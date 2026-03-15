Deportes

Boca Juniors visitará a Unión en Santa Fe por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de igualar ante San Lorenzo y buscará volver al triunfo ante el conjunto de Madelón. Transmite TNT Sports a las 22

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14:11 hsHoy

Posibles formaciones:

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

14:08 hsHoy

A qué hora jugarán Unión-Boca:

El duelo se pondrá en marcha a las 22 en el estadio 15 de abril y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. La TV estará a cargo de TNT Sports.

14:05 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que jugarán Unión de Santa Fe y Boca Juniors por la fecha 11 del Torneo Apertura.

Leandro Paredes (Fotobaires)
Leandro Paredes (Fotobaires)

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