Venezuela se consagró campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos en una dramática final

El equipo sudamericano se consagró por primera vez tras vencer a EEUU

Venezuela conquistó el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer 3-2 a Estados Unidos en Miami, un resultado histórico para el deporte del país de Sudamérica, que además logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena y última entrada del juego, que permitió a Javier Sanoja anotar la carrera definitiva. Gracias a esta victoria, el béisbol venezolano consiguió su primer título mundial y desplazó a EEUU de la cima del ranking internacional.

El desenlace fue atrapante y llegó después que el bateador estadounidense Bryce Harper igualó el marcador en la octava entrada con un jonrón de dos carreras. Venezuela, que contó con Maikel García como el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo, logró reponerse inmediatamente frente a 30 mil aficionados venezolanos presentes en el estadio LoanDepot Park, de Miami.

García, beisbolista de los Kansas City Royals de la Major League Baseball, se destacó como el jugador más productivo del campeonato, con 10 hits en 26 turnos al bate y un promedio de .385. Registró siete carreras impulsadas, un jonrón y tres bases robadas durante la competencia. Su contribución fue decisiva en la final, impulsando la primera anotación con un elevado de sacrificio en la tercera entrada y consolidando su lugar en la historia del béisbol venezolano.

“Agradecido con Dios por esta oportunidad de hacer historia con este gran grupo. Nosotros salíamos a jugar todos los días por los 30 millones de venezolanos”, expresó Maikel García tras recibir el premio al Jugador Más Valioso. “Solo estaba pensando en que iba a hacer cuando ganáramos, sabía que íbamos a ganar ese juego, confiaba en mi cerrador y gracias a Dios se dio la victoria y pudimos darle la victoria al país”, agregó.

Venezuela celebró el título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (Sam Navarro-Imagn Images)

El capitán de la selección, Salvador Pérez, describió la magnitud del apoyo popular para el triunfo del seleccionado: “Vi los videos de la gente en las calles celebrando en el pueblo más pequeño del país, en un televisor blanco y negro. Esas personas apoyándonos, de rodillas. Estaban con nosotros aquí en nuestros corazones”, dijo tras la coronación.

El control del partido por parte de los lanzadores venezolanos fue determinante. El abridor Eduardo Rodríguez, de los Arizona Diamondbacks, lanzó 4.1 entradas en las que permitió solo un imparable y ponchó a cuatro bateadores. Tras su labor, cinco relevistas (Eduard Bazardo, José Buttó, Ángel Zerpa, Andrés Machado y Daniel Palencia) limitaron a los estadounidenses a un solo hit y solo permitieron que otro corredor llegara a base. El cerrador Palencia completó la última entrada con dos outs consecutivos, dejando fuera a los bateadores Kyle Schwarber y Gunnar Henderson.

La estrategia del bullpen venezolano neutralizó la ofensiva de una selección de los EEUU que había armado su equipo con la intención explícita de recuperar el título perdido en 2023. A pesar del jonrón de Harper en la octava entrada, el doble de Suárez restituyó la ventaja venezolana y elevó la emoción en el estadio.

Daniel Palencia (29) reacciona tras ganar la última entrada para vencer a Estados Unidos (Sam Navarro-Imagn Images)

El combinado venezolano cerró el campeonato con un saldo de seis victorias y una sola derrota sufrida ante República Dominicana durante la fase de grupos. El equipo dirigido por Omar López demostró capacidad para sobreponerse a la presión, jugando la final apenas un día después de vencer a Italia en semifinales, mientras que Estados Unidos había tenido un día extra de descanso. El conjunto estadounidense, dirigido por Mark DeRosa, se vio afectado por cuestionamientos internos luego de la derrota ante Italia en la fase de grupos, lo que sumió al equipo en un ambiente de incertidumbre. Solo un triunfo italiano ante México permitió avanzar a Estados Unidos. Venezuela consolidó su liderazgo tras haber eliminado a Japón por 8-5 en cuartos de final y a Italia en semifinales con un marcador de 4-2.

Otro de los jugadores, Willson Contreras, sintetizó el espíritu colectivo que los llevó a una victoria histórica para el deporte de su país: “Jugamos para ustedes y por ustedes. Venezuela merecía esta felicidad... Ya saben por qué. Para mí no me cabe el orgullo en el pecho de ser venezolano. Gracias a Dios y a mis padres por ser venezolano y gracias a todos ustedes por el apoyo”. Por su parte, Javier Sanoja agregó: “Los planes de Dios son perfectos, yo creo que así tenía que pasar la cosa. Teníamos que seguir luchando y bueno, gracias a Dios seguimos luchando y nos levantamos. Todo esto es para ellos, el país lo necesitaba, estábamos peleando por esta felicidad que tanto se merece Venezuela”.

La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, definida por el oportuno bateo de Eugenio Suárez, el desempeño impecable de los lanzadores y el liderazgo de Maikel García, quedará señalada como el mayor logro en la historia del béisbol venezolano y en los deportes colectivos de su historia.