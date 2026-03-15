Boca Juniors visitará a Unión en Santa Fe por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido que jugarán Unión de Santa Fe y Boca Juniors por la fecha 11 del Torneo Apertura .

El duelo se pondrá en marcha a las 22 en el estadio 15 de abril y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. La TV estará a cargo de TNT Sports .

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