La pregunta sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético Madrid que fastidió a Simeone: “No le hablo a los periodistas, le hablo a nuestra gente”

El entrenador del Atlético de Madrid mostró su disgusto y elogió a la Araña

Atlético de Madrid venció por 5-2 al Tottenham en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League con una actuación deslumbrante de Julián Álvarez. El delantero argentino convirtió dos goles y brindó una asistencia para encaminar la clasificación del elenco español. Sin embargo, realizó una declaración que encendió las alarmas en el Colchonero respecto a su futuro en el club. Diego Simeone abordó la situación en la conferencia de prensa previa al duelo contra el Getafe por la Liga de España y reaccionó con malestar ante la pregunta por la Araña.

“Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido y la gente hoy me volvió a brindar su cariño. ¿Mi futuro? No tengo nada que decir, salvo que soy feliz aquí en el Atleti. En las redes sociales se habla mucho, pero... nada”, fue la respuesta de Julián respecto a la próxima temporada que llamó la atención en España.

Cuando al Cholo Simeone le preguntaron sobre dichas declaraciones del argentino, se expresó con malestar. “Julián Álvarez el otro día hizo unas declaraciones correctas, donde creo que la vida de todos nosotros es el día a día. Y la valoración de las personas se hacen a partir de lo que te da. Y Julián Álvarez nos está dando un montón”, argumentó el entrenador del Atlético de Madrid.

Fue después de anotarle dos goles al Tottenham en el triunfo del Atlético de Madrid

El director técnico argentino hizo hincapié en que siempre se busca desviar el foco cuando sus dirigidos consiguen una victoria importante. “Entiendo todas sus preguntas y espero que interpreten la forma con la cual voy a hablar. No le hablo a los periodistas, le hablo a nuestra gente. Le ganamos al Brujas 4-1 y el mejor del campo fue Oblak, porque había parado uno o dos pelotas importantísimas, y el equipo había quedado en segundo orden”, comentó en la conferencia.

En esta misma línea, agregó: “Ganamos 4-1 y la expectativa de la mayoría fue en que Oblak tuvo una parada extraordinaria y nos salvó el partido. El partido contra el Barcelona ganamos 4-0. La parte importante y la tapa era Griezmann, que se puede ir o no se puede quedar. Está en un proceso de que se puede ir del Atlético de Madrid... Griezmann está con nosotros, se queda y va a jugar la final (de la Copa del Rey)”.

Diego Simeone siguió explicando de manera efusiva que su equipo está concretando buenos resultados, pero que no se lo reconoce. “Partido contra el Brujas, ganaste 4-1, todo se fue basado en Oblak y su parada al ataque de ellos. Partido contra el Barcelona, ganamos 4-0, y todo basado en que Griezmann se iba. Partido contra el Tottenham, ganamos 5-2, todo basado en Julián Álvarez. Yo les digo a nuestra gente: ‘Estamos bien’. Dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada, y vamos a competir”, completó el argentino.

Julián Álvarez convirtió 16 goles en 41 partidos oficiales en la presente temporada con el Atlético de Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

A lo largo de los últimos meses, el ex delantero de River Plate y del Manchester City quedó envuelto en múltiples rumores ante una hipotética salida del elenco rojiblanco. El principal apuntado para quedarse con sus servicios es el Barcelona, al punto de que su presidente Joan Laporta habló al respecto del interés por el atacante argentino. Pese a esto, Julián Álvarez, que ya convirtió 16 goles en la presente temporada, dejó en claro que está centrado en su presente en Madrid.

La próxima presentación del Atlético será contra el Getafe por la fecha 28 de La Liga de España. “Partido durísimo, complicado, de saber el rival que vamos a enfrentar. Viene de un momento muy bueno, de partidos importantes llevados adelante y merecidamente ganados desde su juego. Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, expresó el Cholo Simeone sobre el duelo que se disputará el sábado 14 de marzo a partir de las 12:15 (hora argentina).

Atlético de Madrid se ubica en la tercera posición de La Liga con 54 unidades, mismas que el Villarreal. En la cima se ubica el Barcelona con 67 puntos, por delante del Real Madrid (54). Luego del partido contra el Getafe, el cuadro Colchonero viajará a Inglaterra para cerrar la serie contra el Tottenham el miércoles 18 a las 17:00.