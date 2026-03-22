La pelea en la NBA que recorre el mundo: jugadores sobre el público, un camarógrafo agredido y cuatro expulsados

*La pelea en la NBA entre el Thunder y los Wizards

Una violenta secuencia generó impacto en la jornada de la NBA. Cuatro jugadores fueron expulsados durante el segundo cuarto del partido en el que Oklahoma City Thunder superó 132-111 a Washington Wizards, luego de que una pelea iniciada en la cancha se trasladó a las tribunas e involucró al público y a un camarógrafo que trabajaba cerca de la línea de fondo.

Faltaban menos de 28 segundos para el final de la primera mitad del duelo que se disputó en el Capital One Arena cuando Jaylin Williams, alero de los Thunder, y Justin Champagnie, de los Wizards, protagonizaron un primer altercado en la línea de base que rápidamente escaló con la participación de varios jugadores de las dos franquicias. Allí fue cuando el base de los últimos campeones Ajay Mitchell intervino en el incidente tras el saque de banda y se enfrentó verbal y físicamente a Champagnie, lo que desató un tumulto que alcanzó las primeras filas de espectadores y causó la caída de parte del grupo sobre un operador con su cámara situado a metros de la acción. El empleado de la TV quedó por debajo del grueso de jugadores, lo que cortó la transmisión.

El árbitro principal John Goble explicó a la prensa reunida tras el choque que Williams y Champagnie recibieron dos faltas técnicas cada uno, lo que determinó su expulsión automática. En tanto, Mitchell y Cason Wallace (Thunder) obtuvieron una falta técnica y también fueron expulsados “por no haber sido pacificadores y agravar la pelea”, según declaró Goble a los periodistas presentes en el partido. Anthony Gill (Wizards), aunque participó en el tumulto, no recibió sanción. “Se observó que Wallace empujó a Gill hacia la pelea y, tras caer al suelo, no se percibió que Gill realizara ninguna acción antideportiva para merecer una penalización”, dijo Goble tras el partido en declaraciones que tomó The New York Times.

El cruce entre el Thunder y los Wizards terminó con 4 expulsados

La pelea se produjo cuando los Thunder lideraban el marcador por 68-63 antes del final del segundo cuarto. Gill, que permaneció en el campo 26 minutos, anotó 13 puntos y capturó cinco rebotes. La noche de altercados estuvo marcada por la reacción inmediata de los jugadores y la interpretación de la terna arbitral, que generó desacuerdo en el cuerpo técnico. El entrenador de los Thunder, Mark Daigneault, sostuvo una conversación prolongada con los árbitros tras la primera mitad y manifestó su disconformidad con las expulsiones: “Estuve en desacuerdo con su juicio después de hablar con ellos y de ver las imágenes en el descanso”. Daigneault reconoció la experiencia compartida con Goble, pero admitió que concluyeron “acordando estar en desacuerdo”.

El episodio implica también consecuencias habituales en la liga, como la revisión de conductas y posibles multas o suspensiones. Según aclaró Goble en la rueda de prensa, el rigor disciplinario buscó dar respuesta a la escalada de violencia y a la falta de actitud conciliadora de los implicados. Esta decisión fue cuestionada en el vestuario de los Thunder. “No creo que los tres debieran haber sido expulsados, y solo uno de los Wizards fue sancionado. Al final del día, ese es el trabajo de los árbitros: asegurarse de que esto no llegue a ese punto. Nosotros solo tenemos que confiar en ellos y seguir adelante”, analizó el pívot del Thunder Isaiah Hartenstein.

Los antecedentes recientes de Oklahoma City aportan contexto a lo ocurrido. Para los campeones de la NBA, este fue el tercer altercado en lo que va del 2026. El pasado 27 de enero, el base Lu Dort y el novato de New Orleans Jeremiah Fears protagonizaron un incidente después del partido, tras el cual cada uno fue multado con USD 25.000. En marzo, Dort fue expulsado tras derribar a la estrella de los Denver Nuggets, Nikola Jokic. Aquel encontronazo también involucró a Williams y derivó en faltas técnicas para Williams y el serbio.

La pelea se dirigió a las primeras filas detrás de uno de los aros

“Somos un equipo físico. Cada vez que jugamos, siento que hay una presión extra en los rivales. Tampoco vamos a echar pie atrás frente a nadie”, agregó. Hartenstein. El jugador señaló que la intensidad forma parte del carácter de Oklahoma City y que, en su opinión, la pasión competitiva puede desembocar en estos incidentes sin que haya un culpable claro: “Tenemos un grupo apasionado y cada partido se juega al máximo. A veces, eso se vuelve físico”.

Entre las voces de los protagonistas, el vigente MVP de la liga Shai Gilgeous-Alexander habló sobre la actitud de Mitchell: “Nunca lo había visto así. Pero al mismo tiempo, no me sorprende su reacción. Es un chico duro, tanto dentro como fuera de la cancha. No esperaría que retrocediera en ninguna situación”. Por parte de Washington, el entrenador Brian Keefe señaló que no presenció en detalle el tumulto, pero valoró la actitud de sus jugadores: “Solo sé que nuestros muchachos se apoyaron mutuamente, y eso siempre lo aprecio”.

En lo estrictamente deportivo, el tercer cuarto funcionó como quiebre definitivo cuando un parcial inicial de 13-0 para el Thunder congeló la ofensiva local durante casi seis minutos. Más allá de los 40 puntos de Gilgeous-Alexander, Holmgren sumó 18 tantos y 10 rebotes, Jared McCain aportó 18 puntos e Isaiah Hartenstein cerró la noche con 20 rebotes y 10 asistencias. Oklahoma City es el mejor equipo de la NBA, ya que en la recta final de la temporada regular tiene marca de 56 victorias y 15 derrotas, lo que le permite liderar la Conferencia del Oeste, tres juegos por delante de San Antonio Spurs. En el caso del equipo de la capital, está anteúltimo en el Este (16-54).

La pelea entre eel Thunder y los Wizards terminó arriba de un camarógrafo