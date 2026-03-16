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Neymar volvió a quedar afuera de la lista de convocados de Brasil: la exigencia de Ancelotti para llevarlo al Mundial

El italiano incorporó a la nómina a Endrick de cara a los amistosos ante Francia y Croacia. Los detalles de la situación del delantero del Santos

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Ancelotti y Neymar: una dupla
Ancelotti y Neymar: una dupla que aún no trabajó de forma conjunta

La convocatoria oficial de la selección de Brasil para los amistosos contra Francia y Croacia generó impacto por la inclusión de Endrick y la nueva ausencia de Neymar por decisión física. El técnico italiano Carlo Ancelotti explicó en conferencia de prensa por qué volvió a descartar al astro del Santos y qué necesita para ganarse un lugar en la nómina para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Ancelotti decidió dejar fuera a Neymar tras considerar, junto a la comisión técnica, que el jugador no estaba en plenas condiciones físicas para afrontar partidos internacionales de alto nivel. “Neymar puede estar en la Copa del Mundo. Si él puede estar al 100% en la Copa del Mundo, puede estar. ¿Por qué no está en esta convocatoria? Porque no está al 100%. Y preciso jugadores al 100%. Tiene que seguir trabajando, jugando, demostrar su calidad y su mejor forma física”, explicó en conferencia de prensa.

“Es una evaluación física, no técnica. Con el balón está muy bien, debe mejorar físicamente, porque para la comisión técnica, para mí, no está al 100% de sus habilidades. Entonces tiene que trabajar para estar al 100% de sus posibilidades. Esta es mi opinión y la de todos los miembros de la comisión que ven sus partidos”, subrayó.

El entrenador italiano, de 66 años, evitó polémicas respecto al reciente partido entre Mirassol y Santos, que tenía previsto observar para seguir de cerca a Ney ante la chance de citarlo, pero el atacante no participó: “Estaba programado ir a Mirassol, ver el partido entre Mirassol y Santos. Neymar no jugó y no tengo nada que decir al respecto”, concluyó.

Renovación y desafíos de Brasil para los amistosos

La convocatoria actual de la selección brasileña para los amistosos en Estados Unidos, previstos el 26 y 31 de marzo frente a Francia y Croacia, mezcla la experiencia de jugadores como Alisson, Casemiro, Marquinhos, Raphinha y Vinicius Jr. con la incorporación de nuevos talentos, como Endrick, quien recuperó su mejor versión en el Olympique de Lyon.

Luego de una Eliminatoria en la que Brasil tuvo un rendimiento irregular, al punto que llegó a caer 4-1 ante Argentina en el Monumental (encuentro tras el que fue despedido el anterior técnico, Dorival Junior), Ancelotti logró que la Verdeamarela consiguiera el pasaje al Mundial, y ahora apuesta que, desde su sabiduría y manejo de los egos, pueda retomar la senda ganadora.

La lista de convocados de
La lista de convocados de Ancelotti para los cotejos ante Francia y Croacia. Es la última ventana internacional antes de los amistosos previos a la Copa del Mundo

Sin embargo, el caso Neymar, de 34 años, añade presión sobre el técnico italiano. Desde su traspaso al Santos, el delantero ha tenido dificultades para sumar una secuencia estable de partidos, más allá de su gran final de 2025, en el que logró que el elenco de San Pablo se clasificara a la Copa Sudamericana. En 2026 registra apenas cuatro apariciones.

La decisión de Ancelotti resalta la exigencia actual del cuerpo técnico, con vistas a la Copa del Mundo. Pero en Brasil se multiplican las voces que quieren ver al ex Barcelona y PSG en el Scratch. Una de ellas fue la del legendario Romario. “Sin Neymar, el sexto título, sin duda, estará más lejos. Sin él, lamentablemente, la selección se convertirá en un equipo más”, supo declarar el ex atacante.

Ney no juega en la selección brasileña desde octubre de 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay. En ese entonces, su entrenador era Fernando Diniz y el futbolista jugaba en Al-Hilal de Arabia Saudita.

Los tiempos se acortan, el reloj corre. ¿Llegará Neymar en buen nivel físico para junio, cuando Ancelotti oficialice la lista de citados para el Mundial?

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