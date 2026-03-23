Francisco Cerúndolo reveló las claves del triunfo ante Daniil Medvedev: el susto que sufrió en pleno partido

Francisco Cerúndolo jugó un partidazo ante Daniil Medvedev (Fuente: Reuters)

Francisco Cerúndolo (19° del ranking ATP) dio uno de los golpes más importantes del Miami Open al vencer al ruso Daniil Medvedev (10°). Luego del triunfo por 6-0, 4-6 y 7-5 frente al ex número 1 del mundo, el argentino reconoció que ni él mismo imaginaba un inicio tan contundente.

“Estoy muy contento. Sabía que era un partido durísimo. Es uno de los pocos jugadores con los que nunca había jugado y con los que casi no había entrenado. Lo conocía más por verlo en la tele que por haberlo enfrentado”, destacó.

En declaraciones a ESPN, el argentino se mostró sorprendido por el desarrollo inicial del encuentro: “No me esperaba arrancar 6-0 arriba por cómo venía él. Está teniendo un gran año, con final en Indian Wells y título en Dubái. Capaz llegaba un poco cansado y aproveché eso. Arranqué muy firme, cuando venía un poco errático en partidos anteriores”.

El desarrollo, sin embargo, cambió drásticamente a partir del segundo set. Entonces, Medvedev se recuperó y el trámite se emparejó. Cerúndolo explicó cómo vivió ese giro. “Se puso durísimo, cambió mucho el partido. Cuando uno arranca tan bien y el otro tan mal, y después se levanta, sentís que tenés que hacer más. Pero la verdad es que mucho más no podía hacer. Era cuestión de seguir intentando”, analizó.

El argentino también destacó la fortaleza mental que mostró para sostenerse en el partido, incluso cuando el ruso reaccionó: “Me acordaba un poco de otros partidos en los que me había pasado algo similar. Sabía que tenía que seguir, no desesperarme”.

La frustración de Daniil Medvedev. El ruso fue superado por Francisco Cerúndolo (Fuente: Reuters)

Un susto en pleno partido

Uno de los momentos que generó preocupación fue una caída en pleno partido, tras una exigida acción en la red. El propio Cerúndolo llevó tranquilidad, aunque reconoció molestias: “Tuve que hacer una palomita en un break point y caí mal. Me golpeé la rodilla y la cadera. Espero que no sea nada, pero voy a ver cómo evoluciona en las próximas horas”.

En cuanto a la estrategia, el argentino explicó con claridad el plan de juego que diseñó para enfrentar a uno de los mejores jugadores del circuito en canchas rápidas: “La idea era variar los ritmos todo el tiempo. No jugarle siempre igual, porque es un jugador que contragolpea muy bien y se apoya en tu pelota”.

Y profundizó: “Intenté jugar con más curvas, usar slices, cambiarle alturas y, cuando podía, atacar e ir a la red. No darle el ritmo que a él le gusta, porque cuando entra en ese ritmo te mueve muy bien y te cambia direcciones desde los dos lados”.

Más allá de lo táctico, Cerúndolo también resaltó la importancia del triunfo desde lo anímico. “Es súper importante. Yo había arrancado muy bien el año, pero después, por molestias físicas y algunas enfermedades, bajé un poco el nivel. Igual sabía el tenis que tenía, porque a principio de año me había sentido muy cómodo”, valoró.

Francisco Cerúndolo, al servicio durante el partido frente a Daniil Medvedev en el Miami Open 2026 (Fuente: Reuters)

En ese sentido, el resultado en Miami aparece como un punto de inflexión. “Era cuestión de reencontrarme con mi juego. Y lo encontré acá, en una ciudad que me gusta mucho y en un torneo que me dio muchísimo”, agregó el tenista nacional mejor ubicado en el ranking ATP. Su próximo rival, este martes por los octavos de final, será el francés Ugo Humbert (34°)

Finalmente, el argentino destacó el apoyo del público: “Siempre me hacen sentir local acá. La gente me apoya mucho y estoy muy agradecido”.