“No podía ver, tenía crema facial en la cara”: la insólita declaración de una figura de la Premier League que causó revuelo

El futbolista del Nottingham Forest se quejó porque se le corrió la crema facial y no podía ver

Un comentario inusual realizado por Omari Hutchinson durante una entrevista posterior a la derrota del Nottingham Forest ante el FC Midtjylland en la Europa League provocó una ola de reacciones en las redes sociales. La atención no se centró en el resultado deportivo del equipo inglés, sino en la afirmación del futbolista sobre los efectos que la intensa lluvia tuvo sobre su crema facial, tema que desplazó el análisis habitual sobre el rendimiento y puso en el centro del debate la cultura futbolística británica.

Durante el encuentro, disputado en el City Ground, el conjunto dirigido por Vítor Pereira desperdició varias ocasiones claras de gol y finalmente cayó por la mínima diferencia tras un tanto de Cho Gue-sung. La derrota implica que el Nottingham Forest queda obligado a remontar en el partido de vuelta en Dinamarca si desea continuar en la competencia europea.

Tras eso, tuvo lugar la hilarante explicación. Hutchinson, en conversación con TNT Sports, admitió su frustración, enfatizando que las condiciones meteorológicas tuvieron un impacto inesperado: “Sí, realmente no podía ver bien. Tenía la crema facial escurriéndoseme en la cara. Pero sí, fue muy difícil. Las condiciones no eran las mejores”.

La reacción de los seguidores en línea no se hizo esperar. Decenas de mensajes publicadas tras la entrevista, recogidos por The Sun, reclamaban la opinión de Roy Keane, conocido por su visión crítica acerca de las excusas en el terreno de juego. Uno de los comentarios citados en la cobertura expresa: “Todos sabemos que necesitamos un comentario de Roy Keane sobre esto”. Otro usuario añadió: “Me encantaría conocer la opinión de Roy Keane al respecto”.

Omari Hutchinson en durante el partido entre Nottingham Forest y FC Midtjylland (REUTERS/Chris Radburn)

Para contextualizar la magnitud del revuelo, la jornada estuvo marcada por una lluvia persistente que dificultó el desarrollo del encuentro. Pese a las adversidades, Hutchinson subrayó: “Las condiciones no fueron las mejores, pero no es una excusa. Tuvimos varias oportunidades en la primera y segunda parte”. El futbolista también aclaró que el equipo ha venido entrenando la definición: “En los entrenamientos hemos estado trabajando el remate al arco. Hoy no fue el día. Esperamos poder corregirlo el domingo y la próxima semana”.

La curiosa mención a la crema facial generó divisiones entre los seguidores, algunos de los cuales calificaron la explicación como inapropiada e incluso “patética”, según el testimonio recogido por el medio británico. Un comentario de un usuario advertía que “se arrepentirá de esa declaración el resto de su carrera”.

Dicho episodio se produce en un momento crucial para el club inglés, que continúa la lucha por la permanencia en la Premier League, está 17° con 28 puntos, y afronta, además, la resolución de la eliminatoria europea en el corto plazo. Tras el partido de vuelta de los octavos de final contra el FC Midtjylland, el Nottingham Forest deberá medirse al Fulham en la liga y, posteriormente, visitar al Tottenham en otro duelo clave.

“Cada partido que jugamos es muy importante. Y sí, tenemos plena confianza, estamos entrenando bien. El entrenador nos ha dado mucha confianza. Y también los aficionados, están con nosotros en todo momento, así que solo queremos que salga bien y corregir las cosas”, sostuvo Hutchinson en la mencionada entrevista.

Nacido en Redhill, Inglaterra, pero con raíces jamaiquinas, Hutchinson es un mediocampista de 22 años surgido de las inferiores del Arsenal. Luego pasó al Chelsea, donde jugó solo dos partidos en Primera División antes de ser cedido al Ipswich Town. Allí, disputó 82 encuentros, en los que marcó 14 veces y brindó ocho asistencias. Tras eso, el Forest puso sus ojos en él y ya lleva 27 apariciones, con un grito y seis asistencias, según datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt.