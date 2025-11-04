El llamativo perfil en una aplicación de citas de una estrella del tenis que se hizo viral: “Ya pasé mi época de ser una chica jefa”

La tenista Danielle Collins quedó en el centro de la escena luego que se filtrara su supuesto perfil en una aplicación de citas (Credit: Aaron Doster-Imagn Images)

Las redes sociales se revolucionaron en las últimas horas tras filtrarse un supuesto perfil de una aplicación de citas que pertenecería a la tenista estadounidense Danielle Collins, donde pone extraños parámetros para sus potenciales candidatos. El episodio, que fue reportado en primer término por el diario norteamericano New York Post, puso en el centro de la escena a la jugadora profesional por su postura directa y poco convencional dentro del mundo del deporte.

De acuerdo con el mencionado medio, Collins, quien ocupa actualmente el puesto 65 del ranking mundial de la WTA, dejó claro en su perfil que busca “ser una esposa tradicional” y no está dispuesta a negociar ciertas condiciones. Entre los requisitos que llamaron la atención exige que su potencial compañero esté en su estatura. “Actualmente soy tenista profesional, pero aspiro a ser una esposa tradicional. Así de simple”, escribió en la biografía de la aplicación. "Ya pasé mi etapa de chica jefa. Solo quiero criar mis gallinas, hacer proyectos en casa, hornear pan de masa madre, ser una mamá perruna que se queda en casa y, con suerte, tener pronto algunos bebés. Si vas a mentir sobre tu estatura, déjame en paz. Esto es un no a los bajitos".

El perfil de Danielle Collins en una aplicación de citas que se hizo viral (@danimalcollins)

El perfil de Collins rápidamente se viralizó en la comunidad digital. El interés creció cuando la propia jugadora, dueña de una personalidad que ha provocado debates en el circuito, compartió mensajes directos que recibió de usuarios. Según el diario estadounidense, la deportista expuso una captura de pantalla de su bandeja de entrada en la que recomendó a sus seguidores adjuntar el extracto bancario al momento de contactarla. “Les diré algo… si alguien tiene las agallas de escribirme por mensaje directo de esta manera, asegúrense de adjuntar su extracto bancario más reciente ya que están en eso”, publicó.

La respuesta no tardó: uno de los usuarios envió una imagen del estado de su cuenta bancaria, mostrando una suma considerable de dinero. Frente a esto, Collins expresó en sus historias de Instagram: “Amor moderno… bueno, ya me desconecto de Internet”. Daily Mail, al comentar el episodio, la describió como una “jugadora polémica”, reafirmando la notoriedad que ha construido a lo largo de su carrera tanto dentro como fuera de las canchas.

A sus 31 años y con una estatura de 1.78 metros, Collins posee un historial deportivo destacado: llegó a ubicarse como la número 7 del mundo y acumula más de 1,1 millones de dólares en premios obtenidos a lo largo de su trayectoria profesional. New York Post recordó que la jugadora reconoció estar soltera desde la ruptura con Bryan Kipp, ocurrida un mes atrás luego de poco más de un año de relación.

La tenista Danielle Collins junto a su perro (@danimalcollins)

Más allá de las plataformas de citas digitales, Collins dejó abierta la puerta para buscar pareja en programas televisivos. La norteamericana expresó en “The Gay Tennis Podcast” su disposición a participar en realitys. “Consideraría la posibilidad de participar en un reality show, pero depende. O sea, no sé si se lo pueden permitir. ¿Me entiendes?”, planteó en medio de la conversación. “Tendrías que pagar una barbaridad para que participara, como en programas como ‘The Bachelorette’ y ese tipo de cosas. O sea, definitivamente lo consideraría, pero ¿dónde estaría grabando ‘The Bachelorette’? ¿En qué país crees? ¿En Australia, por ejemplo?”.

“Mi ex novio no sabía nada de tenis y no sabía que era tenista, así que eso me gustó. Me dijo que le gustaba el golf y que no sabía nada de tenis. Hemos jugado juntos al golf y odiaba perder contra él. Le quería, pero no me gustaba perder”, develó a la hora de hablar sobre su ex pareja.

Durante esa charla, la tenista también denunció el episodio que vivió hace unos años cuando un fotógrafo le besó sin su permiso: “Hace unos años me tocó lidiar con un fotógrafo que era muy persistente. Recuerdo que un día salí de la pista después de perder un partido largo a tres sets y con calambres. Y un tipo me dijo: ‘Danielle, lo siento mucho, ¿te puedo dar un abrazo?’ Miré a mi entrenador y le dije que sí. Pero cuando me abrazó me dio un beso y pensé: ‘Ay, no, Dios mío’”.

A lo largo de su carrera, Danielle Collins ha sido reconocida tanto por su rendimiento como por su carácter. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante el Abierto de Australia, cuando enfrentó a la local Destanee Aiava. La norteamericana fue abucheada por el público y respondió de manera provocadora: lanzó besos hacia la grada, realizó gestos con el público y se dio una palmada, ante la reacción de los presentes. Luego, hizo referencia al “Fondo Danielle Collins”, asegurando que aquellos que pagaban entradas para verla contribuían a ese fondo y que, gracias a ellos, podía disfrutar de vacaciones en hoteles de lujo.

Danielle Collins ganó cuatro títulos en su carrera WTA (Foto: Reuters/Aleksandra Szmigiel)