catalán obtuvo el título número 19 con los Ciudadanos y lo vivió con mucha intensidad

El desencajado festejo de Guardiola

La áspera reacción del Cuti Romero tras la derrota del Tottenham que lo dejó a un punto del descenso

La derrota 3-0 ante el Nottingham Forest dejó a los Spurs en el puesto 17 de la Premier League. La palabra del argentino tras el encuentro

La áspera reacción del Cuti

Tomás Etcheverry frenó a la revelación española y avanzó a octavos de final en el Miami Open

El argentino venció a Rafael Jódar por 7-5 y 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000 y prolongó su buen momento ante una de las grandes promesas del circuito

Tomás Etcheverry frenó a la
DEPORTES
La ruptura entre John y

La ruptura entre John y Tyson Fury genera incertidumbre en el mundo del boxeo

Las tribunas tubulares que estrenó Estudiantes de Río Cuarto para recibir a River Plate

El desencajado festejo de Guardiola durante la final de la Copa de la Liga que el Manchester City le ganó al Arsenal

La áspera reacción del Cuti Romero tras la derrota del Tottenham que lo dejó a un punto del descenso

Tomás Etcheverry frenó a la revelación española y avanzó a octavos de final en el Miami Open

TELESHOW
El apoyo de Pablo Echarri

El apoyo de Pablo Echarri a Andrea Del Boca en Gran Hermano: “Fue objeto de una persecución injusta y horrible”

La charla caliente de Brian Sarmiento y Danelik, muy cerca de tener intimidad en Gran Hermano: “Yo sin taparme”

Las fotos de Reese Witherspoon en Buenos Aires para celebrar sus 50 años: “Hay que reír todos los días que se pueda″

El conmovedor mensaje de Marisa Brel a su padre a 28 años de su muerte: “Se me rompió el corazón”

Rocío Marengo contó que usó la inteligencia artificial para hacer terapia: “No me juzga”

INFOBAE AMÉRICA

El precio del petróleo abrió

El precio del petróleo abrió al alza y vuelve a superar los 100 dólares por barril

Cuba inició el restablecimiento parcial del servicio eléctrico tras un nuevo apagón nacional en menos de una semana

El primer ministro esloveno Robert Golob ganó por un margen mínimo en los comicios más reñidos en la historia del país

El partido del canciller alemán Merz se perfila ganador de las elecciones regionales en Renania-Palatinado

Elecciones municipales en Francia: el socialista Emmanuel Grégoire se impuso en París y la extrema derecha ganó Niza