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“Otra largada cohete y vamos a estar bien”: el mensaje de aliento del ingeniero de pista de Colapinto de cara al GP de China de F1

Stuart Barlow valoró lo hecho por el piloto argentino de Alpine en la clasificación y le auguró un buen desempeño en la carrera del domingo

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El ingeniero de carrera de Alpine elogió la tarea del argentino

Franco Colapinto obtuvo el 12° puesto en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1 tras registrar un tiempo de 1:33.357, quedando a solo 0,005 segundos de acceder a la Q3. Tras la sesión, el ingeniero de pista Stuart Barlow valoró la actuación del argentino y transmitió optimismo para la carrera del domingo.

“Bien, amigo. Puesto 10 lamentablemente fue 33.352, vos hiciste 33.357. Entonces son 5 milésimas, amigo, ¡5 milésimas! Perdón por esa vuelta de salida, no sabíamos que (Charles) Leclerc iba a ir de nuevo“, comenzó Barlow en su comunicación con Colapinto. Y el argentino respondió: ”¿Qué estaba haciendo Leclerc? ¿Por qué hizo eso?“.

“Sí, no tengo idea que estaba haciendo Leclerc. Bien, comparado a lo de ayer, súper recuperación, bien hecho. Buena mejora a lo largo del fin de semana, concentrémonos en mañana. Con una buena elección de neumáticos mañana, estamos en una buena posición para correr. Otra largada cohete y vamos a estar bien”, sostuvo el ingeniero en el video que se divulgó en redes sociales.

Stuart Barlow elogió a Colapinto
Stuart Barlow elogió a Colapinto

La última frase de Barlow hace referencia a la Sprint del Gran Premio de China, donde una sobresaliente largada le permitió a Colapinto avanzar cuatro posiciones en un contexto marcado por dificultades técnicas en su monoplaza Alpine. El piloto de 22 años, quien partió decimosexto tras un viernes complicado, consolidó su reputación como especialista en salidas al superar rivales clave y asentar una de las mejores maniobras de la jornada.

La actuación de Colapinto se dio a pesar de evidentes desventajas técnicas. El argentino compitió con una caja de cambios antigua y una especificación previa del alerón delantero, a diferencia de su compañero Pierre Gasly, quien cuenta con el modelo actualizado A526. A pesar de estas limitaciones, Colapinto finalizó 14° en la carrera Sprint y logró el 12° puesto en la clasificación,

En ese contexto, los principales referentes de la escudería francesa, entre ellos Steve Nielsen, director del equipo, destacaron el compromiso y el trabajo exhaustivo demostrado por Colapinto en el exigente circuito de Shanghai, señalando que su dedicación representa una base sólida para futuras mejoras del equipo.

La capacidad de adaptación y el trabajo colectivo fueron ejes centrales en las declaraciones de los protagonistas. Nielsen precisó que Colapinto “ha dedicado muchas horas, ha trabajado duro con los ingenieros y ha aprendido de Pierre, lo cual es fantástico de ver”. Además, puso en relieve la recuperación del equipo respecto a su desempeño en Australia: “Hemos empezado el fin de semana en mucho mejor forma que en Melbourne y, como se puede ver en todos los equipos, estamos aprendiendo a manejar estos nuevos monoplazas y el nuevo reglamento a un ritmo vertiginoso”.

El rendimiento del pilarense, además, le mereció un respaldo público y gestual de Flavio Briatore, directivo de Alpine. Este apoyo se hizo visible delante de las cámaras en la zona de pits y se interpretó no solo como reconocimiento al esfuerzo de Colapinto, sino también como una señal de aliento en un fin de semana con altibajos para el equipo.

El propio Briatore evitó restar mérito al desempeño del argentino y destacó en su cuenta de Instagram: “Súper vuelta de Pierre Gasly. Séptimo puesto en la parrilla de mañana. ¡Qué bien vernos de nuevo ahí arriba! ¡Ahora, a prepararnos para mañana! ¡Excelente trabajo, Franco Colapinto! Perder por +0,005 s es mala suerte, pero sé lo que puedes hacer”.

La clasificación dejó en evidencia la volatilidad de los márgenes competitivos en la Fórmula 1, donde una fracción de segundo puede separar el acceso a la última tanda de clasificación. Alpine destacó: “Tan tan cerca. Solo 0,005 s separaron a Franco de la Q3. ¡Qué gran esfuerzo!”.

El propio Colapinto reconoció las condiciones de la última vuelta: “La última vuelta fue buena. Bloqueé en una curva lenta. Perdí un poco de tiempo. Después, saliendo de la última curva, tuve clipping y me quedé sin energía y perdí media décima más. Entonces, cuando tratás de buscar esa diferencia tan chica es muy fácil de encontrarla. Eso da más bronca todavía”.

La carrera principal del Gran Premio de China, que se disputará a 56 vueltas, está programada para el domingo 15 de marzo desde las 4 de la mañana, hora de Argentina. Colapinto enfrentará la oportunidad de transformar la tendencia positiva en resultados concretos tras un respaldo explícito de la dirigencia y el reconocimiento del equipo ante la progresión mostrada a pesar de las limitaciones técnicas.

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