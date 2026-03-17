“Es como si Messi jugara al hockey sobre hielo”: el gol al que ya califican como el mejor de la historia

Lo anotó Semyon Der-Arguchintsev para el Dynamo de Moscú ante el Spartak

El gol viral de Semyon Der-Arguchintsev en la tanda de penales (también llamados shootouts) entre el Dynamo Moscú y el Spartak Moscú ha captado la atención internacional en el mundo del hockey sobre hielo. El lunes, en el Megasport Sport Palace de Moscú, el delantero marcó el tanto definitivo con una acción que medios deportivos y aficionados han llegado a calificar como “la mejor de la historia”, logrando una inmediata difusión en redes sociales.

La jugada de Der-Arguchintsev generó gran repercusión por la destreza técnica con la que superó al guardameta del Spartak, Artyom Zagidulin, y resolvió un enfrentamiento entre dos conjuntos históricos de la KHL. Con su iniciativa, habilidad y audacia en cuestión de segundos, el Dynamo Moscú conquistó la victoria por 4-3 en una de las tandas de penales más recordadas de la temporada.

Al momento de la definición, el delantero de 25 años tomó velocidad y, llegando ante Zagidulin, realizó un amague hacia la izquierda y ejecutó el lanzamiento del disco por detrás de espalda. El envío superó al portero a media altura, dado que había bloqueado la zona baja.

El impacto viral del gol de Der-Arguchintsev

La difusión en redes sociales fue impulsada por las cuentas oficiales de la KHL, que compartieron el video con comentarios de entusiasmo y atrajeron miles de reacciones. “Oh, no, no lo pudo haber hecho”, fue la leyenda que acompañó las imágenes. Marca describió la anotación como “una genialidad” y la calificó como “un gol que parece sacado de un videojuego”, destacando que “ha dado la vuelta al mundo”.

Los comentarios en la publicación en X (antes Twitter) de la jugada del gol marcaron el asombro de los fanáticos. “Posiblemente es el mejor gol de la historia”, escribió un usuario. “A máxima velocidad. No hay palabras para describirlo”, sumó un segundo. “Si Messi jugara al hockey sobre hielo”, improvisó un tercero. Muchos compararon la secuencia como un pase de faja de básquet o un tanto de rabona en el fútbol.

La carrera internacional de Semyon Der-Arguchintsev

El trayecto profesional de Der-Arguchintsev incluye logros en el hockey norteamericano. Nacido en Moscú, fue seleccionado en la tercera ronda del draft de la NHL de 2018 por los Toronto Maple Leafs, en la posición 76 global. Firmó contrato ese mismo año y sumó 46 puntos en 62 partidos con los Peterborough Petes durante la temporada 2018-2019.

En temporadas posteriores, el delantero participó en ligas menores con equipos afiliados de los Maple Leafs en la OHL, AHL y ECHL, consiguiendo actuaciones destacadas como los 75 puntos en 55 partidos con los Petes en la 2019-2020, antes de la interrupción por la pandemia. Su progreso le permitió acumular 40 puntos en 50 partidos en la campaña 2022-2023 con los Toronto Marlies y debutar oficialmente con los Maple Leafs el 6 de diciembre de 2022, aunque solo disputó un encuentro antes de ser reasignado.

Después de convertirse en agente libre restringido, regresó a Rusia en 2023 para unirse primero al Traktor Chelyabinsk y, posteriormente, al Dynamo Moscú. En este equipo, se ha consolidado como un delantero de referencia, mientras los derechos sobre su pase aún pertenecen a la franquicia canadiense.

La maniobra firmada por Der-Arguchintsev en el clásico ante el Spartak no solo ilustra la combinación de talento y audacia en la élite del hockey, sino que se perfila como uno de los momentos icónicos de la temporada.

Su jugada hasta resonó en el vestuario. Es que, tras el cotejo, el entrenador Vyacheslav Kozlov dio una charla y le dejó un particular mensaje con tono humorístico: ”Der, eso fue hermoso, pero... no vuelvas a hacerlo. Ese probablemente haya sido tu último penal de tu vida".