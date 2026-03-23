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La impactante imagen que compartió Cristiano Ronaldo entrenando a su 41 años: “Piernas de acero”

El luso, que se está recuperando de una lesión, sorprendió con una postal en su cuenta de Instagram: “Mejorando día a día”

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EL entrenamiento de Cristiano Ronaldo
EL entrenamiento de Cristiano Ronaldo (Instagram: @cristiano)

Cristiano Ronaldo ha enviado señales de optimismo sobre su estado físico al compartir a través de redes sociales imágenes de su entrenamiento en el gimnasio, una postal que busca calmar la preocupación generada entre los seguidores del Al-Nassr y de la selección de Portugal tras la lesión muscular que sufrió a finales de febrero.

El futbolista, que debió abandonar rengueando el partido de Liga Profesional Saudí ante el Al-Fayha debido a un desgarro en el tendón de la corva derecho, cumple actualmente un programa personalizado de recuperación. “Mejorando cada día”, escribió el astro portugués en su cuenta de Instagram donde mostró el entrenamiento en sus piernas.

El luso, de 41 años, realiza ejercicios específicos para los músculos de las piernas y estiramientos de la parte superior del cuerpo, acciones que evidencian un avance constante en su rehabilitación. Pese al incidente, la temporada de Ronaldo sigue destacando por su capacidad goleadora: ha marcado 22 goles y sumado cuatro asistencias en 26 partidos disputados con el Al-Nassr en todas las competiciones, una cifra que lo mantiene como principal referente ofensivo del club.

La otra postal que compartió
La otra postal que compartió el portugués (Instagram: @cristiano)

La publicación superó los 4,2 millones de me gusta y tuvo más de 33.000 comentarios en Instagram, en los que los usuarios le demostraron cariño. “Regresa, extraño tu brillo”, escribió uno de ellos. Otro indicó: “La cabra no se saltea el día de pierna”. Además, otros internautas señalaron lo impactante de los músculos de sus piernas. “Son de acero”, destacó el diario Marca.

Tras ser reemplazado en un partido de Al-Nassr el pasado 28 de febrero, Cristiano emprendió viaje a Madrid para completar la fase más importante de su rehabilitación. Esta decisión se tomó con el respaldo tanto del cuerpo médico del club árabe como del seleccionado portugués, con el objetivo de evitar que la molestia se transforme en una dolencia más grave.

La ausencia de Ronaldo en los últimos dos amistosos que la selección de Portugal disputará antes del Mundial 2026 responde a una lesión muscular leve, situación que el cuerpo técnico considera pasajera y que, según el entrenador Roberto Martínez, no compromete la presencia del futbolista en la cita mundialista que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. La explicación oficial, detallada en el parte médico difundido en la prensa portuguesa, enfatiza que la baja de la máxima figura lusa tiene una duración estimada de una a dos semanas más, suficiente para que llegue en condiciones óptimas a la próxima convocatoria.

“No está en riesgo (refiriéndose al Mundial 2026). Es una lesión leve. Es una lesión muscular, es una lesión que creemos que podrá volver en una o dos semanas. No es un periodo muy largo. Creo que todo lo que Cristiano hizo físicamente durante esta época muestra que está en un momento óptimo”, explicó Martínez sobre la no convocatoria a esta doble fecha FIFA.

Ronaldo permanece focalizado en su recuperación inmediata, mientras la planificación de Portugal ya contempla el próximo escenario internacional: el debut en el Grupo K del Mundial de 2026, que tendrá lugar el 17 de junio en Houston ante el vencedor del repechaje entre República Democrática del Congo y Nueva Caledonia o Jamaica. Posteriormente, la selección permanecerá en Texas para medirse con Uzbekistán seis días después, y cerrará la fase de grupos frente a Colombia en Miami el 27 de junio.

Cuando regrese de su lesión, CR7 buscará acercarse a un registro estadístico que persigue hace tiempo: ser el primer jugador en la historia en convertir 1000 goles. Actualmente, el astro con pasado en Real Madrid lleva 965 gritos.

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