Ian Wright, la sanción más polémica y el día que la Premier League sorprendió a todos

La sanción a Ian Wright por un gesto obsceno ante la hinchada del Coventry City marcó un antes y un después en la disciplina del fútbol inglés (Associated Press)

En abril de 1997, un episodio inusual marcó la historia de la disciplina en el fútbol inglés. La policía ingresó al vestuario de Ian Wright, delantero del Arsenal, tras un partido ante el Coventry City para notificarle que había sido denunciado por realizar un gesto obsceno dirigido a la afición rival.

La situación derivó en una sanción económica inédita para la época: USD 17.000, considerada una de las más elevadas aplicadas a un futbolista por conducta antideportiva en Inglaterra. Este hecho es recordado por su impacto en la relación entre jugadores, hinchadas y autoridades.

Wright, quien esa tarde había marcado un gol de penal que igualó el partido 1-1 en el estadio Highfield Road, se vio envuelto en un cruce con los seguidores del Coventry City. Según detalló el propio Wright en el pódcast británico producido por Sky Bet, Stick to Football: “Me denunciaron después del partido. Hice un gesto obsceno a los aficionados. Volví al vestuario y allí estaba la policía; vinieron a decirme que me habían denunciado.”.

El caso se convirtió en un referente para la Premier League al establecer límites claros sobre el comportamiento de los jugadores ante las provocaciones provenientes de las tribunas. La intervención policial y la posterior decisión de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA), el organismo rector del fútbol inglés, demostraron la voluntad de erradicar gestos y actitudes que pudieran incitar a la violencia o el desorden en los estadios.

El incidente en Highfield Road: del gol al vestuario

El partido entre Arsenal y Coventry City, correspondiente a la temporada 1996/97, presentaba un contexto de alta tensión. Wright, habitual objetivo de cánticos y abucheos en estadios rivales, fue protagonista en el terreno de juego al anotar un penalti que neutralizó la ventaja inicial conseguida por Dion Dublin para los locales. El encuentro finalizó 1-1, pero el foco mediático pronto se trasladó a los hechos ocurridos tras el silbatazo final.

Cuando se despidió de los hinchas, Wright aplaudió primero a los seguidores del Arsenal y luego, en respuesta a los abucheos de la parcialidad local, realizó un gesto con la mano considerado ofensivo. “Lo que pasó fue que, cuando terminó el partido, les aplaudí y me abuchearon, así que hice el gesto con la mano y me fui. Me pusieron una multa de 17.000 dólares”, relató el exdelantero en el pódcast citado por FourFourTwo.

Al ingresar al vestuario, el futbolista fue interceptado por agentes policiales, quienes le comunicaron que su conducta había sido reportada formalmente. La presencia de la policía en una situación de este tipo resultó atípica en la Premier League, donde hasta ese momento los incidentes entre jugadores y público rara vez trascendían del ámbito disciplinario deportivo.

La sanción de la Asociación de Fútbol de Inglaterra incluyó una multa de GBP 15.000 (USD 20.000), monto que igualaba a las penalizaciones económicas más graves de la liga. La decisión se fundamentó en la acumulación de dos faltas: el gesto a la hinchada del Coventry City y comentarios previos dirigidos al árbitro Mike Riley durante un empate 1-1 frente al Blackburn Rovers, apenas días antes.

El Arsenal de Ian Wright esa temporada fue el equipo con mayor cantidad de jugadores expulsados (Associated Press)

La postura de la FA y el mensaje disciplinario

La Asociación de Fútbol de Inglaterra justificó la sanción como una advertencia ejemplar, destinada a prevenir episodios similares en el futuro. David Davies, director de asuntos públicos del organismo en ese entonces, afirmó: “La Comisión le dejó absolutamente claro a Ian Wright que no podía esperar ninguna compasión si volvía a comparecer ante ellos en circunstancias similares y comprobadas. Las sanciones más severas, que lo apartarían del deporte durante mucho tiempo, serían inevitables”.

La decisión de imponer una multa sin recurrir a una suspensión prolongada fue interpretada como una búsqueda de equilibrio entre la gravedad del gesto cometido y la intención de no afectar de forma desproporcionada el desarrollo deportivo del torneo. A raíz de este precedente, jugadores y clubes recibieron advertencias claras respecto a que cualquier conducta ofensiva hacia el público sería monitoreada tanto por los organismos deportivos como por las fuerzas de seguridad.

La repercusión de la sanción a Wright se intensificó por el historial disciplinario del Arsenal en esa época. Según FourFourTwo, el club acumulaba la mayor cantidad de expulsiones en la Premier League durante esa temporada, aunque ningún otro jugador había sido confrontado por la policía debido a su comportamiento en el campo.

Consecuencias del caso

Tras este antecedente, la Asociación de Fútbol de Inglaterra reforzó los controles sobre la conducta de los jugadores y promovió campañas para desalentar los gestos ofensivos, así como las respuestas a cánticos hostiles. El caso Wright es citado regularmente como muestra de una política disciplinaria estricta adoptada por el fútbol inglés ante manifestaciones de indisciplina que pudieran escalar y comprometer la seguridad.

“Solía ​​ir a ciertos estadios y te abucheaban mucho, pero cuando te acercabas, se reían, así que pensé que ellos [Coventry] estaban bien”, recordó Wright años después, reconociendo que el contexto de rivalidad había sido malinterpretado.