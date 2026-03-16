Las locuras de Coudet en la victoria de River frente a Sarmiento: del reto a Galván al divertido ida y vuelta con Quintero

El Chacho tuvo su estreno como DT en el Monumental

River Plate sumó su segunda victoria consecutiva bajo la conducción de Eduardo Coudet al vencer 2 a 0 a Sarmiento de Junín, en un encuentro que no solo consolidó el inicio ideal del entrenador, sino que fue el primero de su etapa en el estadio Monumental. El Chacho, que retornó al club tras 22 años luego de su etapa como jugador, vivió de manera efusiva su debut como local.

La intensidad de Coudet quedó en evidencia durante el partido: dio instrucciones permanentes desde la línea de cal e hizo múltiples pedidos a los jugadores que se encontraban cercanos a su posición. Gonzalo Montiel, Kendry Páez y Tomás Galván fueron los futbolistas a los que el DT más veces nombró. Lucas Martínez Quarta también recibió indicaciones, aunque con el tono de voz más elevado, dada la distancia entre el banco y la zaga central.

Galván, por su parte, fue quien recibió uno de los llamados de atención más efusivos del entrenador. “¿Estás bien?“, le preguntó Coudet al volante. Al recibir una respuesta positiva le recriminó: ”Entonces corré, carajo. ¡Dale!"

Durante la primera etapa, el Millonario fue el dueño del trámite y la posesión, mientras que el elenco de Junín se dispuso a hacer persecuciones personales. Según explicó Coudet en la conferencia de prensa posterior al partido, al equipo le costó leer esa situación para encontrar respuestas. Sin embargo, la expulsión de Gabriel Díaz en la visita a los 39 minutos le sirvió a Coudet para intentar cambiar el rumbo del encuentro y le hizo un pedido especial a Kendry Páez: “Encará”, algo que le había solicitado en otras ocasiones.

El DT y el colombiano tuvieron un ida y vuelta durante un tiro libre

En la jugada del primer gol de River, Coudet les pidió a los jugadores que no tiraran el centro, sino que jugaran corto hacia atrás, situación que se repitió varias veces en la noche. Luego de que la pelota recorrió el ancho del campo, le quedó en los pies a Páez, quien sacó un centro preciso para Sebastián Driussi. El delantero, tras una serie de rebotes, definió de taco para poner el 1-0. El DT lo celebró con los dos puños en el alto y mostró satisfacción por destrabar el partido.

Ya en el complemento, vivió con el mismo énfasis que lo caracteriza cada ataque de su equipo, aunque celebró con cierta cautela el gol con el que Ian Subiabre estableció el 2-0: repitió el gesto de los puños en alto y le dio un abrazo a Kevin Castaño, quien se encontraba a punto de ingresar al terreno de juego.

En los compases decisivos del partido, las cámaras de ESPN captaron el intercambio entre Coudet y Quintero. En ese momento, y ya con el marcador 2 a 0 a favor de River, Juanfer se disponía a ejecutar un tiro libre de larga distancia.

Desde la zona técnica, el Chacho le sugirió, en voz alta que aprovechara la opción de pase abierto para lanzar un centro. Sin embargo, el colombiano, seguro de su capacidad, se sonrió y optó por rematar al arco directamente. La respuesta inmediata de Coudet, quien lanzó entre risas un “hacé lo que quieras”, fue replicada y celebrada en redes. El disparo fue potente y de calidad, pero el arquero Javier Burrai logró desviar el balón, evitando así el tercer gol de la noche.

Con este resultado, River alcanzó 17 puntos en la Zona B y quedó a tres del líder, Independiente Rivadavia, consolidándose en zona de clasificación a octavos de final. Para la fecha 12, el equipo de Coudet visitará Córdoba el domingo 22 de marzo a las 17:45 para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio Antonio Candini.