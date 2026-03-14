“Hay que estar atentos al 43”: el elogio de la F1 a Colapinto tras su inicio de carrera en la Sprint del GP de China

La cuenta de redes sociales de la Fórmula 1 destacó la performance del argentino en el inicio de la carrera

El presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 volvió a despertar elogios tras su actuación en la carrera sprint del Gran Premio de China, donde el piloto de 22 años protagonizó una largada que le permitió ganar cuatro posiciones en los primeros metros. El equipo Alpine, pese a los problemas técnicos que arrastra, fue testigo de cómo el argentino escaló hasta la 14° posición y se ubicó 12° en la clasificación general.

Las maniobras de largada del argentino están captando la atención en el ambiente de la máxima categoría del automovilismo. La cuenta oficial de la F1 le dedicó una publicación especial con el título “Otra largada para la colección”, en la que resaltó: “Se sabe: cuando se apagan las luces, hay que estar atentos al 43”, en referencia al dorsal que identifica a Colapinto. El joven ya había recibido comentarios positivos la semana anterior, luego de una maniobra precisa para esquivar a Liam Lawson en la largada del Gran Premio de Australia.

La cuenta oficial de Fórmula 1 destacó el espectacular inicio de Franco Colapinto en la carrera sprint de China

No solo las redes sociales de la F1 reconocieron su destreza. Pilotos como George Russell, vencedor en Australia, y Esteban Ocon expresaron sorpresa y reconocimiento por la maniobra del argentino contra Lawson, quien, según declaraciones, estaba preparado para recibir un choque que finalmente no ocurrió gracias a la reacción de Colapinto.

La actuación en China, aunque destacada por el inicio, no permitió que Colapinto mantuviera todas las posiciones ganadas durante la sprint. Terminó en el puesto 14, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, cruzó la meta en la 11° posición tras haber partido desde el séptimo lugar.

Consultado sobre su desempeño, Colapinto declaró: “Las largadas voy bien por ahora”. Aunque explicó que durante el fin de semana identificaron varios aspectos a mejorar, mencionando que el vehículo era lento en las curvas sin que hubiera una causa evidente. El piloto señaló que “hay muchas cosas chiquititas en el auto que son diferentes”, lo que afectó el rendimiento en la jornada previa.

Colapinto largará duodécimo en el Gran Premio de China este domingo (REUTERS/Maxim Shemetov)

Pese a que Colapinto está consolidando una reputación de especialista en largadas, por su capacidad para ganar posiciones desde el inicio, sufrió la eliminación de la Q3. Una diferencia mínima de cinco milésimas lo dejó al borde de un resultado aún más destacado en la clasificación.

El respaldo del entorno de Alpine quedó en evidencia a través de Flavio Briatore, uno de los responsables de la escudería, quien valoró públicamente el trabajo de Colapinto en la pista de Shanghai. Estos gestos internos reflejan la impresión positiva que está dejando el argentino en la temporada actual.

La carrera principal del Gran Premio de China está programada para el domingo 15 de marzo a las 04:00 (hora argentina), con una duración de 56 vueltas. La expectativa por el desempeño de Colapinto se mantiene alta, especialmente después de dos fines de semana consecutivos en los que sus largadas se convirtieron en tema de conversación en el paddock de la Fórmula 1.