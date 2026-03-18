La arenga de Colapinto ante el staff de Alpine tras sumar su primer punto en 2026: “Estamos esforzándonos para luchar por podios”

Ocurrió luego del punto que sumó en el GP de China

El piloto argentino Franco Colapinto ofreció un mensaje motivador al equipo Alpine tras sumar su primer punto en la temporada 2026 de Fórmula 1. La escudería francesa compartió las palabras del bonaerense en la sede de Enstone, Reino Unido, antes de viajar a la próxima carrera en Japón.

Tras lograr esa primera unidad (su compañero Pierre Gasly aportó ocho), Colapinto se dirigió a los empleados de Alpine y expresó su gratitud por el esfuerzo colectivo, la dificultad del inicio de año y el impulso renovado del grupo. El piloto utilizó su intervención para resaltar tanto los desafíos como la motivación con la que el equipo encara el campeonato de la máxima categoría del automovilismo.

El discurso completo de Colapinto tras sumar su primer punto

“Solo quería estar aquí hoy. Los informes posteriores son realmente difíciles cuando las cosas no salen bien. Pero creo que este es el primero en el que hemos estado teniendo grandes resultados, y hemos tenido un buen comienzo de año. Por eso estaba realmente emocionado. Además, yo solo quería decirles que estoy realmente orgulloso del esfuerzo que han puesto durante el invierno. Hicieron un muy buen auto. Dimos pasos enormes hacia adelante", elogió el bonaerense, de 22 años.

“Aún hay mucho más que queremos lograr juntos, y sé que todos ustedes tienen una enorme motivación detrás, y estamos esforzándonos mucho no solo para estar entre los diez primeros, sino para estar al frente y luchar por podios. Y ahí es donde queremos llegar y lo que queremos lograr en el futuro", concluyó ante empleados, mecánicos y todo el staff de Alpine.

Objetivos y próximos desafíos

Con la obtención de su primer punto en Alpine, Colapinto marcó un avance importante para la escudería francesa. El piloto finalizó décimo en el Gran Premio de China, resultado que representa un paso clave, luego de un 2025 en el que el medio mecánico fue deficiente, por lo que el equipo terminó último en el Campeonato de constructores, con apenas 22 unidades.

La próxima carrera será el 29 de marzo en Suzuka, Japón, donde Alpine analizará el desempeño y ajustará su estrategia tras retornar a la fábrica de Enstone. Después de esa cita, la Fórmula 1 afrontará un receso de cinco semanas debido a la suspensión de los grandes premios en Baréin y Arabia Saudita, un periodo que aprovechará para trabajar en el desarrollo del monoplaza y fortalecer el proyecto a largo plazo.

La escudería francesa logró puntuar con Colapinto y Gasly

La buena actuación de Colapinto en China lo llevó a ser incluido en el famoso Power Ranking que tiene la Máxima. En el marco del ranking que establece la F1 luego de cada fin de semana de acción, Franco logró ubicarse en el 6° lugar con una puntuación de 8.0 por debajo de Oliver Bearman, que fue quinto con el Haas y volvió a sumar puntos, del ganador Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, su compañero Pierre Gasly y el líder del campeonato, George Russell.

Los elogios proliferaron. La Fórmula 1 también destacó las maniobras defensivas de Colapinto ante Esteban Ocon y el citado Bearman. “Franco y un tributo a la Muralla China ante los Haas”, escribió la Máxima en sus redes junto a un video al detalle de los movimientos de defensa que mostró el ex corredor de Williams.

Para que él brillara en la pista, la escudería debió entregarle un auto a la altura de las circunstancias. Y el de 2026 poco tiene que ver con el de 2025. Por eso, las palabras esperanzadoras del argentino en su discurso ante todo el staff de Alpine.