La gran remontada de Los Pumas ante España para meterse en las semifinales del Seven de Nueva York

Los Pumas 7’s lograron una victoria por 27-26 sobre España en la sexta etapa del Seven de Nueva York, resultado que les permitió avanzar a las semifinales. El encuentro, correspondiente a la fase de grupos del Circuito Mundial, quedó definido con un try de Sebastián Dubuc en la última jugada.

La clasificación de Argentina se definió después de una remontada ante el equipo español, que había comenzado en ventaja con un try de Tiago Romero. Luego, Luciano González respondió con una jugada individual que empató el marcador, mientras que posteriormente, España volvió a adelantarse gracias a Eduardo López, seguido por las conquistas de Manu Moreno y Pol Pla.

En la segunda mitad, el equipo comandado por Santiago Gómez Cora, que se encontraba 26-7 abajo en el marcador, revirtió la situación tras los tries de Santiago Vera Feld y Matteo Graziano, hasta asegurar el resultado con apoyos decisivos de Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc.

El avance del seleccionado argentino de rugby en su versión reducida de siete jugadores a las semifinales se consolidó luego de una victoria anterior ante Fiji, a quienes superaron 31-12, en un encuentro marcado por la efectividad ofensiva que incluyó tries de Marcos Moneta y un doblete de Santino Zangara.

Los Pumas 7's se metieron en semifinales

El equipo dirigido por Gómez Cora cimentó su rendimiento desde el inicio, basándose en una notable efectividad en las salidas, un aspecto en el elenco argentino había evidenciado avances en la reciente etapa de Vancouver. Pedro De Haro, uno de los nuevos integrantes esta temporada, asumió la responsabilidad de las salidas, función clave en ausencia parcial de Joaquín Pellandini, habitual ejecutor en este aspecto estratégico.

La presión inicial derivó en la apertura del marcador antes de los dos minutos con una jugada colectiva: un tackle de Santiago Vera Feld, recuperación de Matteo Graziano y De Haro, y definición con una carrera de Marcos Moneta de 70 metros.

Tras ese primer try, las sucesivas salidas otorgaron a los argentinos repetidas oportunidades de ataque. Santino Zangara amplió la diferencia con rebote y posterior recuperación, y luego concretó su segundo try personal gracias a una asistencia de De Haro; este dominio inicial configuró una ventaja significativa ante un rival que pelea cabeza a cabeza con Sudáfrica por el liderazgo de la temporada.

Cuando el encuentro se tornó de ida y vuelta, Fiji descontó sobre el cierre de la primera etapa con los tries de Terio Veilawa y George Bose, pero el equipo argentino mantuvo el control en la segunda mitad. Ganó la primera salida tras el descanso, avanzó sobre campo rival y, frente a cada penal, optó por solicitar scrum, aprovechando la presencia ofensiva de Luciano González Rizzoni y Moneta entre los backs. González agrupó rivales y el wing definió en la punta, consolidando la ventaja.

En ambos partidos, Gómez Cora alineó al equipo con Santino Zangara, Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González Rizzoni, Pedro de Haro, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld, e incluyó en los cambios a Lautaro Bazán Velez, Martiniano Arrieta, Gregorio Pérez Pardo, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac. De esta manera, el seleccionado argentino alcanzó las semifinales de oro por segunda vez en la temporada, a falta del duelo con Gran Bretaña que cerrará la fase de grupos.