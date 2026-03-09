Gastón Edul peleará en la Velada del Año VI contra Edu Aguirre, el periodista amigo de Cristiano Ronaldo: el dardo de CR7

Los periodistas se enfrentarán en La Velada del Año VI

El periodista argentino Gastón Edul fue confirmado como participante de la Velada del Año 6, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, que tendrá lugar el 25 de julio en Sevilla. El cronista, reconocido por cubrir a la selección argentina, enfrentará a Edu Aguirre, el comunicador español conocido por su postura crítica hacia Lionel Messi y su cercanía personal con Cristiano Ronaldo, marcando un duelo de fuerte carga simbólica para los aficionados.

La invitación a Edul llegó luego de una visita de Ibai Llanos al país sudamericano. Durante un encuentro en la casa del influencer Davoo Xeneize, se propuso el enfrentamiento con Aguirre, conocido por trabajar en El Chiringuito, cubrir la actualidad del Real Madrid y haber compartido fiestas y vacaciones con Cristiano Ronaldo.

Edul se prepara para el reto en medio de una agenda exigente, ya que deberá combinar el entrenamiento con su cobertura del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. El propio periodista anticipó las dificultades: "Voy a trabajar entre 16 y 17 horas por día, no se duerme bien ni se come bien, pero el desafío es seguir entrenando“.

Sobre su decisión de aceptar, Gastón Edul resaltó su compromiso: "Siempre le dije que sí a los desafíos. Hay que ir al frente en estos casos. No hay un solo argentino que diga que no cuando te llaman para representar a tu país. Espero que me banquen“, expresó.

“No hay un solo argentino, un solo latinoamericano, que cuando lo llamen y le ofrezcan defender y representar a su país diga que no. Por eso, pese a que esto no tenga que ver con mi carrera, estoy aquí y voy para adelante”, sumó Gastón Edul en la presentación de la pelea, con un detalle particular: vistiendo una remera de las Islas Malvinas con los colores celeste y blanco.

“Creo que es buen tío. Pero aunque te entrenes mucho, voy a entrenar el doble que tú, aunque te cuides mucho, voy a cuidarme el doble que tú, aunque te alimentes bien, voy a alimentarme el doble que tú. Entonces, disfruta del proceso, Gastón, pero no va a haber, no va a haber pelea”, aguijoneó el español y le puso picante al duelo.

El periodista argentino no se quedó atrás y respondió: “Esto no es una carrera, ni una maratón, ni es spinning, si no te diría: sí, ya con eso, alimentándote bien y entrenando mejor, vas a ganar. El boxeo es impredecible, no es solamente cuántos abdominales se te marcan, sino de saber pegar, pegar fuerte y algo que, como te dije, no se compra y no lo vas a poder entrenar: tener corazón, tener espíritu, tener alma y tener a toda Latinoamérica atrás”.

“Porque yo los dos meses previos voy a comer y dormir mal, pero ahí no se va a notar, porque el corazón me va a empujar”, sentenció Edul.

Durante la presentación, el propio Aguirre relató que compartió la novedad de su participación con Cristiano Ronaldo durante una comida reciente. “Se lo conté a Cristiano comiendo hace dos semanas”, afirmó el periodista, añadiendo que el futbolista le respondió con un contundente consejo: “Aplástale”.

Habitual colaborador del programa El Chiringuito de Jugones, Aguirre ha mantenido una amistad cercana con Cristiano Ronaldo desde la etapa del delantero en el Real Madrid. Su relación incluye encuentros familiares y viajes compartidos, como unas vacaciones en las que ambos jugaron pádel de madrugada tras cenar, así como celebraciones conjuntas de Año Nuevo en Dubái.

De cara a la competición, Aguirre reconoció seguir una rutina física regular basada en cardiovascular y pesas, aunque admitió que nunca ha practicado boxeo. “Hago cardio y pesas, pero boxeo no”, reveló ante el público, indicando que deberá adaptarse a los entrenamientos específicos de este deporte para afrontar el reto.

