Romario encendió todas las alarmas en Brasil: el crudo diagnóstico sobre su selección de cara al Mundial 2026

Romario sigue ligado al fútbol a través de su show de entrevistas y su lazo con América de Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)

Romario, leyenda del fútbol brasileño y campeón del mundo en 1994 con la Verdeamarela, advirtió que la ausencia de Neymar en el próximo Mundial 2026 sería un duro revés para la selección de Brasil. El histórico delantero afirmó que las posibilidades del equipo de conquistar su sexto título disminuirán notablemente si el actual jugador de Santos no formara parte del plantel que conduce el italiano Carlo Ancelotti.

El comentario de Romario surgió después de analizar la incertidumbre que atraviesa la Canarinha a poco más de un año de la cita en Estados Unidos, México y Canadá. “Su ausencia es mala”, subrayó el exgoleador, quien remarcó el valor individual de Neymar como pieza revulsiva en el esquema brasileño, con muchas estrellas a nivel internacional, como Vinícius Junior y Raphinha, pero sin el magnetismo y desequilibrio individual único que puede aportar Ney, de 33 años.

La situación del delantero empeoró desde la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda, sufrida en octubre de 2023 durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay. En ese entonces, su entrenador era Fernando Diniz y Neymar jugaba en Al-Hilal de Arabia Saudita.

Desde la lesión, el atacante no ha vuelto a ser convocado por la selección. A comienzos de 2025, se incorporó a Santos para recuperar su nivel y buscar una posible convocatoria en la etapa de Carlo Ancelotti. Pese a las lesiones, logró que el Peixe regateara al descenso y se clasificara a la próxima Copa Sudamericana, pero su inclusión en la lista del Mundial sigue supeditada a una recuperación física total.

Respecto a los criterios del banco brasileño, Carlo Ancelotti fue tajante: solo convocará a Neymar si está completamente restablecido. “Solo será citado si está al 100% físicamente, no al 80%”, recalcó el entrenador. El técnico italiano destacó, además, que considera a Neymar “el más talentoso de su país”, aunque subrayó que la condición física será determinante para una eventual convocatoria.

Este escenario se produce durante una fase de cambios para la selección de Brasil. Tras la salida de Fernando Diniz y el breve paso de Dorival Junior —quien fue despedido después de la derrota 4-1 ante Argentina—, Ancelotti asumió el mando con la misión de liderar la clasificación hacia el Mundial. Los partidos amistosos ante Francia y Croacia, previstos para la fecha FIFA de marzo, serán una oportunidad clave para analizar nuevas alternativas y evaluar una posible reincorporación de Neymar.

Mientras persiste la incertidumbre acerca del estado físico del delantero, la advertencia de Romario gana fuerza en la opinión pública y entre los seguidores del fútbol internacional. “Sin Neymar, el sexto título, sin duda, estará más lejos. Sin él, lamentablemente, la selección se convertirá en un equipo más”, martilló el Chapulín, de 60 años, ex estrella del Barcelona.

Ney decidió quedarse en el Santos para llegar de la mejor manera al Mundial (EFE/ Guilherme Dionizio)

No es la primera vez que el mítico goleador hace una aseveración similar. En enero de 2025, había señalado: “Desafortunadamente, no tenemos un equipo del nivel que Brasil merece. Nos costará ganar el próximo Mundial. Muchas cosas tienen que cambiar, algunos jugadores que podrían haber sido convocados pero no lo hicieron”.

“Brasil necesita jugadores que vengan, se vistan y resuelvan problemas. Sólo puede ser Ney. Tenemos que esperar que vuelva pronto, al 100%. Y lo voy a decir una vez... lo voy a decir de nuevo, como lo he dicho antes. En el 94, Brasil jugó para Romario. En el 70, Brasil jugó para Pelé. Antes que eso Brasil jugó para Garrincha. Luego en 1994 jugó para Romario, en 2002 jugó para Ronaldo. Y en 2026, si no juegas con Neymar, ¡no vas a ganar! Tienes que formar un equipo a su alrededor”, concluyó.