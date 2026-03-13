El viaje especial de Diego Milito para gestionar con el Inter la situación de Valentín Carboni en Racing

Diego Milito viajó a Italia para gestionar una extensión en la cesión de Valentín Carboni

Racing Club gestiona con Inter de Milán la extensión del préstamo de Valentín Carboni tras la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que el mediapunta sufrió a fines de febrero. El jugador argentino, que apenas alcanzó a disputar cinco partidos con el conjunto de Avellaneda, enfrenta una recuperación estimada en ocho meses.

En Milán, Diego Milito, presidente de Racing, visitó el viernes las instalaciones del club italiano y se reunió con el presidente Giuseppe Marotta. La relación entre los equipos quedó reflejada en el encuentro y las imágenes oficiales difundidas durante la jornada.

La propuesta que se debate entre ambas instituciones contempla que Carboni permanezca en Racing hasta diciembre de 2027, pese a que el préstamo original finaliza en diciembre de este año.

Vale recordar que a fines de 2024 el futbolista padeció una lesión similar en la rodilla izquierda cuando jugaba cedido en Olympique Marsella, lo que requirió una recuperación de ocho meses antes de regresar a la actividad con el Inter en el Mundial de Clubes. Ese ciclo de lesiones y cesiones —con paso intermedio por Genoa— derivó en su incorporación a Racing en enero, con el objetivo explícito de sumar minutos para aspirar a la convocatoria al Mundial 2026.

Racing quiere extender la cesión de Carboni tras su lesión

“El presidente Diego Milito mantuvo una reunión con su par de Inter, Giuseppe Marotta, con resultados muy positivos de cara a la continuidad de Valentín Carboni en Racing para el próximo año”, escribió la cuenta de comunicación oficial de la Academia en sus redes sociales.

Carboni, formado en la cantera del Inter de Milán, formó parte de la selección argentina Sub-20 bajo la dirección de Javier Mascherano y debutó en el equipo mayor el 26 de marzo de 2024 ante Costa Rica, en un amistoso donde reemplazó a Ángel Di María. Posteriormente, fue convocado por Lionel Scaloni a la Copa América 2024 en Estados Unidos, ocupando la plaza de Paulo Dybala y alcanzando su primer título internacional con la Albiceleste.

Durante su estadía, Milito también mantuvo un reencuentro con Walter Samuel, asistente técnico de la selección argentina y ex compañero en el Neroazzurro campeón de la Champions League 2008/09. Desde el club italiano resaltaron en sus redes: “Hoy nos visitó un pedacito de la historia del Inter”.

García Basso, pretendido por San Lorenzo

Por otro lado, el representante de Agustín García Basso, Julián Wajnsztejn, confirmó en declaraciones a TyC Sports que el defensor central busca salir de Racing Club ante el interés de San Lorenzo. Según el agente, “hubo un desgaste durante este año y medio”, lo que llevó al jugador a considerar un traspaso, especialmente después de perder terreno en la consideración del cuerpo técnico y convertirse en el sexto marcador central del plantel.

Agustin García Basso celebra un gol de Racing. ¿Se quedará el defensor en La Academia o irá a San Lorenzo? (REUTERS/Agustin Marcarian)

Según indicó el representante, el deterioro del vínculo con la directiva de Racing no responde a conflictos personales ni a un pedido de incremento salarial, sino a la falta de respuesta ante solicitudes de modificar cláusulas contractuales. “Nunca cedieron, el jugador siente que el club no lo valora lo suficiente como para poder siquiera modificar la cláusula sobre la forma de cobro. Hoy ya es tarde para solucionarlo”, señaló Wajnsztejn.

Por otra parte, el agente reconoció que la operación podría verse afectada por fricciones recientes entre ambos clubes, tras un intento previo de Racing de incorporar a Alexis Cuello durante la lesión de Elías Torres. Finalmente, el vínculo con el entrenador Gustavo Costas no se encuentra dañado, según Wajnsztejn, quien indicó que no hubo un enfrentamiento directo, pero sí existe la necesidad de buscar nuevos horizontes para el futbolista.