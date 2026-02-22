Deportes

Guido Justo se consagró campeón del Challenger de Tigre

El tenista de Adrogué consiguió su primer título al derrotar en la final a Lautaro Midón

Guido Justo se consagró campeón
Guido Justo se consagró campeón del AAT Challenger edición Tigre I (Crédito: Prensa AAT)

Guido Justo consiguió el primer título de su carrera en el AAT Challenger edición Tigre I al vencer en la final a Lautaro Midón por 4-6, 6-3 y 6-0. Este lunes continuará la competencia en el Club Náutico Hacoaj con el AAT Challenger IEB+ edición Tigre II.

Ante la atenta mirada de las más de 400 personas que colmaron las instalaciones del club de la Zona Norte del conurbano bonaerense, Justo tuvo una de las mejores semanas desde que es tenista profesional. Con la conquista de su primer trofeo en este tipo de competencias, también alcanzará su mejor posición en el escalafón mundial, colocándose dentro del top 275.

Tras los festejos, que incluyeron la invasión a la cancha central -que lleva el nombre de Diego Schwartzman- por parte de todas las personas que acompañaron al tenista de Adrogué, manifestó: “Estoy muy feliz de que se haya dado acá, delante de toda mi gente, que es una banda hermosa y los quiero mucho. Poder compartirlo con ellos es algo muy especial. Vengo trabajando mucho, fueron meses de cambios y de esfuerzo. Estoy feliz de que sea el primero y ojalá de muchos”.

Y continuó: “Agradecer a la AAT. Para nosotros, tener torneos en casa es algo hermoso, poder compartirlo con nuestra gente y no tener que estar viajando tan lejos durante el año es muy importante”.

En cuanto a si este título le cambia algo de cara a su futuro profesional, expresó: “Mis objetivos siguen siendo los mismos. Tengo que seguir entrenando de la misma manera. De hecho, es cuando más concentrado hay que estar, porque uno puede relajarse. Entonces, todo lo contrario: hay que apretar más y entrenar más. Es un momento para disfrutar, pero el año recién empieza”.

Sobre cómo vivió la semana y si soñaba con culminarla obteniendo el trofeo, contó que siempre encara cada torneo con esa ilusión, aunque sabe que muchas veces las cosas pueden no darse. A medida que fue avanzando rondas y los partidos comenzaron a salir a su favor, se sintió cada vez más cerca del objetivo. Sin embargo, cuando la final se estiró al tercer set, fue consciente de que todavía quedaba mucho camino por recorrer. Lo vivió paso a paso, aseguró.

Uno de los pasajes más emotivos fue cuando se refirió a la etapa en la que pensó en retirarse de la competencia: “Pasé momentos feos y por eso dejé de jugar un tiempo. Fue duro, pero hice mucho trabajo personal para salir adelante. De a poco el tenis volvió a ayudarme a disfrutar dentro de la cancha, y eso fue lo que me trajo de nuevo hasta acá”.

Guido Justo celebra el título
Guido Justo celebra el título del Challenger AAT edición Tigre I ante su gente en la cancha central Diego Schwartzman (Crédito: Prensa AAT)

El camino al título para Justo fue vencer en el debut al cordobés nacionalizado italiano Franco Agamenone; en los octavos de final, al porteño Facundo Díaz Acosta; en cuartos, al brasileño Bruno Fernandes; en semifinales, al peruano Gonzalo Bueno; y en la final, al correntino Lautaro Midón.

En la premiación estuvieron presentes César Francis, secretario administrativo AAT, Eduardo Palasciano, director del torneo, Diego Rabin, miembro de la comisión de tenis del Club Náutico Hacoaj y Alfonso Prat Gay, Vicepresidente de Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en la Argentina.

Este lunes continúa la competencia con el AAT Challenger edición Tigre II, con la presencia de 12 raquetas nacionales y otros jugadores que podrían sumarse desde la clasificación. El neerlandés Guy Den Ouden será el primer cabeza de serie y el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza, el segundo sembrado.

