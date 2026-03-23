San Lorenzo presentó a su nuevo entrenador: “De reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano”

Gustavo Álvarez fue presentado como DT de San Lorenzo (@SanLorenzo)

La designación de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador de San Lorenzo se confirmó este domingo, marcando una etapa de cambios en el club de Boedo. La dirigencia azulgrana avanzó con rapidez tras la negativa de Pablo Guede y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Martín Palermo, optando por un técnico que llega con experiencia en el fútbol argentino y un saldo reciente de éxitos en Chile.

El club presentó oficialmente al técnico argentino de 53 años, después de cerrar los detalles de un contrato que lo vincula hasta diciembre. Álvarez asumirá la conducción de un equipo que viene de una goleada adversa frente a Defensa y Justicia y de una victoria holgada en Copa Argentina ante Deportivo Rincón bajo el interinato de Alan Capobianco.

Gustavo Álvarez estará al frente del entrenamiento matutino este lunes (REUTERS/Rodrigo Valle)

Será el debut de Álvarez en una de las instituciones más populares del país, luego de haber dirigido a Temperley, Aldosivi y Patronato en el ámbito local. En esos clubes, el entrenador mostró una propuesta de juego ofensiva, aunque hasta ahora no había tenido la oportunidad de comandar a un equipo grande. Su llegada se produce en un momento en el que San Lorenzo busca reconstruir su rumbo competitivo tras la salida de Damián Ayude.

El flamante técnico pidió estar presente desde el próximo compromiso, que será el miércoles ante Deportivo Riestra. La determinación de Álvarez de asumir el mando de inmediato fue bien recibida por la directiva, que interpretó el gesto como una muestra de compromiso y convicción.

En el plano internacional, Álvarez viene de sumar logros con Huachipato y Universidad de Chile, equipos con los que obtuvo la Primera División de Chile y dos títulos nacionales más. Su paso por la U incluyó la obtención de la Copa Chile en 2024 y la Supercopa en 2025, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana.

Gustavo Álvarez debutará como entrenador ante Deportivo Riestra (Crédito: AFP)

Antes de su paso por el fútbol trasandino, el entrenador había dirigido a Sports Boys y Atlético Grau en Perú, sumando experiencia en distintas ligas del continente. En Argentina, su carrera comenzó en las Divisiones Inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata. Uno de los hitos en su trayectoria local fue el ascenso conseguido con Aldosivi en la temporada 2017-18, cuando el equipo se consagró en la Primera Nacional.

El nuevo vínculo tiene vigencia hasta fin de año y contempla la participación del club de Boedo en la Copa Sudamericana, los torneos locales y la Copa Argentina. San Lorenzo hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales.

“San Lorenzo de Almagro informa que Gustavo Álvarez es el nuevo Director Técnico de la Primera División del Club. El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano. Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato —título que le valió el acceso a Copa Libertadores— y con un destacado ciclo en Universidad de Chile, donde conquistó la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Mañana mismo, tanto Álvarez como su cuerpo técnico estarán al frente del entrenamiento matutino trabajando en el compromiso del próximo miércoles frente a Riestra. Bienvenido, Gustavo", indicó el mensaje.

La llegada del técnico nacido en Lomas de Zamora se produce en un contexto de urgencia deportiva y altas expectativas por parte de los hinchas. La dirigencia confía en que la combinación de experiencia y logros internacionales pueda traducirse en un salto de calidad para el primer equipo. El primer entrenamiento al mando de Álvarez y su cuerpo técnico está previsto para este lunes por la mañana. El principal objetivo será preparar el duelo frente a Deportivo Riestra, que podría marcar el estreno del DT en el banco del Ciclón.