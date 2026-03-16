La Premier multa al Chelsea con más de 12 millones y le avisa con una sanción sin fichar

El consorcio dirigido por Todd Boehly informó a la Premier League de posibles irregularidades cometidas en la gestión previa a su adquisición, aportando detalles relevantes que llevaron a la actual investigación en el club londinense. De acuerdo con lo publicado por la Premier League este lunes, el Chelsea ha recibido una multa de 10,75 millones de libras (12,4 millones de euros) tras la detección de infracciones financieras y de formación de jugadores efectuadas entre 2011 y 2018, además de permanecer bajo la amenaza de una prohibición de fichajes de un año.

Según detalló la liga inglesa en su sitio web, la decisión surgió luego de analizar dos expedientes disciplinarios en los que el club reconoció voluntariamente infracciones de carácter histórico en el marco de las regulaciones de la Premier. La sanción abarca temas vinculados a la información financiera, inversiones de terceros y el proceso de desarrollo juvenil. La Premier League puntualizó que el club aceptó íntegramente la suma especificada en concepto de multa por incumplimientos en estas materias, y añadió que el Chelsea afronta la suspensión de transferencias de cantera por nueve meses y una sanción mayor, que podría privarle de fichar jugadores para su primer equipo durante un año, aunque esta última ha quedado suspendida por dos temporadas.

Según el propio organismo, la autodenuncia de los actuales propietarios y la cooperación activa durante la investigación significaron elementos que atenuaron las consecuencias disciplinarias. "Al considerar la sanción apropiada, la Junta Directiva de la Premier League señaló que la autodenuncia proactiva del club, el reconocimiento de la infracción y la excepcional cooperación durante toda la investigación actuaron como factores atenuantes importantes", recoge el comunicado oficial citado en el reporte de la Premier.

Los incumplimientos detectados incluyeron pagos no reportados de terceros relacionados con jugadores, agentes no registrados y otros vínculos externos durante el periodo comprendido entre 2011 y 2018, cuando el club pertenecía a Roman Abramovich. Según concretó la liga, los montos implicados no habrían alterado los niveles de rentabilidad y sostenibilidad si se hubieran consignado debidamente en los balances históricos, aunque el ocultamiento quebrantó las reglas establecidas.

En paralelo, la investigación abarcó presuntas irregularidades en el Reglamento de Desarrollo Juvenil cometidas por un antiguo directivo del club y vinculadas a la inscripción de futbolistas de la cantera entre 2019 y 2022. Esta segunda vía disciplinaria también se desarrolló tras una autodenuncia efectuada por el Chelsea en 2025, en el marco del proceso de revisión y transparencia promovido por la actual administración.

El club enfrenta, además, una investigación de la Federación Inglesa (FA) por 74 supuestas violaciones de las normas de la entidad, principalmente relativas a la transparencia en la información remitada por los nuevos propietarios tras la compra de la institución. Según publicó la Premier League, los hechos advertidos corresponden a la época anterior a la adquisición por parte de Boehly y su grupo inversor, indicando consecuencias que podrían extenderse a otras disciplinas si prosperan las pesquisas de la FA.

De acuerdo con el reporte de la Premier, la sanción incluye, de forma inmediata, la imposibilidad de efectuar transferencias de jugadores juveniles por un periodo de nueve meses, un castigo que incide directamente en la formación y captación de nuevos talentos. La advertencia de una posible prohibición de inscripciones de futbolistas al primer equipo durante un año, que permanece en suspenso, puede reactivarse si hay futuros incumplimientos en los próximos dos años.

El organismo rector del fútbol inglés precisó que el proceso disciplinario quedó condicionado por la colaboración mostrada por la directiva actual, subrayando que la disposición del club a entregar voluntariamente documentos y pruebas incidió en la cuantía final de la multa y en la estructura de los castigos.

El incidente resalta la complejidad de la fiscalización en la gestión financiera y deportiva de clubes de élite, así como el impacto potencial de la transparencia proactiva a la hora de determinar la severidad de las sanciones. Según consignó la Premier League, el expediente refleja precedentes relevantes en el modo de abordar infracciones que surgen por la revisión de administraciones previas y los procedimientos de diligencia debida en cambios de propiedad.

Finalmente, el Chelsea enfrenta múltiples compromisos de cumplimiento y supervisión, mientras la FA mantiene abierta su propia investigación sobre la base de las infracciones detectadas y reportadas ante la liga inglesa. La institución londinense deberá adaptarse a las limitaciones operativas y financieras resultantes del proceso y mantenerse bajo observación por parte de las autoridades deportivas del país, aseguró la Premier.