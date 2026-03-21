El último adiós a Ernesto Cherquis Bialo se lleva a cabo este sábado en la Legislatura

El último adiós a Ernesto Cherquis Bialo se realiza este sábado en la legislatura porteña (Foto: Jaime Olivos)

El último adiós a Ernesto Cherquis Bialo se realiza este sábado 21 de marzo en la legislatura porteña. El ícono del periodismo murió el viernes por la noche tras atravesar un extenso tratamiento contra la leucemia.

“La Legislatura despedirá al periodista Ernesto Cherquis Bialo quien lamentablemente falleció en el día de ayer. Su velatorio será realizado hoy, en el palacio legislativo, de 9:30 a 13 horas. El ingreso será por Av. Presidente Julio A. Roca 575″, informaron desde la cuenta oficial. Precisamente allí, en julio del 2024, el emblemático periodista recibió el reconocimiento de Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte en el Salón Dorado.

“Creía que algunas épicas deportivas iban a quedar en la eternidad en el momento en que finalizaron. Pensaba que aquellos acontecimientos iban a quedar grabados para siempre; pero el tiempo me demostró que ninguna épica se eterniza, porque con el paso de los años tendremos que explicar quiénes fueron los actores de aquella épica que creíamos que era eterna (y realmente no lo era)”, dijo aquel día en un emotivo discurso.

“Todo se trató de una gran confusión. Aquellas historias que quedaron sepultadas en los grandes medios siguen teniendo vigencia, según como las contemos, las escribamos o las narremos. Es decir: ¿murieron las historias o murió una manera de hacer periodismo con la posibilidad de rescatarlo? Seguramente, las historias seguirán interesando. Y entonces, respiro con tranquilidad porque todavía hay mucho por hacer“, reflexionó ante un auditorio que lo ovacionó de pie.

Cherquis Bialo había sido distinguido como Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte en 2024

Sus crónicas sobre eventos deportivos, sus filosas columnas de opinión o sus divertidos relatos de la diaria quedaron grabados en los distintos medios donde trabajo, desde aquella brillante etapa en El Gráfico hasta sus inolvidables artículos en Infobae. “Cuando empecé a trabajar en Infobae sentí un rescate de Daniel Hadad. Me habían despedido de la AFA y me había quedado sin laburo a los 76 años. Fue ese alumno, a la sazón dueño del medio, el que me rescató para que me encontrara con esos pibes y pibas que querían revivir las historias que habíamos dejado en el pasado y las que todavía no se habían escrito. Después llegó C5N y me encontré con la esperanza de tener una nueva vida. Fue tan extraordinario el contacto con esos jóvenes que sentí que ellos me necesitaban“, graficó sobre sus últimos trabajos.

Tras pasar un primer proceso de enfermedad e internación, Ernesto había explicado su cuadro médico: “Para mí no solo resulta reivindicatorio, sino que me permite pasar de un estado de haber sido a un estado de estar siendo. Yo tuve un enfriamiento que se convirtió en un broncoespasmo, que se transformó en una pulmonía y que terminó con una neumonía bilateral. La neumonía bilateral me produjo la falta absoluta de defensas y la falta absoluta de defensas hizo que dejara de funcionar mi médula. Cuando mi médula dejó de funcionar, el organismo reaccionó con una leucemia. A la altura del mes de julio, la médica que me atiende, una eminencia, tomó mis manos en un lateral de la cama del sanatorio del Hospital Alemán y me dijo: “No tengo buenas noticias. La médula no funciona. Haga lo que tenga que hacer. Despídase de quien se tenga que despedir. Firme los papeles que tiene que firmar. Esto es muy difícil de poder reivindicarlo”, había recordado en una de sus últimas entrevistas con el canal AZZ.

Su corazón dejó de latir este viernes 20 de marzo por la noche, pero sus historias seguirán vibrando en cada rincón.