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Intentó saludar al técnico rival, pero se confundió de persona y su reacción se hizo viral: “Momento incómodo”

Igor Tudor, DT del Tottenham, buscó a Arne Slot en la previa del duelo ante Liverpool y su error recorrió el mundo del fútbol

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El DT de Tottenham cometió un error antes del duelo ante Liverpool

En la antesala del comienzo del partido entre Liverpool y Tottenham por la Premier League se vivió un particular momento que se hizo viral cuando el entrenador de la visita Igor Tudor fue a saludar al DT de los de Anfield Arne Slot, en un clásico gesto entre los técnicos en la previa del inicio de los partidos en el mundo del fútbol.

Las imágenes televisivas mostraron a Tudor acercarse y tocar el hombro de una persona de similares características a las del entrenador neerlandés del conjunto local, pero en realidad a quien saludo fue a Allan Dixon, responsable de enlace de jugadores de los Spurs, por lo que confundió a Slot con alguien del staff del club que actualmente dirige.

En la transmisión se vio cómo Dixon, quien según para los aficionados es parecido a Brad Friedel (ex arquero del equipo de Londres y de la selección de EEUU), se encontraba junto al banco de suplentes de Tottenham cuando fue abordado por Tudor. Después del saludo incómodo, el técnico croata esbozó una breve sonrisa y se dirigió hacia el lado de Liverpool con la mano extendida, aunque no quedó claro en cámara si el siguiente saludo fue para el propio Slot. Posteriormente, se difundió una fotografía de ambos entrenadores abrazándose antes del inicio del juego en el mítico estadio inglés.

Una vez que esa imagen se hizo viral, las redes sociales se inundaron de bromas sobre la confusión que tuvo el cuestionado DT de los Spurs. Entre los mensajes destacados, un usuario afirmó: “Igor Tudor pensó que saludaba a Arne Slot, pero era otro hombre calvo” y “Momento incómodo: el entrenador de Tottenham saludó a un miembro del staff propio pensando que era Slot”.

El saludo entre Tudor y
El saludo entre Tudor y Slot al final del partido (REUTERS/Phil Noble)

La anécdota se sumó al contexto de un presente complicado para el Tottenham que incluye cuatro derrotas consecutivas, entre ellas el 5-2 en contra ante el Atlético de Madrid, incluído el conflicto que se desató por los errores defensivos del arquero Antonin Kinsky, que salió a los 17 minutos en el partido contra el equipo español. “Es algo muy raro, nunca me había encontrado en esta situación en mi carrera. Es muy inusual, pero hay que aceptarlo e intentar cambiar lo que esté a nuestro alcance”, analizó el DT tras la dura derrota y una cambio que llamó la atención en el mundo del fútbol.

Más allá del gracioso momento en el comienzo, Tottenham rescató un empate en Anfield por la fecha 30 de la Premier League en el final del juego, lo que dejó a los locales en la 5° posición con 49 puntos y a los londinenses fuera de la zona de descenso directo, con 30 unidades. El empate 1-1 se resolvió en el minuto 90 cuando Richarlison concretó la igualdad luego de una jugada que inició con un pase largo del arquero Vicario, seguido por el control y asistencia de Kolo Muani en el área.

Las primeras acciones favorecieron al Liverpool, que se adelantó a los 18 minutos con un tiro libre ejecutado por Dominik Szoboszlai, quien sumó otro tanto decisivo en la temporada. En la primera parte, Cody Gakpo estuvo cerca de ampliar la diferencia tras un remate que impactó en el poste. Tudor realizó modificaciones tras el descanso en busca de respuesta para Tottenham, equipo que cortó una racha de seis derrotas consecutivas entre Premier y Champions tras este resultado. En la próxima jornada, los de Anfield visitarán al Brighton el próximo sábado 21, mientras que Tottenham recibirá al Nottingham Forest el domingo 22.

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