Video: la reacción del público de Nueva York ante el gol de tiro libre de Messi en la victoria del Inter Miami

Fue durante el triunfo del Inter Miami por 3 a 2

La actuación de Lionel Messi fue determinante en el triunfo de Inter Miami sobre New York City por 3-2 en la MLS, donde el delantero argentino marcó un gol de tiro libre y generó constantes situaciones de peligro. Su desempeño no solo le valió ser elegido el jugador más valioso del partido, sino que también lo acerca a nuevas marcas históricas.

La actuación de Messi, de 38 años, resultó especialmente destacada por la variedad y el peso de sus intervenciones durante el encuentro. Marcó de tiro libre desde una distancia de 30 metros, estrelló dos remates contra los palos y puso en aprietos al arquero rival Matt Freese, consolidándose como figura en cada tramo del partido.

Un gol de tiro libre con sello único y su impacto en la tabla de goleadores históricos

El momento más resonante llegó a los 60 minutos, cuando Messi se encargó de un tiro libre lejano. La defensa del New York City formó apenas dos hombres en la barrera, lo que permitió al argentino intentar el remate directo.

El disparo tocó a un defensor y descolocó al arquero Freese, logrando el 2-2 parcial para el Inter Miami. La jugada sorprendió incluso a los narradores de la MLS, que anticipaban un centro.

El astro argentino marcó de pelota parada el empate

La reacción del público, que colmó las instalaciones del Yankee Stadium, llamó la atención. Porque el grueso de los espectadores gritó con enjundia el tanto del campeón del mundo, como si se tratara de un gol de NYC, que perdió el invicto.

Además, el “Meeessi, Meeessi” atronó cada vez que se acercó a ejecutar un tiro libre o córner. Y cuando dejó el campo de juego, la ovación se hizo aún más potente. El delantero firmó algunos autógrafos, chocó las palmas de los aficionados y se marchó por el túnel hacia el vestuario.

El tanto representó la conquista número 71 de tiro libre en la carrera de Messi, un registro que lo mantiene como uno de los máximos goleadores de la especialidad. Solo siete goles lo separan del récord del brasileño Marcelinho Carioca, quien suma 78. Además, superó a figuras como Roberto Dinamite (75) y Juninho Pernambucano (72), reafirmando su lugar entre los grandes ejecutores de tiros libres.

Messi y la pelea por los 1000 goles en su carrera

El destacado juego de Messi lo mantiene en la carrera por los récords individuales y acrecienta su legado. Tras el encuentro, suma ya 901 goles oficiales en 1.143 partidos, situándose a 99 tantos de alcanzar el hito de los mil goles.

En la comparación con Cristiano Ronaldo, el portugués registra 965 goles en 1.306 encuentros. La diferencia entre ambos se acortó recientemente, debido a la inactividad del portugués a causa de una lesión.

En los próximos días, Messi podrá ampliar su cuenta de goles tras haber sido convocado por el seleccionador Lionel Scaloni para disputar partidos ante Mauritania y Zambia. En la estadística de goles de tiro libre, Messi suma 71 y Ronaldo lo sigue con 63.

El astro argentino estuvo al borde de marcar en varias situacioens en el primer tiempo

Los datos estadísticos ilustran la dimensión de su carrera: ha marcado 672 goles con el Barcelona, 32 con el París Saint-Germain, 82 en el Inter Miami y 115 con la selección argentina. También dio 269 asistencias con el club catalán y ostenta el récord de títulos oficiales, al acumular 48 trofeos en total entre Barcelona, PSG, selección y el conjunto estadounidense.

En la última temporada, Messi finalizó con 46 goles, ubicándose entre los máximos goleadores del mundo junto a figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland. Su desempeño revalida el peso de su legado en una etapa crucial de su carrera.

El triunfo fue clave no solo en lo individual: tras la victoria frente al New York City, Inter Miami ascendió al tercer puesto de la Conferencia Este, fortaleciendo sus aspiraciones en la MLS. Y Messi volvió a recoger el cariño de la gente. Para el argentino no hay locales y visitantes: solo hay fanáticos de su fútbol.