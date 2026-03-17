Battaglia aseguró que Riquelme le “faltó el respeto” en su paso como DT de Boca y anunció que se involucrará en la política del club

Battaglia: "Riquelme me faltó el respeto cuando bajó del micro al plantel"

Sebastián Battaglia pasó por los estudios de TyC Sports y brindó una entrevista en la que anunció que trabajará junto a un candidato opositor a Juan Román Riquelme en las elecciones de Boca Juniors del año próximo. Además, remarcó sus diferencias con el actual presidente xeneize, que quedaron expuestas durante su paso como entrenador.

Entre las frases más resonantes de Seba estuvo la que le dedicó a Riquelme por el episodio en el que el ídolo le indicó al plantel que bajara del micro para dar una charla en el vestuario mientras él estaba atendiendo a la prensa: “Me sorprendió. No sabía cómo se habían dado las cosas. Cuando me entero cómo fue, obviamente me molestó. Me estaba faltando el respeto en un lugar que es mío también. Boca es mi casa, estuve desde los 15 años y soy el jugador más ganador de la historia, le pese a quien le pese. Eso es mío y no me lo saca nadie. En ese momento, no sabía cómo se había dado la situación y hubo gente que tampoco me protegió y le tuvo que decir ‘no, esperá, vení mañana’. No fue una charla mala, fue motivadora, pero no estuvo bien el timing. Lo hemos discutido”.

Battaglia considera que su ciclo como DT fue el mejor desde que Riquelme es dirigente del club “por cómo se dieron las cosas y los logros”. En tanto, fue consultado por el trato con el Consejo de Fútbol y el mito de que Román armaba los equipos desde afuera: “Había charlas de fútbol como las tiene cualquiera, lo que pasa es que hablamos de una figura como el presidente, que jugó al fútbol y tuvo su historia en el club. No fue tanto con él, sí con los demás, pero imagino que ellos tenían muchas más charlas que yo. ¿Si el Consejo bajaba un mensaje que venía de más arriba? No lo puedo decir tan claro, pero bueno. Yo pensé en hacer lo mejor para Boca, poniendo a Boca por encima de todo. Después, por cosas del fútbol, nos tocó quedarnos afuera de la Copa, que es la obsesión que tiene Boca en este último tiempo".

﻿﻿﻿Battaglia habló del manejo de los refuerzos con el Consejo de Fútbol de Boca ﻿

Uno de los motivos por los que Battaglia fue despedido fue la conferencia en la que expuso que a Boca le habían faltado refuerzos antes de quedar afuera de la Libertadores con Corinthians: “Hubo una sola reunión sobre eso (incorporaciones). Uno puso sobre la mesa las cosas que quería para lo que venía, pero después no sucedieron. Por eso es la bendita conferencia por la que me caen encima, pero es la realidad. Lo que dije fue inconscientemente, quizás pude haber estado mal o no, me preguntaron si podríamos haber sido más agresivos y yo dije que sí, porque les pedí lo que quise y no sucedió de esa manera”. Y sentenció: “La postura que hoy tiene Boca con la contratación de entrenadores y jugadores es diferente a la de otros clubes, se maneja de otra manera. Es discutible, nadie tiene la verdad, pero a mí me gustaría que sea diferente”.

En cuanto a la jerarquía del equipo actual, el estratega de 45 años que pondrá un parate a su carrera como DT para acompañar a Jorge Reale en la campaña rumbo a las elecciones de Boca en 2027, opinó: “Tiene un buen plantel, pero hay que demostrarlo partido a partido y hacerlo sentir adentro de la cancha. El otro día hubo un solo cambio. Si confío en lo que tengo, lo voy a usar... y más sabiendo que se vienen tres competencias por delante. Boca debería tener titulares, un suplente que compita mano a mano con el titular para que no sienta que tiene ganado el puesto, y un chico que empuje para aparecer en Primera. Le falta para demostrar que es el mejor plantel”.

Finalmente, reveló que desde hace meses tiene charlas con Jorge Reale, quien se bajó en última instancia en las elecciones de 2023. “Creo que se le puede competir a Riquelme en una elección. Esta división no nos gusta ni nos pone contentos. Yo viví otro club y me gustaría ver otro Boca, hacia eso vamos. Está todo enrarecido, el hincha está dividido, nos tiramos en cara quién ganó una cosa y quién perdió la otra. Queremos que el hincha esté unido y vuelva a tener los lindos momentos como los que me tocó vivir dentro de la cancha”.