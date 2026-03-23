Deportes

Tensión en el Miami Open: el motivo por el que el juez del partido entre Francisco Cerúndolo y Medvedev debió bajarse de la silla

A Mohamed Lahyani se le enganchó un cable y debió interrumpir el partido al verse en peligro

Guardar
Un cable de la spider-cam se le enganchó a Mohamed Lahyani y el partido fue interrumpido durante unos minutos

La jornada del lunes en el Miami Open dejó una escena insólita, esta vez con uno de los protagonistas menos habituales: el juez de silla. En pleno partido entre el argentino Francisco Cerúndolo y el ruso Daniil Medvedev, Mohamed Lahyani tuvo que interrumpir su labor y bajarse de su lugar al verse en peligro.

El episodio ocurrió durante el desarrollo del encuentro que terminó con victoria de Cerúndolo sobre el actual número 10 y ex número 1 por 6-0, 4-6 y 7-5. En medio del partido, el cable de la spider-cam -la cámara aérea que sobrevuela el estadio- quedó enganchada en la silla del juez, lo cual generó una situación potencialmente riesgosa.

Lahyani, uno de los umpires más renombrados del circuito, no dudó en actuar. Fue entonces que decidió descender de la silla para evitar cualquier inconveniente mayor. La escena, poco habitual en el circuito ATP, obligó a una breve interrupción del juego mientras se resolvía el problema técnico.

El momento generó desconcierto tanto en los jugadores como en el público, que tardaron algunos segundos en comprender qué estaba sucediendo.

La organización actuó con rapidez para solucionar el inconveniente con la cámara y garantizar las condiciones de seguridad necesarias. Una vez resuelto el problema, el juez retomó su lugar y el partido continuó con normalidad.

El encuentro, que ofrecía un alto nivel de tenis, sumó un capítulo inesperado. Una situación fuera de lo deportivo terminó captando la atención de todos. Minutos más tarde, todo volvió a la normalidad: Cerúndolo jugó en un gran nivel y obtuvo una victoria de peso ante uno de los mejores jugadores del mundo, y de los más exigentes en superficies rápidas.

Francisco Cerúndolo tuvo una gran
Francisco Cerúndolo tuvo una gran actuación ante Daniil Medvedev (Fuente: Reuters)

Qué dijo Francisco Cerúndolo tras la gran victoria ante Daniil Medvedev

Luego del triunfo ante el ex número 1 del mundo, Cerúndolo reconoció que ni él mismo imaginaba un inicio tan contundente.

“Estoy muy contento. Sabía que era un partido durísimo. Es uno de los pocos jugadores con los que nunca había jugado y con los que casi no había entrenado. Lo conocía más por verlo en la tele que por haberlo enfrentado”, destacó.

En declaraciones a ESPN, el argentino se mostró sorprendido por el desarrollo inicial del encuentro: “No me esperaba arrancar 6-0 arriba por cómo venía él. Está teniendo un gran año, con final en Indian Wells y título en Dubái. Capaz llegaba un poco cansado y aproveché eso. Arranqué muy firme, cuando venía un poco errático en partidos anteriores”.

Uno de los momentos que generó preocupación fue una caída en pleno partido, tras una exigida acción en la red. El propio Cerúndolo llevó tranquilidad, aunque reconoció molestias: “Tuve que hacer una palomita en un break point y caí mal. Me golpeé la rodilla y la cadera. Espero que no sea nada, pero voy a ver cómo evoluciona en las próximas horas”.

“Era cuestión de reencontrarme con mi juego. Y lo encontré acá, en una ciudad que me gusta mucho y en un torneo que me dio muchísimo”, agregó el tenista nacional mejor ubicado en el ranking ATP. Su próximo rival, este martes por los octavos de final, será el francés Ugo Humbert (34°).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFrancisco CerúndoloDaniil MedvedevMohamed LahyaniMiami OpenATPMasters 1000deportes-argentina

Últimas Noticias

Las imágenes de Lewis Hamilton y Kim Kardashian juntos en Tokio: el gesto del piloto de F1

La pareja se mostró con sus guardaespaldas en la previa al GP de Japón, pero sorprendieron por su naturalidad

Las imágenes de Lewis Hamilton

Francisco Cerúndolo reveló las claves del triunfo ante Daniil Medvedev: el susto que sufrió en pleno partido

“No me esperaba arrancar 6-0 arriba”, reconoció el argentino, que dio uno de los golpes del torneo al imponerse sobre el ex número 1 del mundo y actual número 10

Francisco Cerúndolo reveló las claves

“Tenía miedo”: el dardo de Enzo Fernández a un jugador de España tras la cancelación de la Finalíssima con Argentina

El mediocampista del Chelsea bromeó sobre su diálogo con Marc Cucurella, su compañero en el conjunto inglés, acerca del duelo frustrado

“Tenía miedo”: el dardo de

Patinadora salvadoreña conquistó el oro en Colombia

Con un tiempo de 10,759 segundos, la figura del patinaje de El Salvador se impone a nivel internacional en la Sexta Válida Nacional Interclubes de Colombia, posicionándose como referente del deporte regional e internacional

Patinadora salvadoreña conquistó el oro

Matías Almeyda fue destituido de su cargo como entrenador del Sevilla: “Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo”

El club andaluz anunció la salida del técnico argentino tras una derrota que comprometió su posición en La Liga y la lucha por la permanencia

Matías Almeyda fue destituido de
DEPORTES
Las imágenes de Lewis Hamilton

Las imágenes de Lewis Hamilton y Kim Kardashian juntos en Tokio: el gesto del piloto de F1

Francisco Cerúndolo reveló las claves del triunfo ante Daniil Medvedev: el susto que sufrió en pleno partido

“Tenía miedo”: el dardo de Enzo Fernández a un jugador de España tras la cancelación de la Finalíssima con Argentina

Patinadora salvadoreña conquistó el oro en Colombia

Matías Almeyda fue destituido de su cargo como entrenador del Sevilla: “Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo”

TELESHOW
El comediante y streamer libertario

El comediante y streamer libertario Martín “Negro” Almeida: “El humor político es clave en la batalla cultural”

Adiós a Rómulo Berruti: Función Privada, la gran ventana del cine argentino y mundial que llegó con la democracia

La sorpresiva aparición de Carlos Morelli y Rómulo Berruti en los Martín Fierro de Cine 2024

Amor sin fronteras: el gesto de María Becerra al adoptar un perrito en Chile

El sentido homenaje de Carlos Morelli tras la muerte de Rómulo Berruti: “El vacío es tan abismal como doloroso”

INFOBAE AMÉRICA

Ruinas medievales, lagos salados y

Ruinas medievales, lagos salados y atardeceres silenciosos: así es Lokrum, la isla donde la noche es solo para la naturaleza

Estados Unidos sigue bombardeando Irán pese al anuncio de Donald Trump sobre las negociaciones en curso

El hallazgo de gemas fluorescentes en Marte plantea nuevos enigmas sobre el planeta rojo

Alerta por la drástica disminución de peces migratorios de agua dulce: la situación en Sudamérica

El destructor británico HMS Dragon llegó al Mediterráneo oriental para reforzar la defensa tras el ataque iraní a una base en Chipre