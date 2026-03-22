Tras la victoria de Racing y la derrota de Independiente, así está la tabla del Torneo Apertura: el cronograma de la fecha 12

Lanús venció a Vélez de visitante y le cortó su invicto en el Torneo Apertura (Fotobaires)

La fecha 12 del Torneo Apertura dio su puntapié inicial este viernes y continuó con cinco partidos durante el sábado en la previa al parate de la Liga Profesional de Fútbol por la fecha FIFA de selecciones, que obligará a frenar la actividad hasta el fin de semana del 5 de abril, aunque varios equipos sí tendrán acción en la Copa Argentina.

La jornada sabatina se abrió con el choque entre Vélez y Lanús en Liniers. El elenco Granate dio el golpe con un tanto de Carlos Izquierdoz y se impuso por 1-0. Este resultado le permitió alcanzar las 18 unidades y acercarse al Fortín en la cima (22).

La agenda siguió con un duelo clave en la zona baja entre Newell’s y Gimnasia de Mendoza en Rosario. La Lepra ganó por primera vez en el año con un gol de Walter Mazzantti y logró escapar de la zona roja en la tabla anual con seis puntos.

Independiente no pudo ante Talleres de Córdoba (Crédito: Fotobaires)

En simultáneo, Defensa y Justicia venció 2-0 a Unión de Santa Fe en Florencio Varela. A pesar de la expulsión de Rubén Botta en el primer tiempo, el equipo de Mariano Soso se impuso gracias a los tantos de Lucas Souto y Juan Gutiérrez. La victoria lo catapultó al segundo puesto de la Zona A con 19 unidades.

A continuación, Independiente recibió a Talleres en Avellaneda. El Rojo, que lo ganaba con gol de Gabriel Ávalos, no pudo aguantar el resultado y la T se terminó imponiendo por 2-1 con los tantos de Augusto Schott y Valentín Dávila. De este modo, el conjunto de Gustavo Quinteros quedó con 14 puntos en la Zona A y peligra su pase a los octavos de final del certamen. El elenco dirigido por Carlos Tevez, por su parte, llegó a 18 unidades y se afirmó dentro de los primeros ocho.

En el cierre de la jornada del sábado, Racing venció 2-1 Belgrano en condición de visitante gracias a los goles de Adrián Fernández y Marcos Di Césare. Además, Facundo Cambeses le contuvo un penal a Uvita Fernández y fue clave para sostener una victoria que deja a la Academia tercero en su zona, con 18 puntos, uno menos que el Pirata.

Racing se impuso en Córdoba ante Belgrano (@Belgrano)

La fecha 12 se abrió el viernes en el estadio Florencio Sola con la victoria por 1-0 de Banfield sobre Tigre con un gol de Tiziano Perrotta. De esta manera, el Taladro sumó 13 puntos y quedó cerca de los puestos de playoff. Por su parte, el Matador continúa en puestos de octavos de final, con 17 unidades, aunque hace seis fechas que no logra sumar de a tres.

Además, Atlético Tucumán pudo volver a festejar ante su gente luego de cinco partidos tras derrotar 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Jardín de la República gracias al solitario gol de Clever Ferreira. Los dirigidos por Julio César Falcioni suman de esta manera 9 puntos y se escapan del fondo de la tabla, mientras que el Lobo quedó con 14, con riesgos de quedarse fuera de los mejores ocho equipos de la Zona B.

El domingo seguirá con otros cinco duelos. Sarmiento se medirá a Aldosivi en Junín (15:30), River Plate visitará a Estudiantes de Río Cuarto (17:45), Boca Juniors será local en la Bombonera frente a Instituto (20:00) y habrá dos compromisos al unísono: Independiente Rivadavia de Mendoza-Rosario Central y Argentinos Juniors-Platense (22:15).

El Estudiantes del Cacique Medina saldrá al estadio de UNO en La Plata para enfrentarse a Central Córdoba desde las 19:00 el día lunes. Y a las 21:15, Huracán chocará con Barracas Central en Parque Patricios. El miércoles, San Lorenzo culminará la jornada contra Deportivo Riestra como visitante (19:00).

LA AGENDA COMPLETA DE LA FECHA 12

Viernes 20 de marzo

Banfield 1-0 Tigre

Atlético Tucumán 1-0 Gimnasia

Sábado 21 de marzo

Vélez 0-1 Lanús

Newell’s 1-0 Gimnasia (Mendoza)

Defensa y Justicia 2-0 Unión

Independiente 1-2 Talleres

Belgrano 1-2 Racing

Domingo 22 de marzo

15:30 - Sarmiento vs. Aldosivi

17:45 - Estudiantes de Río Cuarto vs. River Plate

20:00 - Boca Juniors vs. Instituto

22:15 - Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Rosario Central

22:15 - Argentinos Juniors vs. Platense

Lunes 23 de marzo

19:00 - Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba

21:15 - Huracán vs. Barracas Central

Miércoles 25 de marzo

19:00 - Deportivo Riestra vs. San Lorenzo

LAS POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL