Boca Juniors visitará a Unión en Santa Fe por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
A qué hora jugarán Unión-Boca:
El duelo se pondrá en marcha a las 22 en el estadio 15 de abril y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. La TV estará a cargo de TNT Sports.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido que jugarán Unión de Santa Fe y Boca Juniors por la fecha 11 del Torneo Apertura.