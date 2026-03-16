El contrapunto entre Gastón Edul y el español MisterChip por la cancelación de la Finalissima: “Te subiste a un caballo”

El periodista argentino criticó la opinión del español sobre la suspensión de la Finalissima

La cancelación de la Finalíssima entre Argentina y España generó una ola de reacciones, tanto en el ambiente futbolístico como en las redes sociales. El partido, que debía celebrarse el 27 de marzo en Doha, quedó suspendido de manera indefinida por la inestabilidad regional y la falta de acuerdo entre las federaciones para fijar una nueva sede.

La noticia fue confirmada oficialmente por la UEFA, la cual detalló en un comunicado que, tras semanas de negociaciones, “todas las alternativas viables resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino”. El organismo europeo remarcó que no se logró consensuar una fecha ni una sede adecuada para ambas delegaciones.

La Conmebol y la AFA dieron una versión diferente. “El sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo. Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima”.

La decisión de cancelar el encuentro no tardó en trasladarse al debate público. Uno de los comentarios más resonantes provino de MisterChip, estadígrafo y comunicador español, quien expuso en su cuenta de X ante sus 3.300.000 de seguidores su opinión respecto al comunicado de la UEFA: “Uno de los dos seleccionadores estaba como loco por jugar el partido. El otro estaba como loco por evitar jugarlo. El resultado es que no se juega porque, como dice el refrán, dos no pelean si uno no quiere”.

El posteo del youtuber español MisterChip sobre la cancelación de la Finalissima 2026 (@2010MisterChip)

La reacción argentina no se hizo esperar. Gastón Edul, reconocido periodista y voz habitual en la cobertura de la selección argentina, respondió en un streaming junto a Davoo Xeneize. El argentino sostuvo que “Lionel Scaloni ya había manifestado en varias ocasiones, puertas adentro y también en conferencia de prensa, que no le parecía justo que este partido se juegue en esta fecha incómoda, a cuatro meses del Mundial, cuando todo el año pasado Argentina estuvo haciendo tiempo con otros amistosos, mientras España tenía un calendario apretadísimo por la Nations League que le inventaron ahora. Entonces, esa parte es verdad”.

“Tu argumento carece de fundamento cuando el partido ya estaba confirmado el 27 de marzo en Lusail, en Qatar, y no había tutía ni excusa. Argentina ya había reservado hotel y lugar de entrenamiento. Me parece que te subiste a un caballo que queda bien para Twitter, y no termina de ser cierto”, cuestionó Edul, en un mensaje dirigido a MisterChip.

Sin embargo, el periodista argentino sostuvo que la organización ya estaba encaminada y que la suspensión se debió a causas ajenas a la voluntad de la selección sudamericana. La cancelación del partido dejó trunco un encuentro que generaba gran expectativa entre los seguidores del fútbol internacional, ya que la Finalíssima debía enfrentar a los campeones de la Eurocopa y la Copa América en la previa al Mundial.

Gastón Edul enfrentará a Edu Aguirre en la Velada del Año VI

La imposibilidad de encontrar una nueva fecha o sede, según la UEFA, terminó por sepultar el proyecto.

En medio de la polémica, Gastón Edul tiene en el horizonte un reto personal fuera de las canchas. El periodista fue confirmado como participante de la Velada del Año VI, un evento de boxeo organizado por Ibai Llanos que se celebrará el 25 de julio en Sevilla. Enfrentará a Edu Aguirre, comunicador español conocido por su cercanía con Cristiano Ronaldo y por su postura crítica hacia Lionel Messi.

Edul anticipó los días en los que combinará su preparación para el combate con la cobertura del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. “Voy a trabajar entre 16 y 17 horas por día, no se duerme bien ni se come bien, pero el desafío es seguir entrenando”, afirmó el propio periodista sobre el exigente ritmo al que se someterá.

Después de responderle a MisterChip, Davoo Xeneize le comentó a Edul: “Siento que desde que estás entrenando y vas a pelear en la velada, te plantás con cualquiera”. El periodista replicó que la situación no tenía relación con su preparación para el combate y aclaró: “Esto es un argumento periodístico”.