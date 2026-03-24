Insólita pelea entre dos figuras del tenis por acusaciones cruzadas de seducción: “Si vas a coquetear conmigo, necesitas un servicio más potente”

Danielle Collins develó el coqueteó que recibió por parte de Corentin Moutet

El Miami Open no solo ha brindado novedades en lo deportivo durante la presente edición, sino que también se ha convertido en escenario de una polémica extradeportiva que involucra a dos figuras del tenis internacional: Danielle Collins y Corentin Moutet. La controversia surgió luego de que la ex tenista estadounidense, actualmente comentarista en Tennis Channel, realizara declaraciones en directo sobre un intento de acercamiento del jugador francés durante una práctica.

Collins, finalista del Australian Open en 2022, relató en televisión que, durante un entrenamiento, Moutet intentó entablar una relación más allá de lo profesional. “Si vas a coquetear conmigo de esa manera, necesitas un servicio más potente. Hay gente que piensa que lo que cuenta es la personalidad, pero para mí lo importante son buenas derechas y buenos saques”, expresó la ex jugadora. Estas palabras marcaron el inicio de una cadena de respuestas y repercusiones en redes sociales.

En su relato, Collins también se refirió a su reciente exposición mediática tras la viralización de su perfil en una aplicación de citas, donde especificó no estar interesada en “reyes pequeños”. “Fue gracioso, porque me dejó de seguir cuando se supo lo de mi perfil de citas, en el que indicaba que no estaba interesada en ‘reyes pequeños’. Venga, gente: deben entender que mido casi 1.80m, es una preferencia, no tengo nada en contra de los pequeños”, añadió. Además, reveló que el propio Moutet le había escrito por privado para comentarle sobre sus servicios en cancha: “Me escribió por privado anoche, preguntándome si vi su último partido y los grandes servicios que estaba haciendo. No creo que sea suficiente”.

La contundente respuesta de Corentin Moutet a los dichos de Danielle Collins

La secuencia de declaraciones no tardó en escalar, ya que Moutet respondió públicamente a través de su cuenta en la red social X, generando un nuevo capítulo en la controversia. “¿Cómo te voy a dejar de seguir si nunca te he seguido? Tennis Channel, ¿cómo puedes dejar que alguien diga tonterías en televisión?”, cuestionó el tenista francés. En el mismo mensaje, Moutet negó los hechos relatados por Collins y presentó su versión: “Tú me seguiste. Tú me pediste jugar dobles mixtos. Y yo nunca te seguí. Te encanta ir diciendo cosas para que la gente hable de ti. Deberías aprender a quererte a ti misma para no tener que hacer cosas estúpidas para ganarte el amor de la gente”.

Este intercambio evidenció la tensión entre ambos tenistas y atrajo la atención de la prensa internacional. La discusión ocurrió en medio de la participación de Moutet en el Miami Open, torneo en el que el francés quedó eliminado en tercera ronda tras caer ante Jannik Sinner por 6-1 y 6-4 en 1 hora y 11 minutos.

El perfil de Danielle Collins en la aplicación de citas, que se hizo viral días atrás, también forma parte del contexto. En ese perfil la ex jugadora afirmaba: “Ya pasé mi época de ser una chica jefa. Estoy buscando a alguien con quien compartir mi vida, alguien que sepa lo que quiere y que tenga valores similares a los míos”. Ese mensaje, sumado a la referencia sobre la altura de sus potenciales parejas, generó en su momento múltiples reacciones en redes sociales.

El perfil de Danielle Collins en una aplicación de citas que se hizo viral

El interés creció cuando la propia jugadora, dueña de una personalidad que ha provocado debates en el circuito, compartió mensajes directos que recibió de usuarios. Según el diario estadounidense, la deportista expuso una captura de pantalla de su bandeja de entrada en la que recomendó a sus seguidores adjuntar el extracto bancario al momento de contactarla. “Les diré algo… si alguien tiene las agallas de escribirme por mensaje directo de esta manera, asegúrense de adjuntar su extracto bancario más reciente ya que están en eso”, publicó.

A sus 31 años, Collins posee un historial deportivo destacado: llegó a ubicarse como la número 7 del mundo en julio del 2022, ganó cuatro títulos WTA y acumula más de 10 millones de dólares en premios obtenidos a lo largo de su trayectoria profesional. Si bien figura en el puesto 99° hoy en día, Collins anunció su retiro meses atrás luego de ser eliminada en la primera ronda del US Open.

A lo largo de su carrera, Danielle ha sido reconocida tanto por su rendimiento como por su carácter. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante el Abierto de Australia, cuando enfrentó a la local Destanee Aiava. La norteamericana fue abucheada por el público y respondió de manera provocadora: lanzó besos hacia la grada, realizó gestos con el público y se dio una palmada, ante la reacción de los presentes. Luego, hizo referencia al “Fondo Danielle Collins”, asegurando que aquellos que pagaban entradas para verla contribuían a ese fondo y que, gracias a ellos, podía disfrutar de vacaciones en hoteles de lujo.

El francés Moutet, identificado como uno de los jugadores más polémicos del circuito, tiene 26 años y se ubica hoy en día en el puesto 33 del ranking ATP. El jugador que semanas atrás tocó el mejor puesto de su carrera (31°) no contabiliza títulos oficiales, pero sí logró disputar dos finales (Doha 2020, Mallorca 2025 y Almaty 2025). Este año no comenzó de la mejor manera para él con tres derrotas en los distintos estrenos de los torneos, que lo llevaron a buscar su mejor versión en el Challenger de Phoenix que lo tuvo como semifinalista.