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Club Atlético Monte Grande: más de un siglo de historia en el barrio y una familia que respira tenis

Fundado en 1922 en el partido de Esteban Echeverría, se transformó en un punto de encuentro deportivo y social para varias generaciones. En los últimos años, su crecimiento en el tenis lo consolidó como uno de los proyectos más pujantes de la zona sur del conurbano

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Uno de los proyectos tenísticos más pujantes de la zona sur del conurbano

En el mapa del tenis argentino existen clubes que, lejos de los grandes reflectores, sostienen desde hace décadas el desarrollo del deporte en el país. Uno de esos casos es el Club Atlético Monte Grande, la familia rojinegra: una institución que forma parte de la identidad deportiva del partido de Esteban Echeverría y que, con más de un siglo de historia, mantiene intacto su espíritu comunitario.

Fundado el 22 de agosto de 1922, el club nació de la iniciativa de un grupo de vecinos que buscaban crear un espacio de encuentro para el deporte, la vida social y las actividades culturales. La reunión fundacional se llevó a cabo en la casa de Manuel Navarro, ubicada en la calle Dorrego 227, con el objetivo de construir una sociedad civil que impulsara la práctica deportiva entre los habitantes de la ciudad.

En aquellos primeros años, el fútbol fue la disciplina principal. Con el tiempo, la institución fue ampliando su oferta deportiva y social hasta convertirse en uno de los centros comunitarios más importantes de la zona. Hoy el club cuenta con dos sedes -la histórica, ubicada en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Las Heras, y un polideportivo en la calle Arana- y alberga una amplia variedad de disciplinas que convocan a cientos de socios y vecinos.

Dentro de esa diversidad deportiva, el tenis comenzó a ocupar un lugar cada vez más relevante. En los últimos años, el Club Atlético Monte Grande protagonizó un proceso de crecimiento sostenido que lo llevó a posicionarse dentro de la estructura competitiva de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). El punto de inflexión llegó en 2025, cuando el equipo de la institución consiguió el ascenso al Interclubes de Primera División.

El logro fue el resultado de un trabajo basado en jugadores formados en la propia casa y en una fuerte cultura de equipo. Entre los integrantes del plantel que alcanzó ese objetivo se encontraban Alejandro Gramajo, Mateo Berta, Juan Francisco Subinaga y Guido Díaz, este último responsable del triunfo decisivo que selló la coronación en el triangular final.

El Club Atlético Monte Grande
El Club Atlético Monte Grande tuvo una destacada actuación en la última edición de las Finales del Interclubes (Fuente: Instagram / camgtenis)

La llegada a la Primera División representó un desafío mayor para una institución acostumbrada a crecer paso a paso. Sin embargo, lejos de conformarse con mantenerse en la categoría, el equipo sorprendió con una campaña que lo llevó a competir de igual a igual frente a clubes históricos del tenis argentino.

En esa etapa, el plantel incorporó refuerzos con una sólida experiencia en el circuito profesional, como el argentino Guido Justo, reciente campeón del AAT Challenger Tigre I, y el brasileño Igor Ribeiro Marcondes. El objetivo era claro: fortalecer el proyecto deportivo y competir de igual a igual frente a instituciones grandes en el circuito.

Un club de barrio con espíritu competitivo

En Monte Grande, el tenis se guía por la lógica de los clubes de barrio: familias que acompañan a los jugadores, socios que siguen los partidos desde las tribunas y jóvenes que encuentran en las canchas un espacio de formación deportiva y humana. Fue la postal exhibida por el club en las Finales en el Círculo de la Fuerza Área, en Vicente López, donde el equipo rojinegro alcanzó los cuartos de final luego de dejar en el camino a Belgrano -campeón de la edición anterior- en el certamen de caballeros.

El equipo de caballeros que
El equipo de caballeros que llegó a cuartos en las Finales del Interclubes. Detrás, el aliento de la comunidad perteneciente al club (Fuente: Instagram / @camgtenis)

Esa identidad explica por qué el proyecto del tenis del club se apoya tanto en la formación. Muchos de los jugadores que representan a la institución surgieron de sus propias escuelas y crecieron dentro de un ambiente que combina identidad competitiva y sentido de pertenencia.

“El quiebre se dio en el centenario, con Adrián Subinaga (vicepresidente del club y secretario de tenis) a la cabeza y una idea que se reforzó con la llegada de Adrián Berta a la presidencia de la Subcomisión de Tenis. Se trabajó en la jerarquización del área, se le dio mayor atención a la parte competitiva”, sitúa Luis López da Silva, presidente del club.

“Hemos crecido mucho. Hoy tenemos siete primeras de veteranos y una primera libre por primera vez en más de 100 años de historia. El club hoy pasa por uno de sus mejores momentos”, agrega Subinaga.

La familia rojinegra. El Club
La familia rojinegra. El Club Atlético Monte Grande, un lugar donde se respira tenis (Fuente: Instagram / @camgtenis)

Una institución centenaria

En 2022, el Club Atlético Monte Grande celebró 100 años de historia, un hito que sintetiza la relación entre la institución y la comunidad que la rodea. Para muchos vecinos de Esteban Echeverría, el club no es solo un espacio deportivo: es un lugar donde distintas generaciones compartieron experiencias, amistades y recuerdos.

Esa continuidad explica por qué, más de un siglo después de aquella reunión fundacional, la institución sigue siendo un punto de referencia en la vida social y deportiva de la ciudad.

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