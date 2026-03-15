Qué es el síndrome compartimental, la condición que podría comprometer el rendimiento de los pilotos de Fórmula 1

El constante impacto de las vibraciones en los monoplazas de Fórmula 1 amenaza la fuerza muscular y la seguridad de los pilotos, como advierte la medicina deportiva tras el Gran Premio de Australia y las preocupaciones de Aston Martin y Fernando Alonso. REUTERS/Maxim Shemetov

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se presenta cuesta arriba para muchas escuderías, y Aston Martin es una de las más afectadas. Entre las dificultades principales se encuentran la fiabilidad del motor Honda y fallas técnicas del monoplaza, que derivan en un desempeño muy por debajo de lo esperado. Y una de las consecuencias que enfrentan los pilotos son las fuertes vibraciones.

Es que este comportamiento del auto no solo afecta la integridad de las unidades de potencia, sino que también genera dolor e incomodidad en manos y pies de los pilotos, poniendo en riesgo tanto el rendimiento como la salud en plena competencia. Incluso, esta realidad lleva el nombre de síndrome compartimental, una condición frecuente en motociclismo, pero extremadamente rara en la F1.

Las declaraciones de Adrian Newey, jefe de Aston Martin, y del piloto español Fernando Alonso pusieron sobre la mesa la preocupación por el impacto de este comportamiento del auto en los pilotos, y la medicina deportiva analiza los efectos físicos de estas condiciones extremas. “El mayor problema es que la vibración se transmite, en última instancia, a los dedos del conductor”, admitió Newey.

El piloto español Fernando Alonso. Las condiciones extremas de las carreras de Fórmula 1, combinadas con posturas forzadas y vibración mecánica, aumentan el riesgo de fatiga muscular, debilidad en manos y brazos, y aparición de contracturas persistentes en profesionales de alto rendimiento. (Europa Press)

Según la revista médica española CuidatePlus, la doctora Marta Guillén, jefa de la unidad de mano y miembro superior de la Clínica Centro en Madrid, explicó que el antebrazo de los pilotos se compone de compartimentos musculares rodeados por estructuras fasciales rígidas.

Si factores externos, como las vibraciones del motor, aumentan la presión en estos compartimentos, puede verse comprometida la función muscular. La consecuencia es una mayor fatiga muscular, disminución de la capacidad para soportar cargas sostenidas y, en situaciones avanzadas, disminución de la fuerza en brazos y manos.

El estudio publicado en Cureus advierte que las vibraciones extremas en la Fórmula 1 pueden provocar síndrome compartimental, definido como una “afección dolorosa aguda causada por el aumento de presión dentro de un compartimento” que reduce el oxígeno a nervios y músculos. Además, la investigación destaca que este esfuerzo repetitivo “puede desarrollarse gradualmente como resultado de una actividad física prolongada y continua”, derivando en una “urgencia quirúrgica”.

En ese tono, Guillén detalló que este tipo de afección no solo afecta a pilotos de Fórmula 1, sino también a otros deportistas de alto rendimiento, como motociclistas o remeros, así como a trabajadores expuestos a herramientas de vibración. Los síntomas más frecuentes incluyen hormigueo, parestesias y contracciones musculares, especialmente en brazos, manos y cuello. Si estas molestias persisten, pueden reducir la fuerza de prensión y condicionar el rendimiento deportivo.

El impacto físico de las vibraciones en los pilotos

El aumento de presión en los músculos del antebrazo puede derivar en contracturas, molestias crónicas y disminución del rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vibraciones constantes a las que se exponen los pilotos de F1 durante una carrera afectan directamente a la musculatura del antebrazo. Según Guillén, el aumento de la presión intracompartimental compromete la función muscular y puede llevar a pérdida de fuerza y disminución de la capacidad de agarre. Dicho escenario es más notorio cuando las carreras requieren mantener posiciones prolongadas y exigentes sobre el volante.

La aparición de síntomas neurológicos, como hormigueo en brazos y manos, puede indicar compresiones nerviosas asociadas a la presión y el esfuerzo continuos. Mantener posturas forzadas y exponerse a vibraciones intensas facilita la aparición de contracturas musculares, cuya afectación se extiende al cuello y las extremidades superiores. Si estos síntomas se mantienen en el tiempo, el rendimiento y la seguridad de los pilotos pueden verse afectados.

Modificaciones técnicas y adaptación individual

En la competencia, los equipos técnicos realizan ajustes en la transmisión, la dinámica del vehículo y otros elementos para mejorar el comportamiento del coche y reducir las vibraciones. Sin embargo, los pilotos evalúan la tolerancia funcional y el impacto real de los cambios. Según la experta, la adaptación individual y la resistencia a la vibración varían según la experiencia, la condición física y la sensibilidad de cada piloto.

Cada piloto tolera de manera diferente la vibración según su experiencia y condición física, mientras que las modificaciones en la transmisión o dinámica del coche buscan reducir los riesgos para la salud y el rendimiento. EFE/Sebastião Moreira

Newey, jefe de Aston Martin, había advertido que Fernando Alonso podría sufrir daños en los nervios de las manos si las vibraciones persisten durante una carrera. Las quejas de los pilotos resaltan la necesidad de solucionar estos problemas mecánicos a tiempo para evitar lesiones neuromusculares y preservar el rendimiento deportivo. El ajuste permanente en la configuración del coche, junto con el seguimiento médico, resulta esencial para la seguridad y eficacia en la competición.

Consecuencias a largo plazo y estrategias de prevención

El síndrome compartimental y los síntomas neurológicos vinculados a la exposición a vibraciones pueden afectar la fuerza de prensión y la capacidad de reacción de los pilotos. La disminución de la fuerza en el agarre del volante, junto con la fatiga muscular, incrementa el riesgo de errores o accidentes. Exponerse por períodos largos a vibraciones intensas puede derivar en problemas crónicos, como contracturas persistentes, debilidad muscular y dolor en las extremidades superiores.

Un enfoque multidisciplinar que combine ajustes técnicos, entrenamiento físico específico y controles médicos permite minimizar los riesgos asociados, destacó la experta. Al tiempo que indicó que la colaboración entre pilotos, ingenieros y personal sanitario es decisiva para mantener el equilibrio entre las exigencias del rendimiento y la protección de la salud.