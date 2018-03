Simpre tuvo telento para el tenis, pero los recursos económicos de su familia no le permitían entrenarse en clubes de élite. Eso no fue un impdimento para ella. Según reveló en una entrevista, progresó deportivamente y mejoró con lo que tuvo al alcance de la mano: "No tuve una infancia sencilla. Mi familia no tenía muchas posibilidades económicas por lo que no tuve disponibilidad para ir a entrenar a un buen club. Era habitual para mí acudir a pistas públicas y pedir partidos a la gente mayor."