Tensión en el Miami Open: el motivo por el que el juez del partido entre Francisco Cerúndolo y Medvedev debió bajarse de la silla

Un cable de la spider-cam se le enganchó a Mohamed Lahyani y el partido fue interrumpido durante unos minutos

La jornada del lunes en el Miami Open dejó una escena insólita, esta vez con uno de los protagonistas menos habituales: el juez de silla. En pleno partido entre el argentino Francisco Cerúndolo y el ruso Daniil Medvedev, Mohamed Lahyani tuvo que interrumpir su labor y bajarse de su lugar al verse en peligro.

El episodio ocurrió durante el desarrollo del encuentro que terminó con victoria de Cerúndolo sobre el actual número 10 y ex número 1 por 6-0, 4-6 y 7-5. En medio del partido, el cable de la spider-cam -la cámara aérea que sobrevuela el estadio- quedó enganchada en la silla del juez, lo cual generó una situación potencialmente riesgosa.

Lahyani, uno de los umpires más renombrados del circuito, no dudó en actuar. Fue entonces que decidió descender de la silla para evitar cualquier inconveniente mayor. La escena, poco habitual en el circuito ATP, obligó a una breve interrupción del juego mientras se resolvía el problema técnico.

El momento generó desconcierto tanto en los jugadores como en el público, que tardaron algunos segundos en comprender qué estaba sucediendo.

La organización actuó con rapidez para solucionar el inconveniente con la cámara y garantizar las condiciones de seguridad necesarias. Una vez resuelto el problema, el juez retomó su lugar y el partido continuó con normalidad.

El encuentro, que ofrecía un alto nivel de tenis, sumó un capítulo inesperado. Una situación fuera de lo deportivo terminó captando la atención de todos. Minutos más tarde, todo volvió a la normalidad: Cerúndolo jugó en un gran nivel y obtuvo una victoria de peso ante uno de los mejores jugadores del mundo, y de los más exigentes en superficies rápidas.

Francisco Cerúndolo tuvo una gran actuación ante Daniil Medvedev (Fuente: Reuters)

Qué dijo Francisco Cerúndolo tras la gran victoria ante Daniil Medvedev

Luego del triunfo ante el ex número 1 del mundo, Cerúndolo reconoció que ni él mismo imaginaba un inicio tan contundente.

“Estoy muy contento. Sabía que era un partido durísimo. Es uno de los pocos jugadores con los que nunca había jugado y con los que casi no había entrenado. Lo conocía más por verlo en la tele que por haberlo enfrentado”, destacó.

En declaraciones a ESPN, el argentino se mostró sorprendido por el desarrollo inicial del encuentro: “No me esperaba arrancar 6-0 arriba por cómo venía él. Está teniendo un gran año, con final en Indian Wells y título en Dubái. Capaz llegaba un poco cansado y aproveché eso. Arranqué muy firme, cuando venía un poco errático en partidos anteriores”.

Uno de los momentos que generó preocupación fue una caída en pleno partido, tras una exigida acción en la red. El propio Cerúndolo llevó tranquilidad, aunque reconoció molestias: “Tuve que hacer una palomita en un break point y caí mal. Me golpeé la rodilla y la cadera. Espero que no sea nada, pero voy a ver cómo evoluciona en las próximas horas”.

“Era cuestión de reencontrarme con mi juego. Y lo encontré acá, en una ciudad que me gusta mucho y en un torneo que me dio muchísimo”, agregó el tenista nacional mejor ubicado en el ranking ATP. Su próximo rival, este martes por los octavos de final, será el francés Ugo Humbert (34°).