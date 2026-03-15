Fernando Alonso: "Las vibraciones eran excesivas, no sentía las manos ni los pies"

Fernando Alonso narró que durante el transcurso del Gran Premio de China experimentó una pérdida de sensibilidad en manos y pies, efecto que atribuyó a las intensas vibraciones de su monoplaza y que finalmente lo hizo tomar la decisión de retirarse antes de finalizar la carrera. Según informó DAZN, el piloto español explicó que este fenómeno se hizo cada vez más pronunciado después de unas veinte vueltas, lo que condicionó significativamente su capacidad de competir con seguridad y control del vehículo.

El medio DAZN detalló que el bicampeón del mundo enfrentó un escenario inusual y problemático durante la carrera del domingo. Alonso especificó que las vibraciones del motor eran «excesivas» respecto a lo acostumbrado y afectaron progresivamente sus extremidades: “A partir de las 20 vueltas empezaba a no sentir del todo las manos y los pies”. Al encontrarse ya una vuelta por detrás y tras la intervención del 'safety car', que lo relegó al fondo de la parrilla con neumáticos ya muy gastados, optó por retirarse para evitar riesgos adicionales tanto por el estado físico como por la poca competitividad que ofrecía el coche en esas condiciones.

Según publicó DAZN, la decisión de Alonso tomó en cuenta tanto el peligro inherente a la pérdida de sensibilidad como el contexto poco favorable de la carrera: “Seguir hasta acabar la carrera, perdiendo sensibilidad en las manos y en los pies, no tiene mucho sentido”, señaló el asturiano al medio deportivo.

Al analizar su desempeño en el arranque del Gran Premio de China, Alonso también destacó su remontada inicial en la que, partiendo desde la posición decimonovena, logró avanzar hasta colocarse noveno tras la primera vuelta. Tal como reportó DAZN, el piloto analizó las claves de este progreso y comentó que los primeros compases de carrera son uno de los momentos con más igualdad entre los coches en cuanto a carga de batería, por lo que el instinto del piloto cobra una importancia especial. “La salida es un momento en el que todos tenemos la misma batería disponible, todos estamos cargados a tope. El coche salió bien tanto en Australia como aquí”, declaró.

En declaraciones recogidas por DAZN, Alonso comparó la experiencia de las vibraciones prolongadas con las de ciertas máquinas en el gimnasio que vibran y cuya utilización por tiempo limitado resulta tolerable, pero puede ser perjudicial si se prolonga mucho tiempo: “En los gimnasios había esas máquinas que vibran, que 10 segundos están bien, pero si haces 40 minutos, empiezas a tener alguna pérdida de sensibilidad. Es lo que nos pasa a nosotros”.

Alonso fue consultado respecto a la posibilidad de que Aston Martin presente novedades técnicas de cara al próximo Gran Premio en Suzuka, Japón. El piloto dejó claro, según DAZN, que desconoce si llegarán mejoras y remitió las preguntas técnicas al equipo. Respecto a sus propios planes, Alonso comentó que se enfocará en recuperarse físicamente, descansar y entrenar para afrontar la próxima cita en Japón de manera óptima. Además, manifestó la esperanza de que la escudería asociada a Honda logre avances técnicos antes de la carrera.

Las declaraciones de Alonso a DAZN permitieron conocer de primera mano los factores que motivaron su retirada, centrados en las consecuencias físicas del pilotaje en condiciones anómalas y en las limitaciones competitivas que afrontaba después de la intervención del coche de seguridad. El bicampeón asturiano ofreció detalles sobre el comportamiento del monoplaza y reconstruyó su estrategia desde el arranque hasta el momento de abandonar, subrayando la importancia de preservar la integridad física cuando las circunstancias técnicas no permiten una conducción segura.