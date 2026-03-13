Estuvo en pareja con la futbolista “más viral” y se puso de novio con una modelo de 19 años: el nuevo romance de Douglas Luiz

El mediocampista y la joven modelo consolidan su relación con guiños románticos en Instagram

La vida personal de Douglas Luiz captó nuevamente la atención, no por sus acciones en el campo de fútbol, sino por el reciente vínculo sentimental que se ha forjado fuera de él. El mediocampista brasileño, de 27 años, inició una relación con Duda Gaspar, una joven modelo de 19 años que reside en Londres y que es hija de Edu Gaspar, ex figura del Arsenal y actual director global del fútbol en el Nottingham Forest.

La noticia generó revuelo tanto en el mundo del deporte como en el del entretenimiento, debido a que Duda Gaspar no solo destaca por su parentesco con una figura relevante del fútbol, sino también por su creciente popularidad en las redes sociales. Con más de 57.000 seguidores y colaboraciones con agencias de modelaje como Mega Model Diversity de San Pablo, su exposición se multiplicó tras su relación con el futbolista. La joven, además, deslumbró con su presencia en eventos de moda londinenses.

Duda Gaspar, hija de Edu Gaspar, brilla en la moda y el ambiente deportivo de Londres

La relación de Douglas Luiz y Duda Gaspar comenzó a hacerse evidente a través de una publicación en la red social Instagram. Una fotografía compartida por ambos, en la que aparecen abrazados en un bar, fue el punto de partida para que sus seguidores especulen sobre un vínculo más allá de la amistad. Ella publicó la imagen acompañada de un mensaje directo: “Eres mi mayor certeza”, mientras que el brasileño respondió con otra frase: “Hacerte feliz será mi prioridad”. Estas demostraciones públicas sirvieron como confirmación tácita del romance, aunque ninguno de los dos realizó declaraciones formales al respecto.

El comienzo de esta relación coincidió con una etapa de cambios para el mediocampista, quien recientemente volvió al Aston Villa tras su paso por la Juventus, y también el Nottingham Forest. Duda Gaspar, además de su incursión en la moda, mantiene una relación estrecha con el deporte. Es aficionada al fútbol y seguidora del Corinthians, el club donde su padre inició y concluyó su carrera profesional. La joven también practica footvolley, deporte que combina habilidades de fútbol y voleibol en la playa, y se mostró activa en distintos espacios deportivos.

Douglas Luiz y Alisha Lehmann finalizaron su relación en 2025

La vida sentimental de Douglas Luiz estuvo marcada por su mediática ruptura con Alisha Lehmann, la actual delantera del Leicester City. Ahora, el brasileño pasó de página al iniciar una nueva relación amorosa con Duda Gaspar. El futbolista parece haber dejado atrás los altibajos del pasado con la jugadora suiza, quien también siguió adelante en el plano personal y profesional.

El vínculo anterior de Douglas Luiz con Alisha Lehmann fue durante casi 4 años uno de los más seguidos en el ámbito futbolístico internacional. Ambos comenzaron su relación en 2021, año en que coincidieron en el Aston Villa, y posteriormente dieron el salto a la Juventus en el verano de 2024. Durante ese tiempo, compartieron momentos personales en redes sociales, convirtiéndose en una de las parejas más expuestas y comentadas del fútbol. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2025, poco antes del traspaso del jugador a la Vecchia Signora, y ambos eliminaron las imágenes que compartían juntos.

Por su parte, Lehmann continuó su carrera y a principio de año firmó contrato con el Leicester City, regresó así a la Barclays Women’s Super League después de una temporada en Italia. En el plano personal, la futbolista suiza confirmó su romance con Montel McKenzie, conocido por su paso por el reality británico Love Island y por su actividad en el fútbol semiprofesional. La confirmación coincidió con la celebración de su cumpleaños número 27, consolidando el cierre definitivo de la etapa anterior con Douglas Luiz.